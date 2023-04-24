Рейтинг@Mail.ru
Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:47 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/krasnoyarsk-1867255812.html
Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку
Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку - РИА Новости, 24.04.2023
Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, сообщается в распоряжении главы региона, опубликованном на... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T07:47
2023-04-24T07:47
красноярский край
михаил котюков
александр усс
владимир путин
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704781_0:0:2881:1621_1920x0_80_0_0_cf5fb5391a8da6e6af20e87519d7c402.jpg
КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, сообщается в распоряжении главы региона, опубликованном на официальном интернет-портале края. "В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края", - говорится в опубликованном документе. В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам.
https://ria.ru/20230421/vybory-1866865080.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866704781_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_e14c3ac911a5b2c9ebc540735452dd91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноярский край, михаил котюков, александр усс, владимир путин, россия, политика
Красноярский край, Михаил Котюков, Александр Усс, Владимир Путин, Россия, Политика
Врио главы Красноярского края отправил правительство региона в отставку

Врио главы Красноярского края Котюков отправил правительство региона в отставку

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВрио губернатора Красноярского края Михаил Котюков
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 24 апр – РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков отправил правительство региона в отставку, сообщается в распоряжении главы региона, опубликованном на официальном интернет-портале края.
"В связи с досрочным прекращением полномочий губернатора Красноярского края А.В. Усса: досрочно прекратить полномочия членов правительства Красноярского края; членам Правительства Красноярского края продолжить осуществлять свои полномочия до назначения на их должности новых членов правительства Красноярского края", - говорится в опубликованном документе.
Михаил Котюков - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
Котюков намерен участвовать в выборах губернатора Красноярского края
21 апреля, 12:27
В четверг стало известно, что губернатор Красноярского края Александр Усс получил предложение от президента России Владимира Путина перейти на работу на федеральный уровень. Президент в тот же день провел встречу с замминистра финансов РФ Михаилом Котюковым и предложил ему возглавить Красноярский край, тот согласился. В пятницу полпред президента в СФО Анатолий Серышев представил Котюкова правительству и депутатам.
 
Красноярский крайМихаил КотюковАлександр УссВладимир ПутинРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала