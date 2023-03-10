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Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы

Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы - РИА Новости, 10.03.2023

Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы

Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... РИА Новости, 10.03.2023

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:23

2023-03-10T12:23

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Кроме того, с 8 апреля запланированы перелеты и из Москвы."Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла. Также агрегаторы уже предлагают авиабилеты на прямые рейсы в Монастир и из Москвы. Их старт запланирован на 8 апреля. Как сообщает Profi.Travel, из Петербурга полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, из столицы – по средам и субботам. Тип самолета один и тот же. При достаточном спросе полеты могут продлиться до Нового года.Как ранее сообщал АТОР, после пандемии прямые рейсы между Россией и Тунисом вернулись лишь в августе прошлого года (в 2021 году туроператоры ставили ограниченные полетные программы). Консолидатором полетов Nouvelair выступил тунисский турбизнес. Теперь планируется возобновление программ.С середины мая авиакомпания Nouvelair Tunisie рассчитывает также запустить рейсы в столицу Туниса.

https://ria.ru/20221226/tunis-1841313198.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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