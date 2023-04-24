https://ria.ru/20230424/krasnoyarsk-1867255812.html

Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку - РИА Новости, 24.04.2023

Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку

Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, сообщается в распоряжении главы региона, опубликованном на... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T07:47

2023-04-24T07:47

2023-04-24T07:47

красноярский край

михаил котюков

александр усс

владимир путин

россия

политика

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КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, сообщается в распоряжении главы региона, опубликованном на официальном интернет-портале края. "В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края", - говорится в опубликованном документе. В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам.

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красноярский край, михаил котюков, александр усс, владимир путин, россия, политика