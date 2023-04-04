https://ria.ru/20230404/marokko-1862954839.html

Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение

Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение - РИА Новости, 04.04.2023

Между Россией и Марокко возобновится прямое авиасообщение

Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в... РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T16:31

2023-04-04T16:31

2023-04-04T16:31

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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Авиакомпания Royal Air Maroc возобновляет рейсы по маршруту Москва – Касабланка. Первый полет после длительного перерыва состоится второго мая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). В АТОР добавили, что авиабилеты в Марокко уже продаже.Отмечается, что вылеты будут осуществляться по маршруту Москва-Касабланка с частотой два раза в неделю по средам и пятницам до конца летнего сезона.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, ассоциация туроператоров россии (атор), касабланка, марокко, куда можно лететь, отдых на море