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Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
00:25 04.04.2023 (обновлено: 00:26 04.04.2023)
https://ria.ru/20230404/shri-lanka-1862716986.html
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 04.04.2023
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тысячи отдыхающих, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T00:25
2023-04-04T00:26
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
шри-ланка
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тысячи отдыхающих, сообщает TourDom.На второй позиции Индия (19 тысяч прибытий), на третьем месте Великобритания (11,1 тысячи гостей). Всего за месяц на Шри-Ланку прибыло 125,5 тысячи иностранных туристов.С начала года 79,9 тысячи россиян отдохнули на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60 процентов больше уровня января – марта 2022 года. В зимний сезон на Шри-Ланку прямые авиарейсы поставили "Аэрофлот", AZUR air и Red Wings – из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. На днях глава Министерства транспорта Шри-Ланки подчеркнул, что никаких рисков для российских самолетов при полетах в страну нет.Высокий спрос на пляжном направлении, по словам экспертов, требует достаточного количества перевозки и в начавшийся летний сезон. Росавиация уже анонсировала увеличение числа рейсов на линии Москва – Коломбо – Москва в полтора раза: до 21 вылета в неделю.
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новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Шри-Ланка, куда можно лететь, Отдых на море
Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

На Шри-Ланке подсчитали, что каждый пятый прибывший на остров турист – из России

© iStock.com / Mikhail SotnikovМолодожены во время свадебного путешествия
Молодожены во время свадебного путешествия - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© iStock.com / Mikhail Sotnikov
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тысячи отдыхающих, сообщает TourDom.
На второй позиции Индия (19 тысяч прибытий), на третьем месте Великобритания (11,1 тысячи гостей). Всего за месяц на Шри-Ланку прибыло 125,5 тысячи иностранных туристов.
С начала года 79,9 тысячи россиян отдохнули на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60 процентов больше уровня января – марта 2022 года.
В зимний сезон на Шри-Ланку прямые авиарейсы поставили "Аэрофлот", AZUR air и Red Wings – из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. На днях глава Министерства транспорта Шри-Ланки подчеркнул, что никаких рисков для российских самолетов при полетах в страну нет.
Высокий спрос на пляжном направлении, по словам экспертов, требует достаточного количества перевозки и в начавшийся летний сезон. Росавиация уже анонсировала увеличение числа рейсов на линии Москва – Коломбо – Москва в полтора раза: до 21 вылета в неделю.
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