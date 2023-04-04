https://ria.ru/20230404/shri-lanka-1862716986.html

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку - РИА Новости, 04.04.2023

Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку

Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тысячи отдыхающих, сообщает... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T00:25

2023-04-04T00:25

2023-04-04T00:26

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Управление по развитию туризма страны (SLTDA) опубликовало новый рейтинг по итогам месяца, который возглавляют россияне – 25,6 тысячи отдыхающих, сообщает TourDom.На второй позиции Индия (19 тысяч прибытий), на третьем месте Великобритания (11,1 тысячи гостей). Всего за месяц на Шри-Ланку прибыло 125,5 тысячи иностранных туристов.С начала года 79,9 тысячи россиян отдохнули на тропическом острове в Индийском океане, что почти на 60 процентов больше уровня января – марта 2022 года. В зимний сезон на Шри-Ланку прямые авиарейсы поставили "Аэрофлот", AZUR air и Red Wings – из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска. На днях глава Министерства транспорта Шри-Ланки подчеркнул, что никаких рисков для российских самолетов при полетах в страну нет.Высокий спрос на пляжном направлении, по словам экспертов, требует достаточного количества перевозки и в начавшийся летний сезон. Росавиация уже анонсировала увеличение числа рейсов на линии Москва – Коломбо – Москва в полтора раза: до 21 вылета в неделю.

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, шри-ланка, куда можно лететь, отдых на море