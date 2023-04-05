https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863119557.html

В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023

В Госдуме подготовили законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая

Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:15

2023-04-05T11:15

2023-04-05T19:31

общество

праздники

майские праздники

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россия

госдума рф

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли законопроект о выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на четыре дня, рассказал вице-спикер нижней палаты Федерального собрания Владислав Даванков."Сегодня наша фракция внесла законопроект о том, чтобы майские праздники стали наконец длинными праздниками. Толку от того, что мы уезжаем на три дня, потом приезжаем, потом опять возвращаемся на дачу, очень мало", — отметил парламентарий.Согласно документу (есть в распоряжении РИА Новости), поправки вносятся в статью 112 Трудового кодекса. Авторы инициативы хотят сократить нерабочие дни в период новогодних каникул на четыре дня (выходные закрепляются с 1 по 3 января) и перенести их на май (закрепляются с 1 по 5 мая)."При теплой майской погоде граждане смогут больше времени проводить на природе и за пределами дома, в отличие от январских праздников, что повлечет рост внутреннего туризма, будет благоприятствовать развитию такого малого бизнеса, как ресторанный, гостиничный и туристический", — считают в партии.При этом уточняется, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней и не потребует увеличения расходов.В этом году майские праздники разделены на два периода: три нерабочих дня с 29 апреля по 1 мая и четыре — с 6 по 9 мая.

https://ria.ru/20230403/puteshestviya-1862662353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, праздники, майские праздники, день победы, день труда, россия, госдума рф