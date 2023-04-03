https://ria.ru/20230403/bali-1862597778.html

На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году

На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2023

На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году

Граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно, заявил глава специального... РИА Новости, 03.04.2023

2023-04-03T12:18

2023-04-03T12:18

2023-04-03T12:25

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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно, заявил глава специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегух Сугито. "Из страны высланы 14 россиян, четверо филиппинцев, по три гражданина США, Саудовской Аравии и Англии, по два — Италии и Узбекистана, по одному — Австралии, Кыргызстана, Латвии, Франции, Уганды и Иордании", — сообщил он. Глава ведомства пояснил, что из 40 иностранцев, отправленных домой с Бали, 26 были депортированы из-за превышенного срока пребывания, а 14 — из-за нарушений закона. "Это достижение является доказательством того, что мы не стоим на месте и продолжаем работать над мониторингом и принятием мер в отношении иностранцев, совершающих нарушения", — отметил Сугито. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.

https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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