Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом
Председатель Совета Федерации Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом
© Фото : предоставлено пресс-службойВалентина Матвиенко
© Фото : предоставлено пресс-службой
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 июн — РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Армению с официальным визитом, планируются встречи с руководством страны, сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента.
"Делегация Совета Федерации во главе с председателем СФ Валентиной Матвиенко прибыла в Республику Армения с официальным визитом.
Программой предусмотрены встречи Валентины Матвиенко с руководством страны. В частности, планируется беседа с председателем Национального собрания (Армении - ред.) Аленом Симоняном", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что Матвиенко и Симонян откроют 39-е заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального Собрания РФ и Национального собрания Республики Армения, основной темой которого станет "80-летие Великой Победы: единство в защите исторической памяти для будущих поколений".
"В этот же день председатель Совета Федерации примет участие в Десятом Российско-армянском межрегиональном форуме. На пленарном заседании ожидается выступление ряда руководителей субъектов Федерации", - отмечается в сообщении.
В составе делегации Совета Федерации вице-спикер СФ Юрий Воробьев, председатель оборонного комитета Владимир Булавин, первый зампред международного комитета Владимир Джабаров, замглавы социального комитета Юлия Лазуткина, замглавы регионального комитета Александр Усс, член международного комитета Александр Карелин и член социального комитета Андрей Чернышев.