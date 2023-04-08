Важное в туризме за неделю: долгий отдых в мае, новые рейсы, паром в Турцию
Важное в туризме за неделю: вопрос о майских праздниках, новые чартеры и паром в Турцию
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Чартеры отправляются на новые курорты, иностранные авиакомпании объявляют о запуске рейсов в Россию, перспектива парома из Трабзона в Сочи становится реальнее. В Госдуме предложили увеличить майские каникулы за счет новогодних. Наверняка, многие туристы – за эту рокировку, кроме, пожалуй, горнолыжников. Кстати, в Сочи уже подвели итоги сезона. Они радуют. Россияне первые и по числу гостей (Шри-Ланка), и по числу депортированных (Индонезия). О самом важном в туризме за неделю, – в дайджесте РИА Новости.
Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно. При этом они предложили сократить новогоднюю праздничную неделю. "При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, что повлечет рост внутреннего туризма", — объяснили парламентарии.
Кстати, о майских праздниках. На курортах Кавминвод уже заканчиваются места на эти даты, предупреждают эксперты, да и лето продается активно.
Еще одна новость к маю: с 1 числа может возобновиться паромное сообщение между Трабзоном и Сочи. Но это не точно. Турецкий порт подтвердил, что планы такие есть, правда, даты и цены неизвестны. Сочи в ответ сообщил, что с нашей стороны вся инфраструктура готова.
Со 2 мая авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Вылеты будут осуществляться с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.
Правда, есть и тревожные авиационные новости. В четверг, 6 апреля, по неизвестным на момент написания материала причинам, Ирак не пропустил российский самолет, следующий в из Екатеринбурга в Египет. Диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи. После получения новых разрешений (прежние были в порядке), самолет последовал в Шарм-эш-Шейх. Задержка в итоге составила четыре часа.
Есть хорошие визовые новости. Эксперты надеются, что уже в мае российским туристам будет проще попасть в Поднебесную. Так, Генконсульство в Санкт-Петербурге сообщило, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Северной столице. Кроме того, турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между нашими странами возобновятся до начала майских праздников.
Есть новости и о визах в Европу. В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенген. Ожидается, что новая схема избавит путешественников от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Как это будет работать в России – увидим не скоро. По планам ЕК, для создания и полноценного запуска цифровой платформы потребуется не менее пяти лет.
В Сочи перед стартом летнего сезона подвели итоги зимнего. Курорт принял около 1,3 миллиона гостей, что на два процента больше, чем в прошлом году.
На Шри-Ланке тоже отчитались о турпотоке. С начала года 79,9 тысячи россиян отдохнули на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60 процентов больше уровня января – марта 2022 года. Так что гости из нашей страны – в лидерах.
В Индонезии подвели другие итоги. Граждане России составили самую большую группу иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно. Всего остров принудительно покинули 14 россиян.