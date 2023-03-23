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Туроператоры рассказали о новых чартерах в Тунис - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
12:11 23.03.2023
https://ria.ru/20230323/tunist-1859984444.html
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Тунис
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Тунис - РИА Новости, 23.03.2023
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Тунис
Туроператоры уверены, что российские авиакомпании вряд ли возобновят полеты в Тунис в летнем сезоне-2023, единственный вариант добраться до курортов этой страны РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T12:11
2023-03-23T12:11
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Туроператоры уверены, что российские авиакомпании вряд ли возобновят полеты в Тунис в летнем сезоне-2023, единственный вариант добраться до курортов этой страны на прямом рейсе – чартеры авиакомпании Nouvelair Tunisie, сообщает АТОР.Программу в Монастир на крыльях Nouvelair с вылетами из Санкт-Петербурга и Москвы запускает тунисский турбизнес (туроператоры "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс").Полеты из Пулково стартуют 7 апреля, из Внуково – с 8 апреля. На первом этапе из обоих российских городов запланировано два рейса в неделю. Ожидается, что к сезону количество увеличится до восьми. Время в пути – около 4,5-5 часов.Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести отдельно от турпакета. На старте полетной программы из Петербурга в Монастир (7 апреля) на сайтах агрегаторов поездка в одну сторону стартует от 37,6 тысячи рублей на человека. Во второй половине мая-июне – от 47 тысяч. Из Москвы тариф на рейс в Монастир с вылетом 8 апреля – от 35,6 тысячи рублей в одну сторону на пассажира, а в мае-июне перелеты существенно дороже – от 53,5 тысячи.Эксперты напоминают, что попытку перезапустить прямые регулярные перелеты в Тунис в феврале предпринял "Аэрофлот". Но перевозчик снял рейсы по причине низких объемов продаж. По данным АТОР, вероятно, не будет и чартерной программы в Тунис и на крыльях авиакомпании Red Wings. Как сообщили источники, из-за сложного и длинного маршрута стоимость выходит слишком высокой для туристической перевозки.Тем не менее, авиакомпания и туроператоры еще могут вернуться к рассмотрению рейсов в Тунис при условии возможных сокращений или пересмотров полетных программ в Турцию.
https://ria.ru/20230323/puteshestviya-1859875320.html
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новости - туризм, туризм, туристы, тунис (страна), ассоциация туроператоров россии (атор), отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Тунис (страна), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых на море
Туроператоры рассказали о новых чартерах в Тунис

Эксперты рассказали о полетах и стоимости авиабилетов в Тунис

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид из Cafe Des Délice" на береговую часть города Сиди-Бу-Саид
Вид из Cafe Des Délice на береговую часть города Сиди-Бу-Саид - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Туроператоры уверены, что российские авиакомпании вряд ли возобновят полеты в Тунис в летнем сезоне-2023, единственный вариант добраться до курортов этой страны на прямом рейсе – чартеры авиакомпании Nouvelair Tunisie, сообщает АТОР.
Программу в Монастир на крыльях Nouvelair с вылетами из Санкт-Петербурга и Москвы запускает тунисский турбизнес (туроператоры "Гранд Экспресс" и "Экспресс Турс").
Полеты из Пулково стартуют 7 апреля, из Внуково – с 8 апреля. На первом этапе из обоих российских городов запланировано два рейса в неделю. Ожидается, что к сезону количество увеличится до восьми. Время в пути – около 4,5-5 часов.
Билеты на рейсы Nouvelair Tunisie можно приобрести отдельно от турпакета. На старте полетной программы из Петербурга в Монастир (7 апреля) на сайтах агрегаторов поездка в одну сторону стартует от 37,6 тысячи рублей на человека. Во второй половине мая-июне – от 47 тысяч. Из Москвы тариф на рейс в Монастир с вылетом 8 апреля – от 35,6 тысячи рублей в одну сторону на пассажира, а в мае-июне перелеты существенно дороже – от 53,5 тысячи.
Эксперты напоминают, что попытку перезапустить прямые регулярные перелеты в Тунис в феврале предпринял "Аэрофлот". Но перевозчик снял рейсы по причине низких объемов продаж.
По данным АТОР, вероятно, не будет и чартерной программы в Тунис и на крыльях авиакомпании Red Wings. Как сообщили источники, из-за сложного и длинного маршрута стоимость выходит слишком высокой для туристической перевозки.
Тем не менее, авиакомпания и туроператоры еще могут вернуться к рассмотрению рейсов в Тунис при условии возможных сокращений или пересмотров полетных программ в Турцию.
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