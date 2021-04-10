Проще поехать в Тунис: как там будут принимать российских туристов

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Тунис становится ближе: допуск на ежедневные рейсы получил российский национальный перевозчик и есть надежда, что уже с 19 апреля авиасообщение возобновится. Карантин организованным туристам не требуется, достаточно отрицательного ПЦР-теста. О том, как страна будет принимать гостей, какие запреты там действуют и что предложат курорты, кроме моря и солнца, — в материале РИА Новости.Отдыхать в привычном режимеВ Тунисе сейчас 1800-1900 инфицированных в сутки (в конце марта было 700-900). Несмотря на рост заболеваемости, министр туризма и культуры Хабиб Аммар подчеркнул, что страна готова обеспечить безопасность гостей, в том числе российских, а для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус.Ограничения есть, но они довольно мягкие: никаких выходов по СМС, специальных разрешений на передвижения. Правда, действует комендантский час. На трансфер из аэропорта и возвращение с экскурсий комендантский час не распространяется. "Пока не ясно, смогут ли туристы выходить из отеля и гулять по улицам, так сказать, в безлюдной обстановке", — говорит гид. Также Александра Азарова рассказывает, что загрузка транспорта на экскурсиях составляет 50 процентов. А возле достопримечательностей и в музеях действуют меры санитарного протокола — дистанцирование и масочный режим. Кафе и рестораны принимают посетителей, но с 12 апреля в Тунисе начинается месяц Рамадан, поэтому в дневное время они будут закрыты, вечером же работа запрещена из-за комендантского часа. "Это не повлияет на режим питания в отелях. На экскурсиях путешественников примут туристические рестораны", — поясняет гид.Спрос был и естьНесмотря на ограничения, россияне активно интересуются Тунисом. "Спрос очень большой и был, и есть, — говорит Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туркомпаний Carthage Group в СНГ и Европе. — Прошлым летом российские гости прилетали на рейсах "Белавиа" из Минска. Мы постоянно получаем запросы от агентств и туристов: когда наконец можно будет отдохнуть в этой стране". Пока самый удобный способ добраться до Туниса — через турецкие авиалинии. Но на этой неделе Хабиб Аммар заявил, что республика договорилась с представителями "Аэрофлота" о регулярных рейсах.По словам министра, с 19 апреля республика рассчитывает возобновить авиасообщение. Правда, пока точное расписание и стоимость билетов неизвестны.Вероятно, определенность появится ближе к сезону. Туроператоры уже предлагают путевки с вылетом в середине мая и стоимостью от 63 тысяч рублей (недельный тур на двоих на семь дней в отель категории "три звезды" с авиаперелетом).У каждого курорта свое лицо"У каждого курорта Туниса свое лицо, — объясняет Александра Азарова. — Сус понравится молодежи, там масса активностей и богатый выбор недорогих отелей. Прилегающая к нему зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая (впрочем, до развлечений не более десяти минут на такси), здесь есть качественные "пятерки", в том числе с центрами талассотерапии". Сус, подтверждает Алла Филимонова, самый крупный курортный город, третий по величине в стране.Для камерного отдыха эксперты рекомендуют Монастир. "При этом, если надоели тишина и покой, 20 минут — и вы уже в Сусе", — говорит Алла Филимонова. Еще этот курорт часто выбирают семьи с маленькими детьми из-за близости к аэропорту.Хаммамет, расположившийся на мысе Кап-Бон ("Добрый мыс"), привлекает удивительным климатом и талассоцентрами с самой богатой историей. "Это первый курорт Туниса, до сих пор сохранивший великосветский шарм, — уточняет Александра Азарова. — Его пляжи считают одними из самых чистых и красивых в стране, море здесь просто изумительное!" Детям тоже есть чем заняться. На соседнем курорте — Ясмин-Хаммамет — не только большой выбор отелей, но и парк развлечений "Картажлэнд", а также уютная пешеходная зона.Любителям чего-то необычного — в Махдию. По словам Аллы Филимоновой, это самое колдовское место в стране, бывшая пиратская деревушка. Живописные здания, улочки, очень красивое побережье и пляжи с мелким бежевым песком. "Джерба — самый южный курорт Туниса. Отличается не только климатом (меньше влажность и на два-три градуса выше температура из-за близости Сахары), но и особенным колоритом, — рассказывает Алла Филимонова. — Островом владели в разное время испанцы, византийцы, римляне, арабы, и все оставили здесь "автографы". Там есть и бюджетные "трешки", и качественные "пятерки" с центрами талассотерапии.Не только море и солнцеОднако Тунис — это не только море и пляжи. Хабиб Аммар подчеркнул, что власти намерены сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом. "Это страна с 3000-летней историей цивилизаций, так что достопримечательностей хватит не на одну поездку, — объясняет Александра Азарова. — Обязательно стоит посетить руины Карфагена, амфитеатр в Эль-Джеме, древнеримский город Дугга, увидеть первую мечеть на территории Африки в Кайруане, прибрежные крепости-рибаты в Сусе и Монастире, генуэзскую крепость в Табарке, погулять по старинной медине города Тунис".В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят восемь памятников на территории Туниса. Для сравнения: в стране пирамид — Египте их семь.Еще, по словам экспертов, в Тунисе замечательные музеи, например столичный "Бардо" с его крупнейшей коллекцией мозаик. Есть и просто очень живописные атмосферные места — Сиди-бу-Саид, бело-голубой городок на холме над морем (его еще называют "тунисским Санторини").Ну и, конечно, пустыня Сахара, которую очень любят российские туристы. Кроме уникальных пейзажей и природных памятников, путешественники имеют возможность прогуляться среди декораций фильма "Звездные войны". Планету Татуин, родину Люка Скайуокера, снимали именно тут. В киносагу попали пустыня Сахара, город Матмата, окрестности Татавина и каньон Сиди Бухлель. Можно поехать на двухдневную экскурсию с посещением берберских деревень и оазисов и покорением песков на джипе или квадроцикле.Еще одно направление, которое, по словам Хабиба Аммара, будет развивать Тунис, — гольф-туризм. Здесь несколько полей для гольфа высочайшего класса, а климат позволяет играть десять месяцев в году.
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Тунис становится ближе: допуск на ежедневные рейсы получил российский национальный перевозчик и есть надежда, что уже с 19 апреля авиасообщение возобновится. Карантин организованным туристам не требуется, достаточно отрицательного ПЦР-теста. О том, как страна будет принимать гостей, какие запреты там действуют и что предложат курорты, кроме моря и солнца, — в материале РИА Новости.
Отдыхать в привычном режиме
В Тунисе сейчас 1800-1900 инфицированных в сутки (в конце марта было 700-900). Несмотря на рост заболеваемости, министр туризма и культуры Хабиб Аммар подчеркнул, что страна готова обеспечить безопасность гостей, в том числе российских, а для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус.
Ограничения есть, но они довольно мягкие: никаких выходов по СМС, специальных разрешений на передвижения. Правда, действует комендантский час.
"Запрещено выходить из дома без уважительной причины с 22.00 до 5.00, — объясняет гид в Тунисе Александра Азарова. — Прибывающим из-за рубежа рекомендована пятидневная самоизоляция, однако для туристов, которые приезжают по путевке, достаточно отрицательного теста. Они могут покидать отели без ограничений, посещать экскурсии — словом, отдыхать в привычном режиме".
На трансфер из аэропорта и возвращение с экскурсий комендантский час не распространяется. "Пока не ясно, смогут ли туристы выходить из отеля и гулять по улицам, так сказать, в безлюдной обстановке", — говорит гид.
Также Александра Азарова рассказывает, что загрузка транспорта на экскурсиях составляет 50 процентов. А возле достопримечательностей и в музеях действуют меры санитарного протокола — дистанцирование и масочный режим. Кафе и рестораны принимают посетителей, но с 12 апреля в Тунисе начинается месяц Рамадан, поэтому в дневное время они будут закрыты, вечером же работа запрещена из-за комендантского часа. "Это не повлияет на режим питания в отелях. На экскурсиях путешественников примут туристические рестораны", — поясняет гид.
Спрос был и есть
Несмотря на ограничения, россияне активно интересуются Тунисом. "Спрос очень большой и был, и есть, — говорит Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туркомпаний Carthage Group в СНГ и Европе. — Прошлым летом российские гости прилетали на рейсах "Белавиа" из Минска. Мы постоянно получаем запросы от агентств и туристов: когда наконец можно будет отдохнуть в этой стране".
Пока самый удобный способ добраться до Туниса — через турецкие авиалинии. Но на этой неделе Хабиб Аммар заявил, что республика договорилась с представителями "Аэрофлота" о регулярных рейсах.
"Мы довольны решением российских властей разрешить авиакомпании семь полетов в неделю, то есть один в день, а также чартерные рейсы двух других перевозчиков", — сказал Аммар.
По словам министра, с 19 апреля республика рассчитывает возобновить авиасообщение. Правда, пока точное расписание и стоимость билетов неизвестны.
Вероятно, определенность появится ближе к сезону. Туроператоры уже предлагают путевки с вылетом в середине мая и стоимостью от 63 тысяч рублей (недельный тур на двоих на семь дней в отель категории "три звезды" с авиаперелетом).
У каждого курорта свое лицо
"У каждого курорта Туниса свое лицо, — объясняет Александра Азарова. — Сус понравится молодежи, там масса активностей и богатый выбор недорогих отелей. Прилегающая к нему зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая (впрочем, до развлечений не более десяти минут на такси), здесь есть качественные "пятерки", в том числе с центрами талассотерапии". Сус, подтверждает Алла Филимонова, самый крупный курортный город, третий по величине в стране.
Для камерного отдыха эксперты рекомендуют Монастир. "При этом, если надоели тишина и покой, 20 минут — и вы уже в Сусе", — говорит Алла Филимонова. Еще этот курорт часто выбирают семьи с маленькими детьми из-за близости к аэропорту.
Хаммамет, расположившийся на мысе Кап-Бон ("Добрый мыс"), привлекает удивительным климатом и талассоцентрами с самой богатой историей. "Это первый курорт Туниса, до сих пор сохранивший великосветский шарм, — уточняет Александра Азарова. — Его пляжи считают одними из самых чистых и красивых в стране, море здесь просто изумительное!" Детям тоже есть чем заняться. На соседнем курорте — Ясмин-Хаммамет — не только большой выбор отелей, но и парк развлечений "Картажлэнд", а также уютная пешеходная зона.
Любителям чего-то необычного — в Махдию. По словам Аллы Филимоновой, это самое колдовское место в стране, бывшая пиратская деревушка. Живописные здания, улочки, очень красивое побережье и пляжи с мелким бежевым песком.
"Джерба — самый южный курорт Туниса. Отличается не только климатом (меньше влажность и на два-три градуса выше температура из-за близости Сахары), но и особенным колоритом, — рассказывает Алла Филимонова. — Островом владели в разное время испанцы, византийцы, римляне, арабы, и все оставили здесь "автографы".
Там есть и бюджетные "трешки", и качественные "пятерки" с центрами талассотерапии.
Однако Тунис — это не только море и пляжи. Хабиб Аммар подчеркнул, что власти намерены сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом.
"Это страна с 3000-летней историей цивилизаций, так что достопримечательностей хватит не на одну поездку, — объясняет Александра Азарова. — Обязательно стоит посетить руины Карфагена, амфитеатр в Эль-Джеме, древнеримский город Дугга, увидеть первую мечеть на территории Африки в Кайруане, прибрежные крепости-рибаты в Сусе и Монастире, генуэзскую крепость в Табарке, погулять по старинной медине города Тунис".
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят восемь памятников на территории Туниса. Для сравнения: в стране пирамид — Египте их семь.
Еще, по словам экспертов, в Тунисе замечательные музеи, например столичный "Бардо" с его крупнейшей коллекцией мозаик. Есть и просто очень живописные атмосферные места — Сиди-бу-Саид, бело-голубой городок на холме над морем (его еще называют "тунисским Санторини").
Ну и, конечно, пустыня Сахара, которую очень любят российские туристы. Кроме уникальных пейзажей и природных памятников, путешественники имеют возможность прогуляться среди декораций фильма "Звездные войны".
Планету Татуин, родину Люка Скайуокера, снимали именно тут. В киносагу попали пустыня Сахара, город Матмата, окрестности Татавина и каньон Сиди Бухлель.
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