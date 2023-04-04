https://ria.ru/20230404/sochi-1862984987.html
Морской порт Сочи готов к приему парома из Турции
Морской порт Сочи готов к приему парома из Турции - РИА Новости, 04.04.2023
Морской порт Сочи готов к приему парома из Турции
Инфраструктура сочинского морского торгового порта подготовлена к приему грузопассажирского парома из Турции, сообщил РИА Новости генеральный директор порта... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T18:38
2023-04-04T18:38
2023-04-04T18:38
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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Инфраструктура сочинского морского торгового порта подготовлена к приему грузопассажирского парома из Турции, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров. При этом он отметил, что до сегодняшнего дня сочинский порт не получил от турецкой стороны информации по точным датам запуска морского грузопассажирского судна. Владимиров уточнил, что видел пока только пароход. Однако, по его словам, чтобы запускать грузопассажирский паром, предварительно необходимо собрать координационный совет совместно с капитаном порта, чтобы обсудить детали навигации. Все это дело не одного дня, заключил он. Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби ранее сообщил, что запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на первое мая спустя девять лет перерыва. По его словам, соглашение планируется подписать шестого апреля. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек и 200 автомобилей. Морской порт был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.
https://ria.ru/20230404/parom-1862852668.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Морской порт Сочи готов к приему парома из Турции
Инфраструктура морского порта Сочи подготовлена к приему парома из Турции
СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Инфраструктура сочинского морского торгового порта подготовлена к приему грузопассажирского парома из Турции, сообщил РИА Новости генеральный директор порта Юрий Владимиров.
«
"Инфраструктура у нас готова полностью, есть некоторые технические вопросы, но они быстро решаемы. Мы сегодня проверяли помещение, которое будет принимать автомобили, загнали туда машину, проверили, там все работает", — прокомментировал Владимиров.
При этом он отметил, что до сегодняшнего дня сочинский порт не получил от турецкой стороны информации по точным датам запуска морского грузопассажирского судна.
Владимиров уточнил, что видел пока только пароход. Однако, по его словам, чтобы запускать грузопассажирский паром, предварительно необходимо собрать координационный совет совместно с капитаном порта, чтобы обсудить детали навигации. Все это дело не одного дня, заключил он.
Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби ранее сообщил, что запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на первое мая спустя девять лет перерыва.
По его словам, соглашение планируется подписать шестого апреля. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек и 200 автомобилей.
Морской порт был основан в 1934 году. Круизная гавань включает два пассажирских причала, их общая длина составляет 730 метров. Пропускная способность международного терминала более 1,2 тысячи человек. Реконструкцию морпорта заложат в новый генплан курорта.
Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи