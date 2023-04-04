Рейтинг@Mail.ru
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение - РИА Новости, 04.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
16:31 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение - РИА Новости, 04.04.2023
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение
Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:31
2023-04-04T16:31
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
касабланка
марокко
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151714/15/1517141513_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b8890b1c91fb93956f9c625af0c129f0.jpg
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР добавили, что авиабилеты в Марокко уже продаже.Отмечается, что вылеты будут осуществляться по маршруту Москва-Касабланка с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.
https://ria.ru/20230404/stambul-1862914146.html
касабланка
марокко
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151714/15/1517141513_111:0:1890:1334_1920x0_80_0_0_3eb2fb7483be1f77cbd71a7aeadf8d24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), касабланка, марокко, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Касабланка, Марокко, куда можно лететь, Отдых на море
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение

АТОР: прямые рейсы из России в Марокко возобновятся 2 мая

© Depositphotos.com / encrierОтель в Марокко
Отель в Марокко - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Depositphotos.com / encrier
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
«
"Спустя год отсутствия на российском рынке марокканская авиакомпания Royal Air Maroc возвращается. Возобновление прямого авиасообщения между Россией и Марокко запланировано на начало мая", — сообщили в ассоциации со ссылкой на представительство Royal Air Maroc в Москве.
В АТОР добавили, что авиабилеты в Марокко уже продаже.
«

"Перелет по маршруту Москва – Касабланка и обратно Royal Air Maroc оценивает в 45 тысяч рублей на человека", — добавили в АТОР.

Отмечается, что вылеты будут осуществляться по маршруту Москва-Касабланка с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Названа дата первого после пандемии чартера в Стамбул
Вчера, 15:01
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)КасабланкаМароккокуда можно лететьОтдых на море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала