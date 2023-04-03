https://ria.ru/20230403/vizy-1862709206.html

В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу

В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу - РИА Новости, 03.04.2023

В ЕС согласовали алгоритм онлайн-подачи на шенгенскую визу

Послы ЕС согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз, сообщает АТОР. РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T17:22

2023-04-03T17:22

2023-04-03T17:22

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Послы ЕС согласовали общую позицию по цифровой реформе процедуры выдачи шенгенских виз, сообщает АТОР.Одобрен переговорный мандат — схема функционирования онлайн-платформы Евросоюза для приема визовых заявлений. Теперь этот документ будет передан на обсуждение компетентным органам стран союза.По замыслу инициатора визовой реформы, Еврокомиссии (ЕК), новая схема за шенгеном избавит путешественников от необходимости личного обращения в визовые центры и консульства разных стран. Вместо наклейки в паспорт турист будет получать цифровое разрешение на въезд в виде 2D-штрих-кода и содержать изображение лица человека.Согласно "дорожной карте", все заявления на получение шенгенских виз будут подаваться через единую платформу, которая направит их государствам ЕС. Соискатели введут персональные данные, электронные копии загранпаспортов, других документов и оплатят сбор. Личное присутствие в консульстве будет необходимо только подающимся впервые или тем, кому нужно представить биометрические данные.Россиянам, не имеющим карты иностранного банка, платить сбор (80 евро) придется по старинке, посетив визовый центр, отмечают эксперты ассоциации.По планам ЕК, для создания и полноценного запуска цифровой платформы потребуется не менее пяти лет.

https://ria.ru/20230403/zapolyare-1862117354.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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