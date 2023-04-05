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В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023
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11:15 05.04.2023 (обновлено: 19:31 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863119557.html
В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023
В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая
Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:15
2023-04-05T19:31
общество
праздники
майские праздники
день победы
день труда
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, рассказал вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков."Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — отметил парламентарий.Согласно документу (есть в распоряжении РИА Новости), поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса. Авторы инициативы хотят сократить нерабочие дни в период новогодних каникул на четыре дня (выходные закрепляются с 1 по 3 января) и перенести их на май (закрепляются с 1 по 5 мая)."При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический", — считают в партии.При этом уточняется, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней и не потребует увеличения расходов.В этом году майские праздники разделены на два периода: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 по 9 мая.
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общество, праздники, майские праздники, день победы, день труда, россия, госдума рф
Общество, праздники, майские праздники, День Победы, День труда, Россия, Госдума РФ
В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Вице-спикер Даванков сообщил, что в Госдуму внесли законопроект о выходных с 1 по 9 мая

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной думы России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, рассказал вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков.
"Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — отметил парламентарий.
Согласно документу (есть в распоряжении РИА Новости), поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса. Авторы инициативы хотят сократить нерабочие дни в период новогодних каникул на четыре дня (выходные закрепляются с 1 по 3 января) и перенести их на май (закрепляются с 1 по 5 мая).

"При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический", — считают в партии.

При этом уточняется, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней и не потребует увеличения расходов.
В этом году майские праздники разделены на два периода: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 по 9 мая.
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