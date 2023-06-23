ЕС ввел санкции против Артема Усса
Евросоюз ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса.
В качестве причины включения в санкционный список Усса заявляется принадлежащая ему компания ООО "Сибуголь", которая, как утверждается, получала "крупные госконтракты" якобы благодаря отцу Артема Усса, бывшему губернатору Красноярского края Александру Уссу.
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"Кроме того, 20 апреля 2023 года Александр Усс публично поблагодарил президента (России Владимира - ред.) Путина и правительство Российской Федерации за поддержку в возвращении его сына обратно в Россию", - говорится в официальном журнале ЕС.
Помимо этого, заявляется, что Артем Усс якобы оказывает военную поддержку РФ посредством своей компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Усса задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.