https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение - РИА Новости, 04.04.2023
Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение
Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T16:31
2023-04-04T16:31
2023-04-04T16:31
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
ассоциация туроператоров россии (атор)
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куда можно лететь
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР добавили, что авиабилеты в Марокко уже продаже.Отмечается, что вылеты будут осуществляться по маршруту Москва-Касабланка с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.
https://ria.ru/20230404/stambul-1862914146.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение
АТОР: прямые рейсы из России в Марокко возобновятся 2 мая