https://ria.ru/20230404/kitay-1863004835.html

Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге - РИА Новости, 04.04.2023

Китай откроет визовые центры в Москве и Петербурге

Для повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге Китай принял решение об открытии визовых центров, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T19:04

2023-04-04T19:04

2023-04-04T19:04

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Для повышения эффективности работы Посольства КНР в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге Китай принял решение об открытии визовых центров, сообщает генконсульство в своем Телеграм-канале.Дипмиссия поясняет, что они появятся в Москве и Санкт-Петербурге. "В настоящее время китайские визовые центры завершили основную подготовительную работу, ведут переговоры с российскими партнерами по вопросам сотрудничества, официально еще не открылись и временно не могут принимать заявления", - говорится в сообщении. В генконсульстве уточняют, что как только все будет согласовано, китайская сторона в кратчайшие сроки откроет центры.Сейчас выдачей виз занимаются Посольство Китая в России и Генконсульства в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Они запустили онлайн-заполнение визовых форм и систему онлайн-записи на прием."Учитывая, что подготовка документов, бронирование времени для подачи их, рассмотрение документов и выдача визы занимают определенное время, мы рекомендуем заранее планировать поездку в Китай", - советуют в дипмиссии.

https://ria.ru/20230330/kitay-1861939550.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, китай, визы