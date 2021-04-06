https://ria.ru/20210406/tunis-1727085651.html

Еще одна страна возобновляет авиасообщение с Россией и принимает туристов

Еще одна страна возобновляет авиасообщение с Россией и принимает туристов

Тунис готов обеспечивать безопасность туристов, в том числе российских. Для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус, заявил РИА Новости министр... РИА Новости, 06.04.2021

2021-04-06T19:05

2021-04-06T19:05

2021-04-06T19:05

гольф

средиземное море

туризм

куда можно лететь

горячие туры

отдых на море

коронавирус covid-19

туризм

детский отдых

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Тунис готов обеспечивать безопасность туристов, в том числе российских. Для въезда достаточно отрицательного теста на коронавирус, заявил РИА Новости министр туризма Туниса Хабиб Аммар.Министр отметил, что вакцинация пока не является обязательным требованием для въезда туристов в страну, достаточно иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус COVID-19.Он добавил, что в будущем Тунис намерен сосредоточиться на развитии культурного туризма, который привлекает путешественников зимой, осенью и весной, а не только летом."Как мы знаем, российские гости также любят "пустынный туризм". У нас есть и несколько полей для гольфа высочайшего качества, а климат в стране позволяет играть в течение 10 месяцев", - заключил Аммар.

https://ria.ru/20210310/aeroflot-1600621034.html

https://ria.ru/20210310/koronavirus-1600486904.html

средиземное море

тунис (страна)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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