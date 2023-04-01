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Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая - РИА Новости, 01.04.2023
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Туризм
 
23:16 01.04.2023
https://ria.ru/20230401/paromy-1862413680.html
Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая
Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая - РИА Новости, 01.04.2023
Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая
Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты... РИА Новости, 01.04.2023
2023-04-01T23:16
2023-04-01T23:16
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби. Челеби не уточнил число паромов на маршруте. По данным газеты, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.
https://ria.ru/20230323/aeroflot-1860137128.html
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в мире, сочи, трабзон (провинция), россия, турция
Туризм, В мире, Сочи, Трабзон (провинция), Россия, Турция
Паромное сообщение Сочи — Трабзон запустят 1 мая

Паромное сообщение Сочи — Трабзон планируют запустить 1 мая

© Фото : ЮРПСО МЧС России / Виктор СкорыйЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 01.04.2023
© Фото : ЮРПСО МЧС России / Виктор Скорый
Черное море. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 апр - РИА Новости. Запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на 1 мая спустя девять лет перерыва, заявил в субботу глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби.
«
"Мы планируем подписать 6 апреля соглашения по запуску паромного сообщения. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек. Он сможет перевозить (также - ред.) 200 автомобилей, шесть автобусов, 12 контейнеров. Рейсы начнутся 1 мая, ворота в Россию будут открыты", - цитирует Челеби газета Yeni Akit.
Челеби не уточнил число паромов на маршруте.
По данным газеты, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014.
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