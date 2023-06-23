https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html

ЕС ввел санкции против Артема Усса

ЕС ввел санкции против Артема Усса - РИА Новости, 23.06.2023

ЕС ввел санкции против Артема Усса

ЕС ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:17

2023-06-23T15:17

2023-06-23T15:18

экономика

италия

россия

артем усс

александр усс

евросоюз

санкции

санкции в отношении россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834713555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8de22d436364d05aa8c93370682e26f2.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса. В качестве причины включения в санкционный список Усса заявляется принадлежащая ему компания ООО "Сибуголь", которая, как утверждается, получала "крупные госконтракты" якобы благодаря отцу Артема Усса, бывшему губернатору Красноярского края Александру Уссу. "Кроме того, 20 апреля 2023 года Александр Усс публично поблагодарил президента (России Владимира - ред.) Путина и правительство Российской Федерации за поддержку в возвращении его сына обратно в Россию", - говорится в официальном журнале ЕС. Помимо этого, заявляется, что Артем Усс якобы оказывает военную поддержку РФ посредством своей компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau. Усса задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. Артем Усс ранее сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html

https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, италия, россия, артем усс, александр усс, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии