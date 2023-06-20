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Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту - РИА Новости, 20.06.2023
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08:52 20.06.2023
https://ria.ru/20230620/sovfed-1879275760.html
Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту
Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту - РИА Новости, 20.06.2023
Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс написал заявление о включении его в состав комитета Совфеда по регламенту, сообщил РИА Новости во вторник глава... РИА Новости, 20.06.2023
2023-06-20T08:52
2023-06-20T08:52
политика
красноярский край
россия
вячеслав тимченко
александр усс
владимир путин
совет федерации рф
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс написал заявление о включении его в состав комитета Совфеда по регламенту, сообщил РИА Новости во вторник глава этого комитета Вячеслав Тимченко. "Усс написал заявление о включении его в комитет Совета федерации по регламенту", - сказал Тимченко. Он сообщил, что новый сенатор от Красноярского края во вторник будет присутствовать на заседании комитета, в среду на пленарном заседании палаты это решение утвердят законодатели. Ранее Усс не исключал, что будет работать в составе комитета СФ по регполитике. Двадцатого апреля стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился.
https://ria.ru/20230608/uss-1876849762.html
https://ria.ru/20230615/palata-1878278765.html
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политика, красноярский край, россия, вячеслав тимченко, александр усс, владимир путин, совет федерации рф
Политика, Красноярский край, Россия, Вячеслав Тимченко, Александр Усс, Владимир Путин, Совет Федерации РФ
Экс-губернатор Усс планирует работать в комитете Совфеда по регламенту

Сенатор Тимченко: экс-губернатор Усс попросил включить его в комитет Совфеда по регламенту

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Губернатор Красноярского края Александр Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс написал заявление о включении его в состав комитета Совфеда по регламенту, сообщил РИА Новости во вторник глава этого комитета Вячеслав Тимченко.
"Усс написал заявление о включении его в комитет Совета федерации по регламенту", - сказал Тимченко.
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
Красноярский экс-губернатор Усс стал сенатором от региона
8 июня, 08:16
Он сообщил, что новый сенатор от Красноярского края во вторник будет присутствовать на заседании комитета, в среду на пленарном заседании палаты это решение утвердят законодатели.
Ранее Усс не исключал, что будет работать в составе комитета СФ по регполитике.
Двадцатого апреля стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился.
Здание Счетной палаты РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Совфед пока не получал кандидатур на пост главы Счетной палаты
15 июня, 11:51
 
ПолитикаКрасноярский крайРоссияВячеслав ТимченкоАлександр УссВладимир ПутинСовет Федерации РФ
 
 
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