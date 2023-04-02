https://ria.ru/20230402/shri-lanka-1862427466.html

В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией

В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией - РИА Новости, 02.04.2023

В Шри-Ланке выразили желание расширять авиасообщение с Россией

Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T06:06

2023-04-02T06:06

2023-04-02T10:20

шри-ланка

россия

аэрофлот

airbus a330

коломбо

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МОСКВА, 2 апр - РИА Новости. Шри-Ланка хотела бы расширять сотрудничество в транспортной сфере и авиасообщение с Россией, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта страны Бандула Гунавардана.Россия и Шри-Ланка восстановили авиасообщение в октябре 2022 года после резонансного ареста самолета "Аэрофлота", первый за несколько месяцев российский борт на острове встретили танцами и цветами."Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня его самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу страны. Позднее суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства, и приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Вскоре после этого самолет вылетел в Москву с членами экипажа.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html

шри-ланка

россия

коломбо

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шри-ланка, россия, аэрофлот, airbus a330, коломбо