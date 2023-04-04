https://ria.ru/20230404/kitay-1863004835.html
Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге
Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге - РИА Новости, 04.04.2023
Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге
Для повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге Китай принял решение об открытии визовых центров, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T19:04
2023-04-04T19:04
2023-04-04T19:04
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Для повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге Китай принял решение об открытии визовых центров, сообщает генконсульство в своем Телеграм-канале.Дипмиссия поясняет, что они появятся в Москве и Санкт-Петербурге. "В настоящее время китайские визовые центры завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, официально еще не открылись и временно не могут принимать заявления", - говорится в сообщении. В генконсульстве уточняют, что как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет центры.Сейчас выдачей виз занимаются Посольство Китая в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Они запустили онлайн-заполнение визовых форм и систему онлайн-записи на прием."Учитывая, что подготовка документов, бронирование времени для подачи их, рассмотрение документов и выдача визы занимают определенное время, мы рекомендуем заранее планировать поездку в Китай", - советуют в дипмиссии.
https://ria.ru/20230330/kitay-1861939550.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Китай, Визы
Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге
Китай планирует открыть визовые центры в Москве и Петербурге, идут переговоры с партнерами
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости.
Для повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге Китай принял решение об открытии визовых центров, сообщает
генконсульство в своем Телеграм-канале.
Дипмиссия поясняет, что они появятся в Москве и Санкт-Петербурге. "В настоящее время китайские визовые центры завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, официально еще не открылись и временно не могут принимать заявления", - говорится в сообщении. В генконсульстве уточняют, что как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет центры.
Сейчас выдачей виз занимаются Посольство Китая в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке.
Они запустили онлайн-заполнение визовых форм и систему онлайн-записи на прием.
"Учитывая, что подготовка документов, бронирование времени для подачи их, рассмотрение документов и выдача визы занимают определенное время, мы рекомендуем заранее планировать поездку в Китай", - советуют в дипмиссии.
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