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Важное в туризме за неделю: долгий отдых в мае, новые рейсы, паром в Турцию - РИА Новости, 08.04.2023
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Туризм
 
06:01 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/daydzhest-1863818209.html
Важное в туризме за неделю: долгий отдых в мае, новые рейсы, паром в Турцию
Важное в туризме за неделю: долгий отдых в мае, новые рейсы, паром в Турцию - РИА Новости, 08.04.2023
Важное в туризме за неделю: долгий отдых в мае, новые рейсы, паром в Турцию
Чартеры отправляются на новые курорты, иностранные авиакомпании объявляют о запуске рейсов в Россию, перспектива парома из Трабзона в Сочи становится реальнее... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T06:01
2023-04-08T06:01
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
госдума рф
майские праздники
сочи
турция
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чартеры отправляются на новые курорты, иностранные авиакомпании объявляют о запуске рейсов в Россию, перспектива парома из Трабзона в Сочи становится реальнее. В Госдуме предложили увеличить майские каникулы за счет новогодних. Наверняка, многие туристы – за эту рокировку, кроме, пожалуй, горнолыжников. Кстати, в Сочи уже подвели итоги сезона. Они радуют. Россияне первые и по числу гостей (Шри-Ланка), и по числу депортированных (Индонезия). О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом они предложили сократить новогоднюю праздничную неделю. "При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, что повлечет рост внутреннего туризма", — объяснили парламентарии.Кстати, о майских праздниках. На курортах Кавминвод уже заканчиваются места на эти даты, предупреждают эксперты, да и лето продается активно.Еще одна новость к маю: с 1 числа может возобновиться паромное сообщение между Трабзоном и Сочи. Но это не точно. Турецкий порт подтвердил, что планы такие есть, правда, даты и цены неизвестны. Сочи в ответ сообщил, что с нашей стороны вся инфраструктура готова.Со 2 мая авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Вылеты будут осуществляться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.Новые рейсы на зарубежные курорты стартовали и в апреле. Так, 7 и 8 числа авиакомпания тунисская Nouvelair запустила полеты из Санкт-Петербурга и Москвы в Монастир. В пятницу турецкая Tailwind Airlines открыла полетную программу по маршруту Стамбул – Москва – Стамбул.Правда, есть и тревожные авиационные новости. В четверг, 6 апреля, по неизвестным на момент написания материала причинам, Ирак не пропустил российский самолет, следующий в из Екатеринбурга в Египет. Диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи. После получения новых разрешений (прежние были в порядке), самолет последовал в Шарм-эш-Шейх. Задержка в итоге составила четыре часа.Есть хорошие визовые новости. Эксперты надеются, что уже в мае российским туристам будет проще попасть в Поднебесную. Так, Генконсульство в Санкт-Петербурге сообщило, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Северной столице. Кроме того, турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между нашими странами возобновятся до начала майских праздников.Есть новости и о визах в Европу. В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенген. Ожидается, что новая схема избавит путешественников от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Как это будет работать в России – увидим не скоро. По планам ЕК, для создания и полноценного запуска цифровой платформы потребуется не менее пяти лет.В Сочи перед стартом летнего сезона подвели итоги зимнего. Курорт принял около 1,3 миллиона гостей, что на два процента больше, чем в прошлом году.На Шри-Ланке тоже отчитались о турпотоке. С начала года 79,9 тысячи россиян отдохнули на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60 процентов больше уровня января – марта 2022 года. Так что гости из нашей страны – в лидерах.В Индонезии подвели другие итоги. Граждане России составили самую большую группу иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно. Всего остров принудительно покинули 14 россиян.
https://ria.ru/20230407/tunis-1863552811.html
https://ria.ru/20230407/puteshestviya-1863472132.html
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новости - туризм, туризм, туристы, госдума рф, майские праздники, сочи, турция, марокко, шри-ланка, индонезия
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Госдума РФ, майские праздники, Сочи, Турция, Марокко, Шри-Ланка, Индонезия
Важное в туризме за неделю: долгий отдых в мае, новые рейсы, паром в Турцию

Важное в туризме за неделю: вопрос о майских праздниках, новые чартеры и паром в Турцию

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМорской порт Сочи
Морской порт Сочи - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чартеры отправляются на новые курорты, иностранные авиакомпании объявляют о запуске рейсов в Россию, перспектива парома из Трабзона в Сочи становится реальнее. В Госдуме предложили увеличить майские каникулы за счет новогодних. Наверняка, многие туристы – за эту рокировку, кроме, пожалуй, горнолыжников. Кстати, в Сочи уже подвели итоги сезона. Они радуют. Россияне первые и по числу гостей (Шри-Ланка), и по числу депортированных (Индонезия). О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.
Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом они предложили сократить новогоднюю праздничную неделю. "При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, что повлечет рост внутреннего туризма", — объяснили парламентарии.
Кстати, о майских праздниках. На курортах Кавминвод уже заканчиваются места на эти даты, предупреждают эксперты, да и лето продается активно.
Еще одна новость к маю: с 1 числа может возобновиться паромное сообщение между Трабзоном и Сочи. Но это не точно. Турецкий порт подтвердил, что планы такие есть, правда, даты и цены неизвестны. Сочи в ответ сообщил, что с нашей стороны вся инфраструктура готова.
Со 2 мая авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Вылеты будут осуществляться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.
Новые рейсы на зарубежные курорты стартовали и в апреле. Так, 7 и 8 числа авиакомпания тунисская Nouvelair запустила полеты из Санкт-Петербурга и Москвы в Монастир. В пятницу турецкая Tailwind Airlines открыла полетную программу по маршруту Стамбул – Москва – Стамбул.
Правда, есть и тревожные авиационные новости. В четверг, 6 апреля, по неизвестным на момент написания материала причинам, Ирак не пропустил российский самолет, следующий в из Екатеринбурга в Египет. Диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи. После получения новых разрешений (прежние были в порядке), самолет последовал в Шарм-эш-Шейх. Задержка в итоге составила четыре часа.
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Вчера, 08:00
Есть хорошие визовые новости. Эксперты надеются, что уже в мае российским туристам будет проще попасть в Поднебесную. Так, Генконсульство в Санкт-Петербурге сообщило, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Северной столице. Кроме того, турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между нашими странами возобновятся до начала майских праздников.
Есть новости и о визах в Европу. В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенген. Ожидается, что новая схема избавит путешественников от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Как это будет работать в России – увидим не скоро. По планам ЕК, для создания и полноценного запуска цифровой платформы потребуется не менее пяти лет.
В Сочи перед стартом летнего сезона подвели итоги зимнего. Курорт принял около 1,3 миллиона гостей, что на два процента больше, чем в прошлом году.
На Шри-Ланке тоже отчитались о турпотоке. С начала года 79,9 тысячи россиян отдохнули на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60 процентов больше уровня января – марта 2022 года. Так что гости из нашей страны – в лидерах.
В Индонезии подвели другие итоги. Граждане России составили самую большую группу иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно. Всего остров принудительно покинули 14 россиян.
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