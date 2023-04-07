Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня возобновляется прямое авиасообщение с Тунисом. Практически каждый отель здесь предложит лечение морем, местный амфитеатр не уступает римскому Колизею, а цены — не выше турецких. Да и система "все включено" на уровне. О том, сколько стоят путевки, какой курорт выбрать, как проще всего туда добраться, — в материале РИА Новости.
Летим быстро и с комфортом
Сегодня первый в сезоне прямой рейс из России в тунисский Монастир отправляется из Санкт-Петербурга, завтра — из Москвы. Лайнеры, по словам экспертов, заполняются отлично.
Как уточняли в АТОР, программу на крыльях Nouvelair запускает тунисский турбизнес: "Гранд-Экспресс" и "Экспресс Турс".
Рейсы обещают комфортные. "Горячее питание на борту, норма провоза багажа — 20 килограммов, еще восемь — ручная кладь, — перечисляет Елена Цыганкова, директор санкт-петербургского офиса "Экспресс Турс". — И главное, время в пути: не приходится облетать Европу, потому что иностранная авиакомпания".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире
Мавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире
Согласно данным билетных агрегаторов, путь из Москвы займет примерно четыре часа и 50 минут, из Санкт-Петербурга — четыре часа и 25 минут.
Первые рейсы, по словам экспертов, практически заполнены. Впрочем, в продаже билеты еще есть. Так, на 6 апреля перелет из Санкт-Петербурга можно было купить за 31,6 тысячи рублей, из Москвы — за 35,2 тысячи.
"Прямые рейсы в Монастир из этих городов пользуются высоким спросом у путешественников, однако основная часть бронирований пока приходится на регулярную перевозку с пересадками", — уточняют в "Слетать.ру". Ближе к летнему сезону ситуация может измениться, ведь число полетов планируют увеличить.
Недорого и вкусно
Если брать тур, а не ехать самостоятельно, выходит дешевле. "Средний чек на отдых здесь — 132 600 рублей, — объясняют в "Слетать.ру". — Тройка самых востребованных курортов — Хаммамет (около 30 процентов), Сус (45 процентов) и Махдия (чуть более 22 процентов)".
Эксперты приводят в пример такие цены: отправиться вдвоем в апреле в отель категории "четыре звезды" на "все включено" можно, заплатив от 128 тысяч рублей, в июле на аналогичных условиях — от 170 тысяч. В среднем туристы едут на десять-одиннадцать ночей.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
"Более 84 процентов туристов бронируют "все включено" и "ультра все включено", на втором месте по популярности — полупансион, на него приходится десять процентов заявок", — приводят статистику в "Слетать.ру".
Тунис всегда отличался разнообразным и качественным питанием, уточняет Елена Цыганкова. "Даже в бюджетном отеле еда очень приличная. Мясо, рыба, птица. Всегда можно накормить маленького ребенка", — добавляет она.
Какой курорт выбрать
По словам эксперта, Хаммамет идеален для семей с детьми. Там есть каток, зоопарк с просторными вольерами на свежем воздухе, аквапарки, аттракционы.
Сус считают молодежным курортом — масса активностей, богатый выбор недорогих отелей. Но, по словам Цыганковой, он подходит для любого возраста, там появились и спокойные гостиницы. За их пределами шумят бары, рестораны, дискотеки. Но, например, как рассказывала РИА Новости гид Александра Азарова, прилегающая к Сусу зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая.
Монастир также рекомендуют для спокойного отдыха, кроме того, его выбирают из-за близости к аэропорту.
В Махдии — прекрасное море лазурного цвета. "Там огромное количество центров талассотерапии", — говорит Елена Цыганкова. А вырос этот небольшой курорт из пиратской деревушки.
Лечение морем
Талассотерапия широко представлена на всех курортах Туниса. Отчасти поэтому в страну и едут круглый год, а середина весны — высокий сезон. По словам экспертов, продажи на апрель сейчас почти не уступают майским.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Это, кстати, тоже способ сэкономить. Центры талассотерапии в Тунисе считаются одними из самых лучших, а цены — низкие. Используют все полезное, что есть в море, — воду, грязи, водоросли.
Весной отели объявляют спецпредложения — например, три дня с процедурами по цене двух на заезды в апреле. "Девушки уже пакуют чемоданы", — шутят в турфирмах.
Лучше Колизея
Экскурсии тоже отличные: можно попасть и почти в Колизей, и в декорации к саге "Звездные войны". Многие сцены фильма снимали здесь — в пустыне Сахаре, городе Матмата, окрестностях Татавина и каньоне Сиди Бухлель. Туристы посещают и берберские деревни, где люди живут в пещерах.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк
Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали блокбастер "Звездные войны"
Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали блокбастер "Звездные войны"
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк
Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
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Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали блокбастер "Звездные войны"
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Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе
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Амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме построили в III веке нашей эры по образу и подобию римского Колизея. Африканский вариант сохранился лучше, именно там чаще снимают фильмы про гладиаторов.
Кроме того, говорит Елена Цыганкова, при посещении этой достопримечательности нет таких строгих ограничений, как в Риме. Туристам можно ходить везде, осматривать залы, где готовились к боям гладиаторы, зрительские трибуны.
© Pixabay / Pixabay/Pixi0815
Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе
Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе
© Pixabay / Pixabay/Pixi0815
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Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе
© Pixabay / Pixabay/Pixi0815
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В списке ЮНЕСКО
В столице страны находится Национальный музей Бардо с богатой коллекцией римской мозаики.
© Depositphotos.com / zhuzhuРуины Карфагена, Тунис
© Depositphotos.com / zhuzhu
Руины Карфагена, Тунис
Пригород Туниса Карфаген — древний богатейший город, основанный в 814 году до нашей эры, потом разрушенный и отстроенный римлянами. Его руины внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Недалеко — очаровательный городок Сиди-бу-Саид: это поселение ремесленников и художников. Весь бело-синий, за что его называют тунисским Санторини.
Европа в Африке
Тунис 75 лет был французской колонией — по словам Елены Цыганковой, это "европеизированная Африка".
Так что серьезных запретов здесь нет, всегда можно обратиться к местным, они помогут. Легко взять машину напрокат. Единственная сложность — придется везти наличные, карты "Мир" в Тунисе не принимают.