https://ria.ru/20230403/vizy-1862709206.html
В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу
В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу - РИА Новости, 03.04.2023
В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу
Послы ЕС согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T17:22
2023-04-03T17:22
2023-04-03T17:22
туризм
туризм
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Послы ЕС согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз, сообщает АТОР.Одобрен переговорный мандат — схема функционирования онлайн-платформы Евросоюза для приема визовых заявлений. Теперь этот документ будет передан на обсуждение компетентным органам стран союза.По замыслу инициатора визовой реформы, Еврокомиссии (ЕК), новая схема за шенгеном избавит путешественников от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Вместо наклейки в паспорт турист будет получать цифровое разрешение на въезд в виде 2D-штрих-кода и содержать изображение лица человека.Согласно "дорожной карте", все заявления на получение шенгенских виз будут подаваться через единую платформу, которая направит их государствам ЕС. Соискатели введут персональные данные, электронные копии загранпаспортов, других документов и оплатят сбор. Личное присутствие в консульстве будет необходимо только подающимся впервые или тем, кому нужно представить биометрические данные.Россиянам, не имеющим карты иностранного банка, платить сбор (80 евро) придется по старинке, посетив визовый центр, отмечают эксперты ассоциации.По планам ЕК, для создания и полноценного запуска цифровой платформы потребуется не менее пяти лет.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, евросоюз, еврокомиссия, ассоциация туроператоров россии (атор), визы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Евросоюз, Еврокомиссия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Визы
В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу
АТОР: в ЕС одобрили схему функционирования онлайн-платформы для приема заявлений на визу
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости.
Послы ЕС согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз, сообщает
АТОР.
Одобрен переговорный мандат — схема функционирования онлайн-платформы Евросоюза для приема визовых заявлений. Теперь этот документ будет передан на обсуждение компетентным органам стран союза.
По замыслу инициатора визовой реформы, Еврокомиссии (ЕК
), новая схема за шенгеном избавит путешественников от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Вместо наклейки в паспорт турист будет получать цифровое разрешение на въезд в виде 2D-штрих-кода и содержать изображение лица человека.
Согласно "дорожной карте", все заявления на получение шенгенских виз будут подаваться через единую платформу, которая направит их государствам ЕС. Соискатели введут персональные данные, электронные копии загранпаспортов, других документов и оплатят сбор. Личное присутствие в консульстве будет необходимо только подающимся впервые или тем, кому нужно представить биометрические данные.
Россиянам, не имеющим карты иностранного банка, платить сбор (80 евро) придется по старинке, посетив визовый центр, отмечают эксперты ассоциации.
По планам ЕК, для создания и полноценного запуска цифровой платформы потребуется не менее пяти лет.
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