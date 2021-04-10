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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210410/tunis-1727564771.html
Проще поехать в Тунис: как там будут принимать российских туристов
Проще поехать в Тунис: как там будут принимать российских туристов
Тунис становится ближе: допуск на ежедневные рейсы получил российский национальный перевозчик и есть надежда, что уже с 19 апреля авиасообщение возобновится... РИА Новости, 10.04.2021
2021-04-10T08:00
2021-04-10T22:07
горячие туры
туры
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
куда поехать
люк скайуокер
туризм
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Тунис становится ближе: допуск на ежедневные рейсы получил российский национальный перевозчик и есть надежда, что уже с 19 апреля авиасообщение возобновится. Карантин организованным туристам не требуется, достаточно отрицательного ПЦР-теста. О том, как страна будет принимать гостей, какие запреты там действуют и что предложат курорты, кроме моря и солнца, — в материале РИА Новости.Отдыхать в привычном режимеВ Тунисе сейчас 1800-1900 инфицированных в сутки (в конце марта было 700-900). Несмотря на рост заболеваемости, министр туризма и культуры Хабиб Аммар подчеркнул, что страна готова обеспечить безопасность гостей, в том числе российских, а для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус.Ограничения есть, но они довольно мягкие: никаких выходов по СМС, специальных разрешений на передвижения. Правда, действует комендантский час. На трансфер из аэропорта и возвращение с экскурсий комендантский час не распространяется. "Пока не ясно, смогут ли туристы выходить из отеля и гулять по улицам, так сказать, в безлюдной обстановке", — говорит гид. Также Александра Азарова рассказывает, что загрузка транспорта на экскурсиях составляет 50 процентов. А возле достопримечательностей и в музеях действуют меры санитарного протокола — дистанцирование и масочный режим. Кафе и рестораны принимают посетителей, но с 12 апреля в Тунисе начинается месяц Рамадан, поэтому в дневное время они будут закрыты, вечером же работа запрещена из-за комендантского часа. "Это не повлияет на режим питания в отелях. На экскурсиях путешественников примут туристические рестораны", — поясняет гид.Спрос был и естьНесмотря на ограничения, россияне активно интересуются Тунисом. "Спрос очень большой и был, и есть, — говорит Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туркомпаний Carthage Group в СНГ и Европе. — Прошлым летом российские гости прилетали на рейсах "Белавиа" из Минска. Мы постоянно получаем запросы от агентств и туристов: когда наконец можно будет отдохнуть в этой стране". Пока самый удобный способ добраться до Туниса — через турецкие авиалинии. Но на этой неделе Хабиб Аммар заявил, что республика договорилась с представителями "Аэрофлота" о регулярных рейсах.По словам министра, с 19 апреля республика рассчитывает возобновить авиасообщение. Правда, пока точное расписание и стоимость билетов неизвестны.Вероятно, определенность появится ближе к сезону. Туроператоры уже предлагают путевки с вылетом в середине мая и стоимостью от 63 тысяч рублей (недельный тур на двоих на семь дней в отель категории "три звезды" с авиаперелетом).У каждого курорта свое лицо"У каждого курорта Туниса свое лицо, — объясняет Александра Азарова. — Сус понравится молодежи, там масса активностей и богатый выбор недорогих отелей. Прилегающая к нему зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая (впрочем, до развлечений не более десяти минут на такси), здесь есть качественные "пятерки", в том числе с центрами талассотерапии". Сус, подтверждает Алла Филимонова, самый крупный курортный город, третий по величине в стране.Для камерного отдыха эксперты рекомендуют Монастир. "При этом, если надоели тишина и покой, 20 минут — и вы уже в Сусе", — говорит Алла Филимонова. Еще этот курорт часто выбирают семьи с маленькими детьми из-за близости к аэропорту.Хаммамет, расположившийся на мысе Кап-Бон ("Добрый мыс"), привлекает удивительным климатом и талассоцентрами с самой богатой историей. "Это первый курорт Туниса, до сих пор сохранивший великосветский шарм, — уточняет Александра Азарова. — Его пляжи считают одними из самых чистых и красивых в стране, море здесь просто изумительное!" Детям тоже есть чем заняться. На соседнем курорте — Ясмин-Хаммамет — не только большой выбор отелей, но и парк развлечений "Картажлэнд", а также уютная пешеходная зона.Любителям чего-то необычного — в Махдию. По словам Аллы Филимоновой, это самое колдовское место в стране, бывшая пиратская деревушка. Живописные здания, улочки, очень красивое побережье и пляжи с мелким бежевым песком. "Джерба — самый южный курорт Туниса. Отличается не только климатом (меньше влажность и на два-три градуса выше температура из-за близости Сахары), но и особенным колоритом, — рассказывает Алла Филимонова. — Островом владели в разное время испанцы, византийцы, римляне, арабы, и все оставили здесь "автографы". Там есть и бюджетные "трешки", и качественные "пятерки" с центрами талассотерапии.Не только море и солнцеОднако Тунис — это не только море и пляжи. Хабиб Аммар подчеркнул, что власти намерены сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом. "Это страна с 3000-летней историей цивилизаций, так что достопримечательностей хватит не на одну поездку, — объясняет Александра Азарова. — Обязательно стоит посетить руины Карфагена, амфитеатр в Эль-Джеме, древнеримский город Дугга, увидеть первую мечеть на территории Африки в Кайруане, прибрежные крепости-рибаты в Сусе и Монастире, генуэзскую крепость в Табарке, погулять по старинной медине города Тунис".В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят восемь памятников на территории Туниса. Для сравнения: в стране пирамид — Египте их семь.Еще, по словам экспертов, в Тунисе замечательные музеи, например столичный "Бардо" с его крупнейшей коллекцией мозаик. Есть и просто очень живописные атмосферные места — Сиди-бу-Саид, бело-голубой городок на холме над морем (его еще называют "тунисским Санторини").Ну и, конечно, пустыня Сахара, которую очень любят российские туристы. Кроме уникальных пейзажей и природных памятников, путешественники имеют возможность прогуляться среди декораций фильма "Звездные войны". Планету Татуин, родину Люка Скайуокера, снимали именно тут. В киносагу попали пустыня Сахара, город Матмата, окрестности Татавина и каньон Сиди Бухлель. Можно поехать на двухдневную экскурсию с посещением берберских деревень и оазисов и покорением песков на джипе или квадроцикле.Еще одно направление, которое, по словам Хабиба Аммара, будет развивать Тунис, — гольф-туризм. Здесь несколько полей для гольфа высочайшего класса, а климат позволяет играть десять месяцев в году.
https://ria.ru/20210406/tunis-1727085651.html
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горячие туры, туры, куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, куда поехать, люк скайуокер, туризм, туристы, белавиа, маршруты - туризм, аэрофлот, снг, тунис (страна)

Проще поехать в Тунис: как там будут принимать российских туристов

08:00 10.04.2021 (обновлено: 22:07 10.04.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире
Мавзолей первого президента Туниса Хабиба Бургибы в Монастире - РИА Новости, 1920, 10.04.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Светлана Баева. Тунис становится ближе: допуск на ежедневные рейсы получил российский национальный перевозчик и есть надежда, что уже с 19 апреля авиасообщение возобновится. Карантин организованным туристам не требуется, достаточно отрицательного ПЦР-теста. О том, как страна будет принимать гостей, какие запреты там действуют и что предложат курорты, кроме моря и солнца, — в материале РИА Новости.

Отдыхать в привычном режиме

В Тунисе сейчас 1800-1900 инфицированных в сутки (в конце марта было 700-900). Несмотря на рост заболеваемости, министр туризма и культуры Хабиб Аммар подчеркнул, что страна готова обеспечить безопасность гостей, в том числе российских, а для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус.
Ограничения есть, но они довольно мягкие: никаких выходов по СМС, специальных разрешений на передвижения. Правда, действует комендантский час.

"Запрещено выходить из дома без уважительной причины с 22.00 до 5.00, — объясняет гид в Тунисе Александра Азарова. — Прибывающим из-за рубежа рекомендована пятидневная самоизоляция, однако для туристов, которые приезжают по путевке, достаточно отрицательного теста. Они могут покидать отели без ограничений, посещать экскурсии — словом, отдыхать в привычном режиме".

На трансфер из аэропорта и возвращение с экскурсий комендантский час не распространяется. "Пока не ясно, смогут ли туристы выходить из отеля и гулять по улицам, так сказать, в безлюдной обстановке", — говорит гид.
Вид из Cafe Des Délice на береговую часть города Сиди-Бу-Саид - РИА Новости, 1920, 06.04.2021
6 апреля, 19:05Туризм
Еще одна страна возобновляет авиасообщение с Россией и принимает туристов
Также Александра Азарова рассказывает, что загрузка транспорта на экскурсиях составляет 50 процентов. А возле достопримечательностей и в музеях действуют меры санитарного протокола — дистанцирование и масочный режим. Кафе и рестораны принимают посетителей, но с 12 апреля в Тунисе начинается месяц Рамадан, поэтому в дневное время они будут закрыты, вечером же работа запрещена из-за комендантского часа. "Это не повлияет на режим питания в отелях. На экскурсиях путешественников примут туристические рестораны", — поясняет гид.

Спрос был и есть

Несмотря на ограничения, россияне активно интересуются Тунисом. "Спрос очень большой и был, и есть, — говорит Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы туркомпаний Carthage Group в СНГ и Европе. — Прошлым летом российские гости прилетали на рейсах "Белавиа" из Минска. Мы постоянно получаем запросы от агентств и туристов: когда наконец можно будет отдохнуть в этой стране".
Пока самый удобный способ добраться до Туниса — через турецкие авиалинии. Но на этой неделе Хабиб Аммар заявил, что республика договорилась с представителями "Аэрофлота" о регулярных рейсах.

"Мы довольны решением российских властей разрешить авиакомпании семь полетов в неделю, то есть один в день, а также чартерные рейсы двух других перевозчиков", — сказал Аммар.

По словам министра, с 19 апреля республика рассчитывает возобновить авиасообщение. Правда, пока точное расписание и стоимость билетов неизвестны.
Вероятно, определенность появится ближе к сезону. Туроператоры уже предлагают путевки с вылетом в середине мая и стоимостью от 63 тысяч рублей (недельный тур на двоих на семь дней в отель категории "три звезды" с авиаперелетом).

У каждого курорта свое лицо

"У каждого курорта Туниса свое лицо, — объясняет Александра Азарова. — Сус понравится молодежи, там масса активностей и богатый выбор недорогих отелей. Прилегающая к нему зона Порт-эль-Кантауи — более респектабельная и тихая (впрочем, до развлечений не более десяти минут на такси), здесь есть качественные "пятерки", в том числе с центрами талассотерапии". Сус, подтверждает Алла Филимонова, самый крупный курортный город, третий по величине в стране.
© Pixabay / Pixabay / Guy DugasКрепость-монастырь Рибат в Сусе
Крепость-монастырь Рибат в Суссе - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© Pixabay / Pixabay / Guy Dugas
Крепость-монастырь Рибат в Сусе
Для камерного отдыха эксперты рекомендуют Монастир. "При этом, если надоели тишина и покой, 20 минут — и вы уже в Сусе", — говорит Алла Филимонова. Еще этот курорт часто выбирают семьи с маленькими детьми из-за близости к аэропорту.
Хаммамет, расположившийся на мысе Кап-Бон ("Добрый мыс"), привлекает удивительным климатом и талассоцентрами с самой богатой историей. "Это первый курорт Туниса, до сих пор сохранивший великосветский шарм, — уточняет Александра Азарова. — Его пляжи считают одними из самых чистых и красивых в стране, море здесь просто изумительное!" Детям тоже есть чем заняться. На соседнем курорте — Ясмин-Хаммамет — не только большой выбор отелей, но и парк развлечений "Картажлэнд", а также уютная пешеходная зона.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Бассейн на территории отеля в городе Хаммамет.

Бассейн на территории Bel Azur Hotel в городе Хаммамет
1 из 3

Бассейн на территории отеля в городе Хаммамет.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Отель в тунисском городе Хаммамет.

Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
2 из 3

Отель в тунисском городе Хаммамет.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Гостиница в Хаммамете.

Отель Hasdrubal Thalassa & Spa в тунисском городе Хаммамет
3 из 3

Гостиница в Хаммамете.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
1 из 3

Бассейн на территории отеля в городе Хаммамет.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
2 из 3

Отель в тунисском городе Хаммамет.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
3 из 3

Гостиница в Хаммамете.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Любителям чего-то необычного — в Махдию. По словам Аллы Филимоновой, это самое колдовское место в стране, бывшая пиратская деревушка. Живописные здания, улочки, очень красивое побережье и пляжи с мелким бежевым песком.
© РИА Новости / Валерий Шустов / Перейти в фотобанкБашни Колизея в городе Махдия
Башни Колизея в городе Махдия - РИА Новости, 1920, 09.04.2021
© РИА Новости / Валерий Шустов
Перейти в фотобанк
Башни Колизея в городе Махдия
"Джерба — самый южный курорт Туниса. Отличается не только климатом (меньше влажность и на два-три градуса выше температура из-за близости Сахары), но и особенным колоритом, — рассказывает Алла Филимонова. — Островом владели в разное время испанцы, византийцы, римляне, арабы, и все оставили здесь "автографы".
Там есть и бюджетные "трешки", и качественные "пятерки" с центрами талассотерапии.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
1 из 5
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРисунок на стене дома в деревне Эрриад на острове Джерба (в 2014 году в рамках проекта DjerbaHood 150 художников оставили картины на стенах деревни).
Рисунок на стене дома в деревне Эрриад на острове Джерба
2 из 5
Рисунок на стене дома в деревне Эрриад на острове Джерба (в 2014 году в рамках проекта DjerbaHood 150 художников оставили картины на стенах деревни).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваУлица деревни Эрриад на острове Джерба.
Улица деревни Эрриад на острове Джерба
3 из 5
Улица деревни Эрриад на острове Джерба.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКерамические изделия в гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе.
Керамические изделия в гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе
4 из 5
Керамические изделия в гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваКошка в порту Марина на острове Джерба в Тунисе.
Кошка в порту Марина на острове Джерба в Тунисе
5 из 5
Кошка в порту Марина на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
1 из 5
Пляж отеля Sensimar Palm Beach Palace Djerba на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
2 из 5
Рисунок на стене дома в деревне Эрриад на острове Джерба (в 2014 году в рамках проекта DjerbaHood 150 художников оставили картины на стенах деревни).
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
3 из 5
Улица деревни Эрриад на острове Джерба.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
4 из 5
Керамические изделия в гончарной мастерской деревни Геллала на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
5 из 5
Кошка в порту Марина на острове Джерба в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Не только море и солнце

Однако Тунис — это не только море и пляжи. Хабиб Аммар подчеркнул, что власти намерены сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом.
"Это страна с 3000-летней историей цивилизаций, так что достопримечательностей хватит не на одну поездку, — объясняет Александра Азарова. — Обязательно стоит посетить руины Карфагена, амфитеатр в Эль-Джеме, древнеримский город Дугга, увидеть первую мечеть на территории Африки в Кайруане, прибрежные крепости-рибаты в Сусе и Монастире, генуэзскую крепость в Табарке, погулять по старинной медине города Тунис".
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАмфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе.
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
1 из 7
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАмфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе.
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе
2 из 7
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© Depositphotos / zhuzhu

Руины города Карфаген, Тунис.

Руины города Карфаген, Тунис
3 из 7

Руины города Карфаген, Тунис.

© Depositphotos / zhuzhu
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваТермы Антония Пия на территории древнего города Карфагена.
Термы Антония Пия на территории древнего города Карфагена
4 из 7
Термы Антония Пия на территории древнего города Карфагена.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Собор Святого Людовика в Карфагене.

Собор святого Людовика в Карфагене
5 из 7

Собор Святого Людовика в Карфагене.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья Селиверстова

Мавзолей нумидийского принца Атебана (III век до нашей эры) в древнем городе Дугга.

Мавзолей нумидийского принца Атебана (III в. до н.э.) в древнем городе Дугга
6 из 7

Мавзолей нумидийского принца Атебана (III век до нашей эры) в древнем городе Дугга.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваРуины древнеримского города Дугга.
Руины древнеримского города Дугга
7 из 7
Руины древнеримского города Дугга.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
1 из 7
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
2 из 7
Амфитеатр в городе Эль-Джем в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
3 из 7

Руины города Карфаген, Тунис.

© Depositphotos / zhuzhu
4 из 7
Термы Антония Пия на территории древнего города Карфагена.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
5 из 7

Собор Святого Людовика в Карфагене.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
6 из 7

Мавзолей нумидийского принца Атебана (III век до нашей эры) в древнем городе Дугга.

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
7 из 7
Руины древнеримского города Дугга.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
В список Всемирного наследия ЮНЕСКО входят восемь памятников на территории Туниса. Для сравнения: в стране пирамид — Египте их семь.
Еще, по словам экспертов, в Тунисе замечательные музеи, например столичный "Бардо" с его крупнейшей коллекцией мозаик. Есть и просто очень живописные атмосферные места — Сиди-бу-Саид, бело-голубой городок на холме над морем (его еще называют "тунисским Санторини").
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваУлица в городе Сиди-Бу-Саид.
Улица в городе Сиди-Бу-Саид
1 из 2
Улица в городе Сиди-Бу-Саид.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПродавец товаров для туристов в городе Сиди-Бу-Саид.
Продавец товаров для туристов в городе Сиди-Бу-Саид
2 из 2
Продавец товаров для туристов в городе Сиди-Бу-Саид.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
1 из 2
Улица в городе Сиди-Бу-Саид.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
2 из 2
Продавец товаров для туристов в городе Сиди-Бу-Саид.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Ну и, конечно, пустыня Сахара, которую очень любят российские туристы. Кроме уникальных пейзажей и природных памятников, путешественники имеют возможность прогуляться среди декораций фильма "Звездные войны".
Планету Татуин, родину Люка Скайуокера, снимали именно тут. В киносагу попали пустыня Сахара, город Матмата, окрестности Татавина и каньон Сиди Бухлель.
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПустыня Сахара в Тунисе.
Пустыня Сахара в Тунисе
1 из 3
Пустыня Сахара в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМестность в пустыне на территории Туниса, где снимали фильм "Звездные войны".
Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали фильм Звездные войны
2 из 3
Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали фильм "Звездные войны".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПустыня Сахара в Тунисе.
Пустыня Сахара в Тунисе
3 из 3
Пустыня Сахара в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
1 из 3
Пустыня Сахара в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
2 из 3
Местность в пустыне на территории Туниса, где снимали фильм "Звездные войны".
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
3 из 3
Пустыня Сахара в Тунисе.
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Можно поехать на двухдневную экскурсию с посещением берберских деревень и оазисов и покорением песков на джипе или квадроцикле.
Еще одно направление, которое, по словам Хабиба Аммара, будет развивать Тунис, — гольф-туризм. Здесь несколько полей для гольфа высочайшего класса, а климат позволяет играть десять месяцев в году.
Вид на Медину в Тунисе - РИА Новости, 1920, 26.11.2020
26 ноября 2020, 08:00Туризм
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Туризмгорячие турыТурыкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19куда поехатьЛюк СкайуокерТуризмтуристыБелавиаМаршруты - ТуризмАэрофлотСНГТунис (страна)
 
 
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04:31Министр обороны ФРГ призвала Россию объяснить перемещение войск
04:24Савченко предрекла Украине "руины и погромы" после Зеленского
04:07Вильфанд спрогнозировал аномально жаркую погоду на Урале
03:57В России изменились правила пользования маткапиталом
03:49Вильфанд назвал регионы с температурными аномалиями
03:35Вильфанд рассказал о похолодании в центре европейской части России
03:22Вильфанд объяснил, почему Европейскую Россию ждет аномальное тепло
03:04Источник рассказал о пусках "Союзов" со спутниками OneWeb в 2021 году
02:46СВР рассказала, как полет Гагарина воодушевил Абеля в американской тюрьме
02:39Британские СМИ рассказали о последних днях принца Филиппа
02:12Подозрительные инвестиции. Как распознать мошенников
02:11Названо "золотое правило" любой диеты
02:01Россиян предупредили о новой опасности
01:22Китайский блогер рассказал о "вызывающих шок" предпочтениях россиян
01:07В США задержали мать, подозреваемую в убийстве троих детей
00:42Названа привычка, отказ от которой продлевает жизнь на 28 лет
00:36СМИ: южноафриканский штамм COVID-19 более устойчив к вакцине Pfizer
00:26Еврокомиссар заявил, что вакцина "Спутник V" поступит в ЕС слишком поздно
00:09Сенатор назвал позицию Эрдогана по Крыму упрямой
23:58Умер народный артист Эмиль Верник
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