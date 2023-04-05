https://ria.ru/20230405/sanatorii-1862947544.html
АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места
АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места - РИА Новости, 05.04.2023
АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места
В санаториях Кавказских Минеральных вод на майские праздники практически нет свободных мест. По прогнозу туроператоров, к концу апреля здравницы закроют продажи РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:49
2023-04-05T03:49
2023-04-05T03:49
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ессентуки
кисловодск
ставропольский край
сергей ромашкин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572531533_0:58:1157:709_1920x0_80_0_0_e77f24299ccb6f9ca566b7f616d1f5db.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. В санаториях Кавказских Минеральных вод на майские праздники практически нет свободных мест. По прогнозу туроператоров, к концу апреля здравницы закроют продажи на июнь-август, сообщает АТОР. По данным администраций городов-курортов Ставропольского края, за первые месяцы текущего года турпоток в регион вырос на 30-50 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го. Например, загрузка санаториев Ессентуков за два месяца стала рекордной за последние шесть лет, а в Кисловодске за этот же период отдохнуло более 57 тысяч человек (почти +50 процентов к 2022 году).По ее словам, традиционно больше всего востребованы санатории Кисловодска, но в сезоне-2023, благодаря открытию объектов высокого уровня, также вырос интерес туристов к Ессентукам и Железноводску.По оценке экспертов туроператора "Интурист", сегодня глубина продаж туров в санатории Ставрополья – самая высокая на внутреннем рынке: заезды на весну и лето-2023 бронировали с декабря прошлого года, из-за чего загрузка популярных здравниц региона уже близка к максимальной.Туроператоры утверждают, что популярные объекты уже присылают уведомления о приостановке продаж до конца года.Как полагает вице-президент АТОР генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, Кавказские Минеральные Воды будут одним из лидеров по динамике роста спроса на внутреннем рынке в текущем году, турпоток может стать рекордным за последние два десятка лет.По мнению Ромашкина, этому способствуют два основных фактора: отложенный спрос, который сформировался в период ковидных ограничений, и рост популярности ЗОЖ.При этом цены, по оценкам экспертов, вросли на 12-20 процентов. В среднем сутки в объекте эконом-уровня стоят от трех тысяч до пяти тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении, в среднем сегменте – от пяти тысяч до десяти тысяч, в высоком – от десяти тысяч до 18 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230225/sanatorii-1853085917.html
ессентуки
кисловодск
ставропольский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572531533_67:0:1091:768_1920x0_80_0_0_3feff9f1cebf0164a8ba8e424d658ddc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, ессентуки, кисловодск, ставропольский край, сергей ромашкин, ассоциация туроператоров россии (атор), куда поехать, отдых в россии
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ессентуки, Кисловодск, Ставропольский край, Сергей Ромашкин, Ассоциация туроператоров России (АТОР), куда поехать, отдых в России
АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод заканчиваются места
АТОР: в санаториях Кавказских Минеральных вод на майские праздники заканчиваются места
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
В санаториях Кавказских Минеральных вод на майские праздники практически нет свободных мест. По прогнозу туроператоров, к концу апреля здравницы закроют продажи на июнь-август, сообщает
АТОР.
По данным администраций городов-курортов Ставропольского края, за первые месяцы текущего года турпоток в регион вырос на 30-50 процентов в сравнении с тем же периодом 2022-го.
Например, загрузка санаториев Ессентуков за два месяца стала рекордной за последние шесть лет, а в Кисловодске за этот же период отдохнуло более 57 тысяч человек (почти +50 процентов к 2022 году).
«
"Спрос на курорты Кавминвод вырос на 30 процентов в сравнении с 2022 годом. Уже в феврале были закрыты продажи на апрель и майские праздники, сейчас активно бронируют осенний период", – сообщила директор по внутреннему рынку туроператора Coral Travel Алена Громова.
По ее словам, традиционно больше всего востребованы санатории Кисловодска, но в сезоне-2023, благодаря открытию объектов высокого уровня, также вырос интерес туристов к Ессентукам и Железноводску.
По оценке экспертов туроператора "Интурист", сегодня глубина продаж туров в санатории Ставрополья – самая высокая на внутреннем рынке: заезды на весну и лето-2023 бронировали с декабря прошлого года, из-за чего загрузка популярных здравниц региона уже близка к максимальной.
«
"Места в топовых санаториях заканчиваются быстро, и по этой причине туристы все чаще планируют и бронируют свои заезды на курорты заранее", – подчеркивают и в "ВЕДИ ГРУПП".
Туроператоры утверждают, что популярные объекты уже присылают уведомления о приостановке продаж до конца года.
Как полагает вице-президент АТОР генеральный директор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин, Кавказские Минеральные Воды будут одним из лидеров по динамике роста спроса на внутреннем рынке в текущем году, турпоток может стать рекордным за последние два десятка лет.
По мнению Ромашкина, этому способствуют два основных фактора: отложенный спрос, который сформировался в период ковидных ограничений, и рост популярности ЗОЖ.
При этом цены, по оценкам экспертов, вросли на 12-20 процентов. В среднем сутки в объекте эконом-уровня стоят от трех тысяч до пяти тысяч рублей на одного человека при двухместном размещении, в среднем сегменте – от пяти тысяч до десяти тысяч, в высоком – от десяти тысяч до 18 тысяч рублей.
Путевки нарасхват: как выбрать санаторий и сколько стоит такой отдых