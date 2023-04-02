https://ria.ru/20230402/gunavardana-1862281512.html

Бандула Гунавардана: Шри-Ланка хотела бы закупать в России удобрения

Бандула Гунавардана: Шри-Ланка хотела бы закупать в России удобрения - РИА Новости, 02.04.2023

Бандула Гунавардана: Шри-Ланка хотела бы закупать в России удобрения

Жители Шри-Ланки благодарны российским туристам, которые все чаще приезжают на остров, за их вклад в туристическую отрасль страны, заявил корреспонденту РИА... РИА Новости, 02.04.2023

2023-04-02T10:00

2023-04-02T10:00

2023-04-02T10:00

интервью

джанита лиянаге

мвф

аэрофлот

всемирный банк

шри-ланка

коломбо

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Жители Шри-Ланки благодарны российским туристам, которые все чаще приезжают на остров, за их вклад в туристическую отрасль страны, заявил корреспонденту РИА Новости Кириллу Рубцову министр транспорта страны Бандула Гунавардана. В эксклюзивном интервью во время визита в Россию он также рассказал о перспективах российских компаний поучаствовать в приватизации национальной авиакомпании SriLankan Airlines и поделился планами о том, как Россия могла бы помочь островному государству в развитии железных дорог.– Почему сегодня национальный перевозчик Шри-Ланки SriLankan Airlines не летает в Россию?– У авиакомпании есть проблемы со страховкой, как только они ее решат, они попробуют возобновить полеты в Россию. Я думаю, это случится в ближайшем будущем. Шри-Ланка планирует развивать сотрудничество с Россией в транспортной сфере, в том числе и расширять авиасообщение и транспортное сообщение в целом.– Планирует ли правительство Шри-Ланки продать авиакомпанию? Может ли покупатель быть из России?– Да, я могу подтвердить, что власти Шри-Ланки планируют продажу SriLankan Airlines, но покупатель еще не найден. Здесь много бизнес-возможностей, и покупателем вполне может быть какая-либо российская компания. Мы хотим найти хорошего покупателя для авиакомпании.– Могут ли Шри-Ланка и Россия обсудить гарантии для российских самолетов и судов об отсутствии риска арестов из-за санкций?– Власти Шри-Ланки уже дали властям России гарантии того, что ее суда или самолеты не будут арестованы на острове, риска арестов в будущем не будет. Я не думаю, что такое должно снова случаться (в июне 2022 года на Шри-Ланке был арестован самолет компании "Аэрофлот", позднее арест был снят, а власти страны извинились за инцидент – ред.).– Туристический поток из России на Шри-Ланку с запуском прямого сообщения вырос, как относятся к российским туристам, не стоит ли опасаться повторения "балийского" прецедента?– Мы горячо приветствуем туристов из России, для них у нас нет никаких барьеров, и мы ценим вклад в экономику страны, который вносят российские туристы. Их сейчас много, в феврале нашу страну посетили практически 30 тысяч туристов из России, а всего туристов прибыло чуть более 100 тысяч иностранных туристов. Люди на Шри-Ланке ценят вклад россиян в туристическую отрасль нашей страны.– В ходе визита в Россию вы отвечаете не только за транспортную сферу, но и за другие экономические вопросы. Есть ли прогресс в вопросе закупки Шри-Ланкой российских нефти и газа?– Шри-Ланка сегодня не закупает российские нефть и газ, но этот вопрос находится в повестке министерства энергетики нашей страны, и в случае удачного завершения дискуссий по этой теме может быть найдено взаимовыгодное соглашение. Наши власти обсудят этот вопрос с ответственными лицами со стороны России. Посол Шри-Ланки в России Джанита Лиянаге продолжает диалог с российским правительством о кредите на топливо, о котором просил еще предыдущий президент Шри-Ланки, но подробностей обсуждения я не знаю.– Обсуждают ли Коломбо и Москва закупки российской техники?– Нет, но мы надеемся обсудить эту тему в будущем, и речь не только о возможных закупках техники, но и семинарах и стажировках для специалистов со Шри-Ланки в России. Как министр транспорта я бы хотел обсудить с представителями РФ семинары по ремонту локомотивов и вагонов, нам также интересно развитие мощностей по производству запасных частей. По этой теме нам бы хотелось сотрудничать с Российским университетом транспорта (МИИТ) и Железнодорожным техническим учебным центром Шри-Ланки (техническое училище на Шри-Ланке – ред.).Что касается конкретных закупок, то нам было бы интересно закупать локомотивы, вагоны, запчасти для них. Железные дороги на Шри-Ланке одни из старейших в Азии, у нас проложено 1,5 тысячи километров железных дорог, работает 368 станций. Мы планируем развивать сотрудничество с Россией в этой сфере и надеемся на поддержку России в получении подвижных составов, двигателей и оборудования для железных дорог.– Как Шри-Ланка планирует привлекать инвесторов из России и в каких сферах?– Как страна, которая на 100% полагается на импорт бензина, нам необходимо развивать электроэнергетику.Российские бизнесмены могли бы инвестировать в отели для туристов на Шри-Ланке и строительство в целом, а также железные дороги и транспорт, в том числе электротранспорт. Как страна, на 100% полагающаяся на импорт бензина, нам нужно его развивать. На Шри-Ланке много инвестиционных возможностей.– Может ли Шри-Ланка отменить решение об отказе от химических удобрений? Обсуждает ли Шри-Ланка закупку удобрений в России?– Да, нынешний президент уже отменил это решение. Цены на удобрения на Шри-Ланке сегодня более доступны для фермеров. Мы можем рассмотреть и закупку удобрений в России, что было бы более экономически выгодно для нашей страны, наш министр сельского хозяйства обсудит это с представителями России.В период с 2022 по 2023 власти страны одобрили закупки 150 тысяч тонн урины, 45 тысяч тонн хлорида калия и 36 тысяч тонн фосфатных удобрений.Расчеты мы могли бы вести в национальных валютах, поскольку на Шри-Ланке серьезный валютный кризис, у нас мало долларов.– Как вы думаете, поможет ли это решение справиться с кризисом на Шри-Ланке?– Конечно, Россия может помочь нам: она предлагает удобрения по разумным ценам, и мы бы с радостью их купили.– Как власти Шри-Ланки будут использовать первый транш от МВФ в размере 330 миллионов долларов, и когда государство ожидает следующий?– Это будет бюджетная поддержка, поступать они будут каждые шесть месяцев, то есть следующий мы ждем в августе. Деньги не будут использованы для финансирования транспортного сектора или выборов из-за соглашений с МВФ.– Президент Шри-Ланки заявлял, что страна ждет быстрой кредитной поддержки из других, помимо МВФ, источников в размере семь миллиардов долларов. О каких организациях или государствах идет речь?– Всемирный банк, Азиатский банк развития.– Кто из представителей властей Шри-Ланки посетит летом международный экономический форум в Санкт-Петербурге?– Я думаю, что этот форум полезен, Шри-Ланка планирует участвовать. Мое министерство – нет, но министерство торговли – да.

https://ria.ru/20230322/shri-lanka-1859479372.html

https://ria.ru/20200629/1573608268.html

https://ria.ru/20230318/turizm-1858756599.html

шри-ланка

коломбо

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, джанита лиянаге, мвф, аэрофлот, всемирный банк, шри-ланка, коломбо