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ЕС ввел санкции против Артема Усса - РИА Новости, 23.06.2023
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15:17 23.06.2023 (обновлено: 15:18 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/sanktsii-1880024834.html
ЕС ввел санкции против Артема Усса
ЕС ввел санкции против Артема Усса - РИА Новости, 23.06.2023
ЕС ввел санкции против Артема Усса
ЕС ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:17
2023-06-23T15:18
экономика
италия
россия
артем усс
александр усс
евросоюз
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса. В качестве причины включения в санкционный список Усса заявляется принадлежащая ему компания ООО "Сибуголь", которая, как утверждается, получала "крупные госконтракты" якобы благодаря отцу Артема Усса, бывшему губернатору Красноярского края Александру Уссу. "Кроме того, 20 апреля 2023 года Александр Усс публично поблагодарил президента (России Владимира - ред.) Путина и правительство Российской Федерации за поддержку в возвращении его сына обратно в Россию", - говорится в официальном журнале ЕС. Помимо этого, заявляется, что Артем Усс якобы оказывает военную поддержку РФ посредством своей компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau. Усса задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета. Артем Усс ранее сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20230430/pobeg-1868826581.html
https://ria.ru/20230605/sanktsii-1876103180.html
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экономика, италия, россия, артем усс, александр усс, евросоюз, санкции, санкции в отношении россии
Экономика, Италия, Россия, Артем Усс, Александр Усс, Евросоюз, Санкции, Санкции в отношении России
ЕС ввел санкции против Артема Усса

Евросоюз ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. ЕС ввел санкции против российского предпринимателя Артема Усса.
В качестве причины включения в санкционный список Усса заявляется принадлежащая ему компания ООО "Сибуголь", которая, как утверждается, получала "крупные госконтракты" якобы благодаря отцу Артема Усса, бывшему губернатору Красноярского края Александру Уссу.
«
"Кроме того, 20 апреля 2023 года Александр Усс публично поблагодарил президента (России Владимира - ред.) Путина и правительство Российской Федерации за поддержку в возвращении его сына обратно в Россию", - говорится в официальном журнале ЕС.
Помимо этого, заявляется, что Артем Усс якобы оказывает военную поддержку РФ посредством своей компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau.
Усса задержали по американскому ордеру на арест 17 октября в миланском международном аэропорту Мальпенса, откуда он собирался вылететь в Турцию. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию российского бизнесмена в США, но 29 марта тот скрылся в неизвестном направлении из-под домашнего ареста с обязательным ношением электронного браслета.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
СМИ: Госдеп США назвал побег Усса нарушением Россией суверенитета Италии
30 апреля, 12:15
Артем Усс ранее сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Символика Евросоюза - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Санкции в конце концов убьют экономику. Вопрос в том, чью
5 июня, 08:00
 
ЭкономикаИталияРоссияАртем УссАлександр УссЕвросоюзСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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