https://ria.ru/20230405/kitay-1863171612.html
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР - РИА Новости, 05.04.2023
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР
Турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем возобновятся до начала майских праздников, сообщил в ходе... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:47
2023-04-05T13:47
2023-04-05T13:47
туризм
туризм
новости - туризм
китай
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
туристы
визы
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Турбизнес России рассчитывает, что безвизовые групповые поездки между Россией и Китаем возобновятся до начала майских праздников, сообщил в ходе пресс-конференции директор Объединения туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко. "Китай открывает два первых больших визовых центра в Москве и Санкт-Петербурге в самое ближайшее время, – сказал Осауленко. – То есть в апреле уже мы это увидим. С учетом того, что сейчас идет параллельно восстановление безвизового обмена группового с КНР, мы очень надеемся, что к майским праздникам это все-таки произойдет".По его словам, Минэкономразвития в прошлую пятницу встречалось с китайскими представителями на эту тему, и процесс запущен. "Надеемся, что все получится достаточно оперативно. Восстановление таких механизмов с дружественными странами идет активно, и мы эту активность в количестве туристов в ближайшее время увидим", – добавил он. В конце марта заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков сообщил журналистам, что российские туроператоры уже начали прием китайских гостей по визам. Для возобновления групповых безвизовых поездок между странами ведомство ожидает актуализированный список китайских компаний, которые планируют организовывать такие туры.
https://ria.ru/20230404/kitay-1863004835.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, китай, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), туристы, визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Китай, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), туристы, Визы
Эксперт рассказал о возможном старте безвизовых поездок между Россией и КНР
Туроператоры рассчитывают на запуск безвизовых поездок между Россией и КНР к маю