https://ria.ru/20230523/uss-1873536314.html

Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии

Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии - РИА Новости, 23.05.2023

Усс может прийти в Совет Федерации до конца весенней сессии

Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс до конца весенней сессии может прийти в Совфед при соблюдении всех процедур, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 23.05.2023

2023-05-23T08:19

2023-05-23T08:19

2023-05-23T08:19

александр усс

вячеслав тимченко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Экс-губернатор Красноярского края Александр Усс до конца весенней сессии может прийти в Совфед при соблюдении всех процедур, сообщил РИА Новости источник в верхней палате парламента. Ранее глава комитета СФ по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил РИА Новости, что сенатор от региона Валерий Семенов написал заявление о досрочном сложении полномочий. Его мандат действует до сентября 2026 года. "При соблюдении всех процедур Усс должен сначала стать депутатом законодательного собрания края, а потом быть делегирован в Совет Федерации, он может прийти в Совфед до конца весенней сессии", - сказал источник.

https://ria.ru/20230420/uss-1866717308.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

александр усс, вячеслав тимченко, совет федерации рф, политика