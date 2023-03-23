https://ria.ru/20230323/indoneziya-1860012013.html

Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии

Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии - РИА Новости, 23.03.2023

Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии

Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023

2023-03-23T14:15

2023-03-23T14:15

2023-03-23T15:14

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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. Дипломат подчеркнула, что озвученная мера – лишь предложение губернатора Бали, адресованное министерству юстиции и прав человека страны. "Такие правила не введены и, по нашим оценкам, вряд ли будут введены, особенно с учетом дружественного характера отношений между двумя нашими странами", – сказала Воробьева в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в этом месяце губернатор Бали Ваян Костер предложил правительству Индонезии прекратить упрощенную выдачу однократных туристических виз россиянам и украинцам из-за участившихся нарушений визового режима. В настоящее время, получив однократную визу по прибытии, граждане России могут находиться на территории Индонезии в течение 30 дней. Кроме того, один раз виза может быть продлена в иммиграционном офисе также на 30 дней.

https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html

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