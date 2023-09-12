https://ria.ru/20230912/razvitie-1895856410.html

Сенатор выступил за создание Корпорации развития Сибири

Сенатор выступил за создание Корпорации развития Сибири - РИА Новости, 12.09.2023

Сенатор выступил за создание Корпорации развития Сибири

Создание специализированной федеральной структуры – Корпорации развития Сибири - позволит эффективнее решать вопросы социально-экономического развития... РИА Новости, 12.09.2023

2023-09-12T15:21

2023-09-12T15:21

2023-09-12T15:21

экономика

технологии

красноярский край

дальний восток

александр усс

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ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Создание специализированной федеральной структуры – Корпорации развития Сибири - позволит эффективнее решать вопросы социально-экономического развития Сибирского федерального округа, считает сенатор, экс-губернатор Красноярского края Александр Усс. В ходе сессии ВЭФ "Роль Сибири в развороте на Восток – как использовать дальневосточный опыт" участники дискуссии обсудили новый управленческий опыт, мировые практики, которые помогут достичь целей, заложенных в Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа. По мнению Усса, таким инструментом может стать "создание специализированной федеральной структуры – Корпорации развития Сибири". "Необходимость новых управленческих подходов становится еще более очевидной, когда надо решить одну из наших главных, по-настоящему стратегических задач - развернуть работающие в Сибири крупнейшие сырьевые предприятия в сторону создания современных высокотехнологичных производств, развития машиностроения, собственного сервисного сопровождения, поддержки науки, укрепления социальной сферы", - сказал политик. По его словам, без этого невозможно рассчитывать и на увеличение численности проживающего в Сибири населения, приток сюда активных творческих людей, которые станут драйверами общего социально-экономического подъема. "Мировой опыт свидетельствует о том, что добиться такого разворота можно в относительно короткие сроки, когда это становится национальной задачей, над которой системно работают специализированные управленческие структуры "сырьевых" территорий. В нашем случае эта задача может быть поручена корпорации", - отметил Усс. Он пояснил, что такая управленческая модель уже дала свои позитивные результаты на Дальнем Востоке. "Ее можно брать за основу и, адаптировав к более масштабным задачам Сибири, идти дальше", - подчеркнул Усс. По мнению сенатора, на корпорацию должны быть возложены стратегические задачи по ускоренному развитию экономики с представлением ей соответствующих управленческих рычагов. "В частности, определение условий предоставления недр и преференций, мониторинг хода реализации проектов с правом уточнения их параметров. Фактически речь идет о передаче рядом министерств своих полномочий на межрегиональной уровень с целью ускорения сроков принятия решений и большей ответственности за их последствия", - добавил законодатель. Как считает Усс, важнейшей составляющей работы корпорации должно стать развитие транспортной инфраструктуры, которая облегчит доступ к природным ресурсам и усилит кооперационные связи: железнодорожные направления "Приобье-Приангарье-Восточный полигон", "Кызыл – Курагино – Элегест", сибирский каркас скоростных автомобильных дорог, развитие региональной авиации.

https://ria.ru/20230912/nedra-1895750308.html

https://ria.ru/20230912/dorogi-1895743639.html

красноярский край

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экономика, технологии, красноярский край, дальний восток, александр усс