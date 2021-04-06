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Еще одна страна возобновляет авиасообщение с Россией и принимает туристов
Еще одна страна возобновляет авиасообщение с Россией и принимает туристов
Тунис готов обеспечивать безопасность туристов, в том числе российских. Для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 06.04.2021
2021-04-06T19:05
2021-04-06T19:05
2021-04-06T19:05
гольф
средиземное море
туризм
куда можно лететь
горячие туры
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
детский отдых
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тунис готов обеспечивать безопасность туристов, в том числе российских. Для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус, заявил РИА Новости министр туризма Туниса Хабиб Аммар.Министр отметил, что вакцинация пока не является обязательным требованием для въезда туристов в страну, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.Он добавил, что в будущем Тунис намерен сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом."Как мы знаем, российские гости также любят "пустынный туризм". У нас есть и несколько полей для гольфа высочайшего качества, а климат в стране позволяет играть в течение 10 месяцев", - заключил Аммар.
https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600621034.html
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гольф, средиземное море, куда можно лететь, горячие туры, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, детский отдых, туры, новости - туризм, аэрофлот, тунис (страна), отдых
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тунис готов обеспечивать безопасность туристов, в том числе российских. Для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус, заявил РИА Новости министр туризма Туниса Хабиб Аммар.
"Мы довольны решением российских властей разрешить "Аэрофлоту" производить семь рейсов в неделю, то есть одну поездку в день, а также чартерные рейсы двух других компаний. И мы будем рады, если "Аэрофлот" захочет увеличить число рейсов в нашу страну. Мы также приветствуем любую другую российскую компанию, которая хотела бы работать в Тунисе. Если есть российские инвесторы, которые хотят вкладывать средства в туристический сектор, мы их приветствуем", - сказал Аммар.
Министр отметил, что вакцинация пока не является обязательным требованием для въезда туристов в страну, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.
"Вакцина не является условием до сих пор (для въезда в Тунис – Прим. ред.). Если тест (ПЦР) отрицательный, то добро пожаловать. Такова наша политика. Мы примем все необходимые меры для защиты каждого, кто посещает Тунис", – сказал министр.
Он добавил, что в будущем Тунис намерен сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом.
"Как мы знаем, российские гости также любят "пустынный туризм". У нас есть и несколько полей для гольфа высочайшего качества, а климат в стране позволяет играть в течение 10 месяцев", - заключил Аммар.