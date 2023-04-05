Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
13:47 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/kitay-1863171612.html
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР - РИА Новости, 05.04.2023
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР
Турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем возобновятся до начала майских праздников, сообщил в ходе... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:47
2023-04-05T13:47
туризм
туризм
новости - туризм
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туристы
визы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/76/1532207641_0:254:2710:1778_1920x0_80_0_0_a5f83c7800751bf45202e14dfd4f9dda.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем возобновятся до начала майских праздников, сообщил в ходе пресс-конференции директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко. "Китай открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время, – сказал Осауленко. – То есть в апреле уже мы это увидим. С учетом того, что сейчас идет параллельно восстановление безвизового обмена группового с КНР, мы очень надеемся, что к майским праздникам это все-таки произойдет".По его словам, Минэкономразвития в прошлую пятницу встречалось с китайскими представителями на эту тему, и процесс запущен. "Надеемся, что все получится достаточно оперативно. Восстановление таких механизмов с дружественными странами идет активно, и мы эту активность в количестве туристов в ближайшее время увидим", – добавил он. В конце марта заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что российские туроператоры уже начали прием китайских гостей по визам. Для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ведомство ожидает актуализированный список китайских компаний, которые планируют организовывать такие туры.
https://ria.ru/20230404/kitay-1863004835.html
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153220/76/1532207641_1:0:2710:2032_1920x0_80_0_0_eac3714efdf52448810b5cbb41c11c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туристы, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), туристы, Визы
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР

Туроператоры рассчитывают на запуск безвизовых поездок между Россией и КНР к маю

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы из Китая в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай
Туристы из Китая в центре киноматографии “Цинминшанхэту”, Хэньдян, Чжэцзян, Китай - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем возобновятся до начала майских праздников, сообщил в ходе пресс-конференции директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.
"Китай открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время, – сказал Осауленко. – То есть в апреле уже мы это увидим. С учетом того, что сейчас идет параллельно восстановление безвизового обмена группового с КНР, мы очень надеемся, что к майским праздникам это все-таки произойдет".
По его словам, Минэкономразвития в прошлую пятницу встречалось с китайскими представителями на эту тему, и процесс запущен. "Надеемся, что все получится достаточно оперативно. Восстановление таких механизмов с дружественными странами идет активно, и мы эту активность в количестве туристов в ближайшее время увидим", – добавил он.
В конце марта заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что российские туроператоры уже начали прием китайских гостей по визам. Для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ведомство ожидает актуализированный список китайских компаний, которые планируют организовывать такие туры.
Девушка заполняет документы в визовом отделе Генконсульства КНР во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге
4 апреля, 19:04
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКитайМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)туристыВизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала