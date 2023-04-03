Рейтинг@Mail.ru
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:18 03.04.2023 (обновлено: 12:25 03.04.2023)
https://ria.ru/20230403/bali-1862597778.html
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году - РИА Новости, 03.04.2023
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году
Граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно, заявил глава специального... РИА Новости, 03.04.2023
2023-04-03T12:18
2023-04-03T12:25
туризм
туризм
новости - туризм
бали
туристы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:62:2731:1598_1920x0_80_0_0_47be3f6f9ef33ee7d75fab8ffe369b0f.jpg
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно, заявил глава специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегух Сугито. "Из страны высланы 14 россиян, четверо филиппинцев, по три гражданина США, Саудовской Аравии и Англии, по два — Италии и Узбекистана, по одному — Австралии, Кыргызстана, Латвии, Франции, Уганды и Иордании", — сообщил он. Глава ведомства пояснил, что из 40 иностранцев, отправленных домой с Бали, 26 были депортированы из-за превышенного срока пребывания, а 14 — из-за нарушений закона. "Это достижение является доказательством того, что мы не стоим на месте и продолжаем работать над мониторингом и принятием мер в отношении иностранцев, совершающих нарушения", — отметил Сугито. Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.
https://ria.ru/20230327/deportatsiya-1860486234.html
бали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/86/1563378661_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c730dd70890623803841ac852ce21dd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туризм, новости - туризм, бали, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Бали, туристы
На Бали назвали число россиян, депортированных с острова в 2023 году

Власти Бали заявили, что среди депортированных с острова иностранцев больше всего россиян

© РИА Новости / Мария СеливановаБали. Аэропорт города Денпасар
Бали. Аэропорт города Денпасар - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Граждане России составили самую большую группу среди иностранцев, депортированных с Бали с января по март 2023 года включительно, заявил глава специального иммиграционного бюро индонезийского острова Тегух Сугито.
"Из страны высланы 14 россиян, четверо филиппинцев, по три гражданина США, Саудовской Аравии и Англии, по два — Италии и Узбекистана, по одному — Австралии, Кыргызстана, Латвии, Франции, Уганды и Иордании", — сообщил он.
Глава ведомства пояснил, что из 40 иностранцев, отправленных домой с Бали, 26 были депортированы из-за превышенного срока пребывания, а 14 — из-за нарушений закона.
"Это достижение является доказательством того, что мы не стоим на месте и продолжаем работать над мониторингом и принятием мер в отношении иностранцев, совершающих нарушения", — отметил Сугито.
Ранее губернатор Бали Вайан Костер объявил о новом постановлении, запрещающем иностранным туристам арендовать мотоциклы и скутеры для поездок на острове Бали. Пользоваться можно только автомобилями, взятыми напрокат у государственных турагентств. Губернатор также предложил отменить упрощенный порядок получения виз в аэропорту по прибытии для граждан России Украины в связи с многочисленными нарушениями гостями страны индонезийского законодательства.
Полицейский регулирует движение на дороге на Бали, Индонезия - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
Уезжайте с Бали! Почему россиян и других туристов депортируют из Индонезии
27 марта, 08:00
 
ТуризмТуризмНовости - ТуризмБалитуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала