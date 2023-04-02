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В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией - РИА Новости, 02.04.2023
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06:06 02.04.2023 (обновлено: 10:20 02.04.2023)
https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862427466.html
В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией
В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией - РИА Новости, 02.04.2023
В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией
Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T06:06
2023-04-02T10:20
шри-ланка
россия
аэрофлот
airbus a330
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.Россия и Шри-Ланка восстановили авиасообщение в октябре 2022 года после резонансного ареста самолета "Аэрофлота", первый за несколько месяцев российский борт на острове встретили танцами и цветами."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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шри-ланка, россия, аэрофлот, airbus a330, коломбо
Шри-Ланка, Россия, Аэрофлот, Airbus A330, Коломбо
В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией

Министр транспорта Шри-Ланки Гунавардана выразил желание расширить авиасообщение с Россией

© AP Photo / Eranga JayawardenaМеждународный аэропорт имени Бандаранаике
Международный аэропорт имени Бандаранаике - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
© AP Photo / Eranga Jayawardena
Международный аэропорт имени Бандаранаике. Архивное фото
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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.
«
"Шри-Ланка планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе и расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом", - сказал Гунавардана.
Россия и Шри-Ланка восстановили авиасообщение в октябре 2022 года после резонансного ареста самолета "Аэрофлота", первый за несколько месяцев российский борт на острове встретили танцами и цветами.
"Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.
Читайте полный текст интервью >>>
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Россияне стали лидерами по турпотоку на Шри-Ланку
22 марта, 10:54
 
Шри-ЛанкаРоссияАэрофлотAirbus A330Коломбо
 
 
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