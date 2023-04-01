https://ria.ru/20230401/paromy-1862413680.html

Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая

Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая - РИА Новости, 01.04.2023

Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая

Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T23:16

2023-04-01T23:16

2023-04-01T23:16

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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби. Челеби не уточнил число паромов на маршруте. По данным газеты, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.

https://ria.ru/20230323/aeroflot-1860137128.html

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в мире, сочи, трабзон (провинция), россия, турция