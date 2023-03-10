https://ria.ru/20230310/tunis-1856931060.html
Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы
Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы - РИА Новости, 10.03.2023
Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы
Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая... РИА Новости, 10.03.2023
2023-03-10T12:23
2023-03-10T12:23
2023-03-10T12:23
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
тунис (страна)
пулково (аэропорт)
ассоциация туроператоров россии (атор)
airbus a320
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266999_0:10:3049:1725_1920x0_80_0_0_a844e158491215d3a64b7dd9332a8557.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Кроме того, с 8 апреля запланированы перелеты и из Москвы."Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир", - говорится в сообщении. Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла. Также агрегаторы уже предлагают авиабилеты на прямые рейсы в Монастир и из Москвы. Их старт запланирован на 8 апреля. Как сообщает Profi.Travel, из Петербурга полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, из столицы – по средам и субботам. Тип самолета один и тот же. При достаточном спросе полеты могут продлиться до Нового года.Как ранее сообщал АТОР, после пандемии прямые рейсы между Россией и Тунисом вернулись лишь в августе прошлого года (в 2021 году туроператоры ставили ограниченные полетные программы). Консолидатором полетов Nouvelair выступил тунисский турбизнес. Теперь планируется возобновление программ.С середины мая авиакомпания Nouvelair Tunisie рассчитывает также запустить рейсы в столицу Туниса.
https://ria.ru/20221226/tunis-1841313198.html
тунис (страна)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/19/1586266999_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dc0d698748c68790b29b5a10ab3f0d73.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, тунис (страна), пулково (аэропорт), ассоциация туроператоров россии (атор), airbus a320, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Тунис (страна), Пулково (аэропорт), Ассоциация туроператоров России (АТОР), Airbus A320, куда можно лететь, Отдых на море
Из России в Тунис в апреле откроются прямые рейсы
Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет рейсы из Петербурга и Москвы в тунисский Монастир
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 мар - РИА Новости. Авиакомпания Nouvelair Tunisie откроет с 7 апреля рейсы из Санкт-Петербурга в Монастир (Тунис), сообщает ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково").
Кроме того, с 8 апреля запланированы перелеты и из Москвы.
"Компания "Воздушные ворота Северной столицы" сообщает о запуске рейсов в Тунис в рамках весенне-летней навигации. С 7 апреля из аэропорта Пулково авиакомпания Nouvelair Tunisie открывает полетную программу в Монастир", - говорится в сообщении.
Рейсы будут выполняться два раза в неделю на воздушных судах Airbus A320 вместимостью 182 кресла.
Также агрегаторы уже предлагают авиабилеты на прямые рейсы в Монастир и из Москвы. Их старт запланирован на 8 апреля. Как сообщает
Profi.Travel, из Петербурга полеты будут выполняться по вторникам и пятницам, из столицы – по средам и субботам. Тип самолета один и тот же. При достаточном спросе полеты могут продлиться до Нового года.
Как ранее сообщал
АТОР, после пандемии прямые рейсы между Россией и Тунисом вернулись лишь в августе прошлого года (в 2021 году туроператоры ставили ограниченные полетные программы). Консолидатором полетов Nouvelair выступил тунисский турбизнес. Теперь планируется возобновление программ.
С середины мая авиакомпания Nouvelair Tunisie рассчитывает также запустить рейсы в столицу Туниса.
В Тунисе заявили, что очень ждут возвращения российских туристов