https://ria.ru/20230405/sanatorii-1862947544.html

АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места

АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места - РИА Новости, 05.04.2023

АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места

В санаториях Кавказских Минеральных вод на майские праздники практически нет свободных мест. По прогнозу туроператоров, к концу апреля здравницы закроют продажи РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:49

2023-04-05T03:49

2023-04-05T03:49

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В санаториях Кавказских Минеральных вод на майские праздники практически нет свободных мест. По прогнозу туроператоров, к концу апреля здравницы закроют продажи на июнь-август, сообщает АТОР. По данным администраций городов-курортов Ставропольского края, за первые месяцы текущего года турпоток в регион вырос на 30-50 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го. Например, загрузка санаториев Ессентуков за два месяца стала рекордной за последние шесть лет, а в Кисловодске за этот же период отдохнуло более 57 тысяч человек (почти +50 процентов к 2022 году).По ее словам, традиционно больше всего востребованы санатории Кисловодска, но в сезоне-2023, благодаря открытию объектов высокого уровня, также вырос интерес туристов к Ессентукам и Железноводску.По оценке экспертов туроператора "Интурист", сегодня глубина продаж туров в санатории Ставрополья – самая высокая на внутреннем рынке: заезды на весну и лето-2023 бронировали с декабря прошлого года, из-за чего загрузка популярных здравниц региона уже близка к максимальной.Туроператоры утверждают, что популярные объекты уже присылают уведомления о приостановке продаж до конца года.Как полагает вице-президент АТОР генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, Кавказские Минеральные Воды будут одним из лидеров по динамике роста спроса на внутреннем рынке в текущем году, турпоток может стать рекордным за последние два десятка лет.По мнению Ромашкина, этому способствуют два основных фактора: отложенный спрос, который сформировался в период ковидных ограничений, и рост популярности ЗОЖ.При этом цены, по оценкам экспертов, вросли на 12-20 процентов. В среднем сутки в объекте эконом-уровня стоят от трех тысяч до пяти тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении, в среднем сегменте – от пяти тысяч до десяти тысяч, в высоком – от десяти тысяч до 18 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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