https://ria.ru/20230323/indoneziya-1860012013.html
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии - РИА Новости, 23.03.2023
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии
Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:15
2023-03-23T14:15
2023-03-23T15:14
туризм
индонезия
бали
россия
новости - туризм
куда можно лететь
отдых на море
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_404d7c2cd7f87f7241aed0f2d7650c98.jpg
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. Дипломат подчеркнула, что озвученная мера – лишь предложение губернатора Бали, адресованное министерству юстиции и прав человека страны. "Такие правила не введены и, по нашим оценкам, вряд ли будут введены, особенно с учетом дружественного характера отношений между двумя нашими странами", – сказала Воробьева в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в этом месяце губернатор Бали Ваян Костер предложил правительству Индонезии прекратить упрощенную выдачу однократных туристических виз россиянам и украинцам из-за участившихся нарушений визового режима. В настоящее время, получив однократную визу по прибытии, граждане России могут находиться на территории Индонезии в течение 30 дней. Кроме того, один раз виза может быть продлена в иммиграционном офисе также на 30 дней.
https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html
индонезия
бали
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0c/1838172363_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6581eaab8d1ffd18dd90bcca2c7bfbbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
индонезия, бали, россия, новости - туризм, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Индонезия, Бали, Россия, Новости - Туризм, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии
Посол Воробьева: Индонезия вряд ли отменит выдачу виз по прибытии для граждан России
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
Дипломат подчеркнула, что озвученная мера – лишь предложение губернатора Бали, адресованное министерству юстиции и прав человека страны.
"Такие правила не введены и, по нашим оценкам, вряд ли будут введены, особенно с учетом дружественного характера отношений между двумя нашими странами", – сказала Воробьева в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в этом месяце губернатор Бали Ваян Костер предложил правительству Индонезии прекратить упрощенную выдачу однократных туристических виз россиянам и украинцам из-за участившихся нарушений визового режима.
В настоящее время, получив однократную визу по прибытии, граждане России могут находиться на территории Индонезии в течение 30 дней. Кроме того, один раз виза может быть продлена в иммиграционном офисе также на 30 дней.
Власти Бали отслеживают соцсети российских туристов