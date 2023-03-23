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Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии - РИА Новости, 23.03.2023
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Туризм
 
14:15 23.03.2023 (обновлено: 15:14 23.03.2023)
https://ria.ru/20230323/indoneziya-1860012013.html
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии - РИА Новости, 23.03.2023
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии
Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в... РИА Новости, 23.03.2023
2023-03-23T14:15
2023-03-23T15:14
туризм
индонезия
бали
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новости - туризм
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отдых на море
туризм
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МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева. Дипломат подчеркнула, что озвученная мера – лишь предложение губернатора Бали, адресованное министерству юстиции и прав человека страны. "Такие правила не введены и, по нашим оценкам, вряд ли будут введены, особенно с учетом дружественного характера отношений между двумя нашими странами", – сказала Воробьева в эфире телеканала "Россия 24". Ранее в этом месяце губернатор Бали Ваян Костер предложил правительству Индонезии прекратить упрощенную выдачу однократных туристических виз россиянам и украинцам из-за участившихся нарушений визового режима. В настоящее время, получив однократную визу по прибытии, граждане России могут находиться на территории Индонезии в течение 30 дней. Кроме того, один раз виза может быть продлена в иммиграционном офисе также на 30 дней.
https://ria.ru/20230321/bali-1859436558.html
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индонезия, бали, россия, новости - туризм, куда можно лететь, отдых на море, туризм
Туризм, Индонезия, Бали, Россия, Новости - Туризм, куда можно лететь, Отдых на море, Туризм
Посол высказалась о возможном запрете виз по прибытии в Индонезии

Посол Воробьева: Индонезия вряд ли отменит выдачу виз по прибытии для граждан России

© Фото : Unsplash/Johnny AfricaДаймонд бич
Даймонд бич - РИА Новости, 1920, 23.03.2023
© Фото : Unsplash/Johnny Africa
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Индонезия, скорее всего, не отменит выдачу виз по прибытии для российских граждан несмотря на то, что подобная идея была озвучена губернатором Бали, заявила в четверг чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индонезии Людмила Воробьева.
Дипломат подчеркнула, что озвученная мера – лишь предложение губернатора Бали, адресованное министерству юстиции и прав человека страны.
"Такие правила не введены и, по нашим оценкам, вряд ли будут введены, особенно с учетом дружественного характера отношений между двумя нашими странами", – сказала Воробьева в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в этом месяце губернатор Бали Ваян Костер предложил правительству Индонезии прекратить упрощенную выдачу однократных туристических виз россиянам и украинцам из-за участившихся нарушений визового режима.
В настоящее время, получив однократную визу по прибытии, граждане России могут находиться на территории Индонезии в течение 30 дней. Кроме того, один раз виза может быть продлена в иммиграционном офисе также на 30 дней.
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ТуризмИндонезияБалиРоссияНовости - Туризмкуда можно лететьОтдых на мореТуризм
 
 
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