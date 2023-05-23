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Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии - РИА Новости, 23.05.2023
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08:19 23.05.2023
https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html
Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии
Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии - РИА Новости, 23.05.2023
Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии
Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс до конца весенней сессии может прийти в Совфед при соблюдении всех процедур, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.05.2023
2023-05-23T08:19
2023-05-23T08:19
александр усс
вячеслав тимченко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс до конца весенней сессии может прийти в Совфед при соблюдении всех процедур, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что сенатор от региона Валерий Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Его мандат действует до сентября 2026 года. "При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации, он может прийти в Совфед до конца весенней сессии", - сказал источник.
https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html
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александр усс, вячеслав тимченко, совет федерации рф, политика
Александр Усс, Вячеслав Тимченко, Совет Федерации РФ, Политика
Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии

Экс-глава Красноярского края Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАлександр Усс
Александр Усс - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Александр Усс . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс до конца весенней сессии может прийти в Совфед при соблюдении всех процедур, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента.
Ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что сенатор от региона Валерий Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Его мандат действует до сентября 2026 года.
"При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации, он может прийти в Совфед до конца весенней сессии", - сказал источник.
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
Биография Александра Усса
20 апреля, 18:25
 
Александр УссВячеслав ТимченкоСовет Федерации РФПолитика
 
 
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