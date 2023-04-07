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Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе - РИА Новости, 07.04.2023
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Туризм
 
08:00 07.04.2023 (обновлено: 08:13 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/tunis-1863552811.html
Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе
Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе - РИА Новости, 07.04.2023
Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе
Сегодня возобновляется прямое авиасообщение с Тунисом. Практически каждый отель здесь предложит лечение морем, местный амфитеатр не уступает римскому Колизею, а РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T08:00
2023-04-07T08:13
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тунис (страна)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня возобновляется прямое авиасообщение с Тунисом. Практически каждый отель здесь предложит лечение морем, местный амфитеатр не уступает римскому Колизею, а цены — не выше турецких. Да и система "все включено" на уровне. О том, сколько стоят путевки, какой курорт выбрать, как проще всего туда добраться, — в материале РИА Новости.Летим быстро и с комфортомСегодня первый в сезоне прямой рейс из России в тунисский Монастир отправляется из Санкт-Петербурга, завтра — из Москвы. Лайнеры, по словам экспертов, заполняются отлично.Как уточняли в АТОР, программу на крыльях Nouvelair запускает тунисский турбизнес: "Гранд-Экспресс" и "Экспресс Турс".Рейсы обещают комфортные. "Горячее питание на борту, норма провоза багажа — 20 килограммов, еще восемь — ручная кладь, — перечисляет Елена Цыганкова, директор санкт-петербургского офиса "Экспресс Турс". — И главное, время в пути: не приходится облетать Европу, потому что иностранная авиакомпания".Согласно данным билетных агрегаторов, путь из Москвы займет примерно четыре часа и 50 минут, из Санкт-Петербурга — четыре часа и 25 минут.Первые рейсы, по словам экспертов, практически заполнены. Впрочем, в продаже билеты еще есть. Так, на 6 апреля перелет из Санкт-Петербурга можно было купить за 31,6 тысячи рублей, из Москвы — за 35,2 тысячи."Прямые рейсы в Монастир из этих городов пользуются высоким спросом у путешественников, однако основная часть бронирований пока приходится на регулярную перевозку с пересадками", — уточняют в "Слетать.ру". Ближе к летнему сезону ситуация может измениться, ведь число полетов планируют увеличить.Недорого и вкусноЕсли брать тур, а не ехать самостоятельно, выходит дешевле. "Средний чек на отдых здесь — 132 600 рублей, — объясняют в "Слетать.ру". — Тройка самых востребованных курортов — Хаммамет (около 30 процентов), Сус (45 процентов) и Махдия (чуть более 22 процентов)".Эксперты приводят в пример такие цены: отправиться вдвоем в апреле в отель категории "четыре звезды" на "все включено" можно, заплатив от 128 тысяч рублей, в июле на аналогичных условиях — от 170 тысяч. В среднем туристы едут на десять-одиннадцать ночей."Более 84 процентов туристов бронируют "все включено" и "ультра все включено", на втором месте по популярности — полупансион, на него приходится десять процентов заявок", — приводят статистику в "Слетать.ру".Тунис всегда отличался разнообразным и качественным питанием, уточняет Елена Цыганкова. "Даже в бюджетном отеле еда очень приличная. Мясо, рыба, птица. Всегда можно накормить маленького ребенка", — добавляет она.Какой курорт выбратьПо словам эксперта, Хаммамет идеален для семей с детьми. Там есть каток, зоопарк с просторными вольерами на свежем воздухе, аквапарки, аттракционы.Сус считают молодежным курортом — масса активностей, богатый выбор недорогих отелей. Но, по словам Цыганковой, он подходит для любого возраста, там появились и спокойные гостиницы. За их пределами шумят бары, рестораны, дискотеки. Но, например, как рассказывала РИА Новости гид Александра Азарова, прилегающая к Сусу зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая. Монастир также рекомендуют для спокойного отдыха, кроме того, его выбирают из-за близости к аэропорту.В Махдии — прекрасное море лазурного цвета. "Там огромное количество центров талассотерапии", — говорит Елена Цыганкова. А вырос этот небольшой курорт из пиратской деревушки.Лечение моремТалассотерапия широко представлена на всех курортах Туниса. Отчасти поэтому в страну и едут круглый год, а середина весны — высокий сезон. По словам экспертов, продажи на апрель сейчас почти не уступают майским.Это, кстати, тоже способ сэкономить. Центры талассотерапии в Тунисе считаются одними из самых лучших, а цены — низкие. Используют все полезное, что есть в море, — воду, грязи, водоросли. Весной отели объявляют спецпредложения — например, три дня с процедурами по цене двух на заезды в апреле. "Девушки уже пакуют чемоданы", — шутят в турфирмах.Лучше КолизеяЭкскурсии тоже отличные: можно попасть и почти в Колизей, и в декорации к саге "Звездные войны". Многие сцены фильма снимали здесь — в пустыне Сахаре, городе Матмата, окрестностях Татавина и каньоне Сиди Бухлель. Туристы посещают и берберские деревни, где люди живут в пещерах.Амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме построили в III веке нашей эры по образу и подобию римского Колизея. Африканский вариант сохранился лучше, именно там чаще снимают фильмы про гладиаторов.Кроме того, говорит Елена Цыганкова, при посещении этой достопримечательности нет таких строгих ограничений, как в Риме. Туристам можно ходить везде, осматривать залы, где готовились к боям гладиаторы, зрительские трибуны. В списке ЮНЕСКОВ столице страны находится Национальный музей Бардо с богатой коллекцией римской мозаики. Пригород Туниса Карфаген — древний богатейший город, основанный в 814 году до нашей эры, потом разрушенный и отстроенный римлянами. Его руины внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.Недалеко — очаровательный городок Сиди-бу-Саид: это поселение ремесленников и художников. Весь бело-синий, за что его называют тунисским Санторини.Европа в АфрикеТунис 75 лет был французской колонией — по словам Елены Цыганковой, это "европеизированная Африка".Так что серьезных запретов здесь нет, всегда можно обратиться к местным, они помогут. Легко взять машину напрокат. Единственная сложность — придется везти наличные, карты "Мир" в Тунисе не принимают.
https://ria.ru/20230310/tunis-1856931060.html
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маршруты - туризм, туризм, туристы, тунис (страна), ассоциация туроператоров россии (атор), юнеско, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Маршруты - Туризм, Туризм, туристы, Тунис (страна), Ассоциация туроператоров России (АТОР), ЮНЕСКО, куда можно лететь, Отдых на море

Новые рейсы на зарубежные курорты открыты: секреты отдыха в Тунисе

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПляж в городе Сус, Тунис
Пляж в городе Сус, Тунис - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Сегодня возобновляется прямое авиасообщение с Тунисом. Практически каждый отель здесь предложит лечение морем, местный амфитеатр не уступает римскому Колизею, а цены — не выше турецких. Да и система "все включено" на уровне. О том, сколько стоят путевки, какой курорт выбрать, как проще всего туда добраться, — в материале РИА Новости.

Летим быстро и с комфортом

Сегодня первый в сезоне прямой рейс из России в тунисский Монастир отправляется из Санкт-Петербурга, завтра — из Москвы. Лайнеры, по словам экспертов, заполняются отлично.
Как уточняли в АТОР, программу на крыльях Nouvelair запускает тунисский турбизнес: "Гранд-Экспресс" и "Экспресс Турс".
Рейсы обещают комфортные. "Горячее питание на борту, норма провоза багажа — 20 килограммов, еще восемь — ручная кладь, — перечисляет Елена Цыганкова, директор санкт-петербургского офиса "Экспресс Турс". — И главное, время в пути: не приходится облетать Европу, потому что иностранная авиакомпания".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире
Мавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Мавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире
Согласно данным билетных агрегаторов, путь из Москвы займет примерно четыре часа и 50 минут, из Санкт-Петербурга — четыре часа и 25 минут.
Первые рейсы, по словам экспертов, практически заполнены. Впрочем, в продаже билеты еще есть. Так, на 6 апреля перелет из Санкт-Петербурга можно было купить за 31,6 тысячи рублей, из Москвы — за 35,2 тысячи.
"Прямые рейсы в Монастир из этих городов пользуются высоким спросом у путешественников, однако основная часть бронирований пока приходится на регулярную перевозку с пересадками", — уточняют в "Слетать.ру". Ближе к летнему сезону ситуация может измениться, ведь число полетов планируют увеличить.
Бухта в Монастире - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы
10 марта, 12:23

Недорого и вкусно

Если брать тур, а не ехать самостоятельно, выходит дешевле. "Средний чек на отдых здесь — 132 600 рублей, — объясняют в "Слетать.ру". — Тройка самых востребованных курортов — Хаммамет (около 30 процентов), Сус (45 процентов) и Махдия (чуть более 22 процентов)".
Эксперты приводят в пример такие цены: отправиться вдвоем в апреле в отель категории "четыре звезды" на "все включено" можно, заплатив от 128 тысяч рублей, в июле на аналогичных условиях — от 170 тысяч. В среднем туристы едут на десять-одиннадцать ночей.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
"Более 84 процентов туристов бронируют "все включено" и "ультра все включено", на втором месте по популярности — полупансион, на него приходится десять процентов заявок", — приводят статистику в "Слетать.ру".
Тунис всегда отличался разнообразным и качественным питанием, уточняет Елена Цыганкова. "Даже в бюджетном отеле еда очень приличная. Мясо, рыба, птица. Всегда можно накормить маленького ребенка", — добавляет она.
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаРесторан одного из отелей в городе Сус, Тунис
Ресторан одного из отелей в городе Сусе, Тунис - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Ресторан одного из отелей в городе Сус, Тунис

Какой курорт выбрать

По словам эксперта, Хаммамет идеален для семей с детьми. Там есть каток, зоопарк с просторными вольерами на свежем воздухе, аквапарки, аттракционы.
Сус считают молодежным курортом — масса активностей, богатый выбор недорогих отелей. Но, по словам Цыганковой, он подходит для любого возраста, там появились и спокойные гостиницы. За их пределами шумят бары, рестораны, дискотеки. Но, например, как рассказывала РИА Новости гид Александра Азарова, прилегающая к Сусу зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая.
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаПригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис
Пригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Пригород города Сус, порт Эль-Кантауи, Тунис
Монастир также рекомендуют для спокойного отдыха, кроме того, его выбирают из-за близости к аэропорту.
В Махдии — прекрасное море лазурного цвета. "Там огромное количество центров талассотерапии", — говорит Елена Цыганкова. А вырос этот небольшой курорт из пиратской деревушки.

Лечение морем

Талассотерапия широко представлена на всех курортах Туниса. Отчасти поэтому в страну и едут круглый год, а середина весны — высокий сезон. По словам экспертов, продажи на апрель сейчас почти не уступают майским.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОтель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
Это, кстати, тоже способ сэкономить. Центры талассотерапии в Тунисе считаются одними из самых лучших, а цены — низкие. Используют все полезное, что есть в море, — воду, грязи, водоросли.
Весной отели объявляют спецпредложения — например, три дня с процедурами по цене двух на заезды в апреле. "Девушки уже пакуют чемоданы", — шутят в турфирмах.

Лучше Колизея

Экскурсии тоже отличные: можно попасть и почти в Колизей, и в декорации к саге "Звездные войны". Многие сцены фильма снимали здесь — в пустыне Сахаре, городе Матмата, окрестностях Татавина и каньоне Сиди Бухлель. Туристы посещают и берберские деревни, где люди живут в пещерах.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали блокбастер "Звездные войны"

Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали фильм Звездные войны

Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали блокбастер "Звездные войны"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 4
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Пустыня Сахара в Тунисе

Пустыня Сахара в Тунисе

Пустыня Сахара в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 4
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Жительница города Матмата в Тунисе

Жительница города Матмата в Тунисе

Жительница города Матмата в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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3 из 4
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе

Место съемок фильма Звездные войны в городе Матмата в Тунисе

Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 4

Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали блокбастер "Звездные войны"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 4

Пустыня Сахара в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
2 из 4

Жительница города Матмата в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
3 из 4

Место съемок фильма "Звездные войны" в городе Матмата в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
4 из 4
Амфитеатр Гордиана в Эль-Джеме построили в III веке нашей эры по образу и подобию римского Колизея. Африканский вариант сохранился лучше, именно там чаще снимают фильмы про гладиаторов.
Кроме того, говорит Елена Цыганкова, при посещении этой достопримечательности нет таких строгих ограничений, как в Риме. Туристам можно ходить везде, осматривать залы, где готовились к боям гладиаторы, зрительские трибуны.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 3
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 3
© Pixabay / Pixabay/Pixi0815

Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе

Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе

Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе

© Pixabay / Pixabay/Pixi0815
3 из 3

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
1 из 3

Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 3

Амфитеатр Эль-Джем в Тунисе

© Pixabay / Pixabay/Pixi0815
3 из 3

В списке ЮНЕСКО

В столице страны находится Национальный музей Бардо с богатой коллекцией римской мозаики.
© Depositphotos.com / zhuzhuРуины Карфагена, Тунис
Руины города Карфаген, Тунис - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Depositphotos.com / zhuzhu
Руины Карфагена, Тунис
Пригород Туниса Карфаген — древний богатейший город, основанный в 814 году до нашей эры, потом разрушенный и отстроенный римлянами. Его руины внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Улица в городе Сиди-Бу-Саид

Улица в городе Сиди-Бу-Саид

Улица в городе Сиди-Бу-Саид

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 2
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк

Ворота дома в городе Сиди-Бу-Саид

Ворота дома в городе Сиди-Бу-Саид

Ворота дома в городе Сиди-Бу-Саид

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 2

Улица в городе Сиди-Бу-Саид

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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1 из 2

Ворота дома в городе Сиди-Бу-Саид

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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2 из 2
Недалеко — очаровательный городок Сиди-бу-Саид: это поселение ремесленников и художников. Весь бело-синий, за что его называют тунисским Санторини.

Европа в Африке

Тунис 75 лет был французской колонией — по словам Елены Цыганковой, это "европеизированная Африка".
Так что серьезных запретов здесь нет, всегда можно обратиться к местным, они помогут. Легко взять машину напрокат. Единственная сложность — придется везти наличные, карты "Мир" в Тунисе не принимают.
Вид из Cafe Des Délice на береговую часть города Сиди-Бу-Саид - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Тунис
23 марта, 12:11
 
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