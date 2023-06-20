https://ria.ru/20230620/sovfed-1879275760.html

Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту

Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту - РИА Новости, 20.06.2023

Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс написал заявление о включении его в состав комитета Совфеда по регламенту, сообщил РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 20.06.2023

2023-06-20T08:52

2023-06-20T08:52

2023-06-20T08:52

политика

красноярский край

россия

вячеслав тимченко

александр усс

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс написал заявление о включении его в состав комитета Совфеда по регламенту, сообщил РИА Новости во вторник глава этого комитета Вячеслав Тимченко. "Усс написал заявление о включении его в комитет Совета федерации по регламенту", - сказал Тимченко. Он сообщил, что новый сенатор от Красноярского края во вторник будет присутствовать на заседании комитета, в среду на пленарном заседании палаты это решение утвердят законодатели. Ранее Усс не исключал, что будет работать в составе комитета СФ по регполитике. Двадцатого апреля стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился.

https://ria.ru/20230608/uss-1876849762.html

https://ria.ru/20230615/palata-1878278765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, красноярский край, россия, вячеслав тимченко, александр усс, владимир путин, совет федерации рф