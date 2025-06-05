https://ria.ru/20250605/matvienko-2021123704.html

Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом

Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом - РИА Новости, 05.06.2025

Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:12:00+03:00

2025-06-05T16:12:00+03:00

2025-06-05T16:28:00+03:00

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ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента. "Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Республику Армения с официальным визитом. Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны. В частности, планируется беседа с председателем Национального собрания (Армении - ред.) Аленом Симоняном", - говорится в сообщении. В пресс-службе также отметили, что Матвиенко и Симонян откроют 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Республики Армения, основной темой которого станет "80-летие Великой Победы: единство в защите исторической памяти для будущих поколений". "В этот же день председатель Совета Федерации примет участие в Десятом Российско-армянском межрегиональном форуме. На пленарном заседании ожидается выступление ряда руководителей субъектов Федерации", - отмечается в сообщении. В составе делегации Совета Федерации вице-спикер СФ Юрий Воробьев, председатель оборонного комитета Владимир Булавин, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, замглавы регионального комитета Александр Усс, член международного комитета Александр Карелин и член социального комитета Андрей Чернышев.

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армения, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф