https://ria.ru/20231207/uss-1914367411.html

В Италии опубликовали видео с "кортежем", который вывез Усса из-под ареста

В Италии опубликовали видео с "кортежем", который вывез Усса из-под ареста - РИА Новости, 07.12.2023

В Италии опубликовали видео с "кортежем", который вывез Усса из-под ареста

Российский предприниматель Артем Усс, сбежавший в марте из-под домашнего ареста под Миланом, покинул квартиру в сопровождении одного из организаторов побега,... РИА Новости, 07.12.2023

2023-12-07T14:34

2023-12-07T14:34

2023-12-07T20:04

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РИМ, 7 дек — РИА Новости. Российский предприниматель Артем Усс, сбежавший в марте из-под домашнего ареста под Миланом, покинул квартиру в сопровождении одного из организаторов побега, после чего направился к границе со Словенией в составе "кортежа" из четырех машин, свидетельствуют данные с камер видеонаблюдения от итальянских карабинеров.В видеоролике, полученном РИА Новости, один из предположительных участников группы заходит в дом Усса с сумкой в руке и покидает его уже в сопровождении россиянина и с рюкзаком. Усс на видео одет в черное и прикрывает голову капюшоном толстовки. Также на записи можно увидеть отъезд "кортежа" из четырех машин с места операции и его состав: преступники приехали к Уссу на двух Volvo, дорогой модели Audi и простом Fiat.По информации местных СМИ, ссылающихся на материалы прокуратуры, группировка обладала устройством, которое оказалось способно заблокировать сигнал электронного браслета, который подал тревогу с опозданием в несколько минут. Карабинеры прибыли к дому Усса "почти через час", сообщила газета Il Foglio, и смогли проникнуть в жилище только при помощи пожарных, взломавших дверь. В среду представители миланской прокуратуры, комментируя информацию о неполадках в работе электронного браслета, сообщили, что за 79 дней устройство сработало 124 раза. По их словам, некоторые из этих сигналов совпадают по времени с осмотрами места будущей операции со стороны организаторов побега. Во вторник миланская прокуратура сообщила об операции по аресту пятерых выходцев из балканских стран, подозреваемых в причастности к организации побега Усса. Как сообщили местные СМИ, Бориса Йованчича задержали в итальянской провинции Брешия. По версии следствия, он — владелец Volvo V60, которая была среди автомобилей, на которых Усса вывезли из Италии. Его отца Владимира, кому, по версии прокуратуры, принадлежит основная роль в организации побега, арестовали в Хорватии. Остальных фигурантов продолжают разыскивать.Во вторник Госдеп США объявил награду в размере до семи миллионов долларов за информацию об Уссе и попросил сообщить в ФБР любую информацию относительно его местонахождения. Сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса Артем был задержан в миланском аэропорту 17 октября 2022 года по запросу США. Суд Милана постановил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения, сформулированного Минюстом США. Среди них фигурировали обвинения в нарушении санкций, отмывании денег, за которые американское законодательство предполагает длительные сроки заключения. Двадцать третьего марта Усс несанкционированно покинул место, где находился под домашним арестом в съемной квартире под Миланом. Четвертого апреля адвокат Алексей Тихомиров сообщил, что Усс находится в Москве, где добровольно явился в Следственный департамент МВД России. Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере, Россия тоже потребовала его выдачи из Италии. Усс не дал свое согласие на высылку в США, но согласился на экстрадицию в Россию.

https://ria.ru/20231206/uss-1914139595.html

https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

https://ria.ru/20230409/uss-1864075950.html

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Побег Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии Побег Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии 2023-12-07T14:34 true PT2M15S

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Ольга Фомченкова

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