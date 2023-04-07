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Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет - РИА Новости, 08.04.2023
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Туризм
 
13:20 07.04.2023 (обновлено: 00:00 08.04.2023)
https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет - РИА Новости, 08.04.2023
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет
Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T13:20
2023-04-08T00:00
туризм
ирак
египет
шарм-эш-шейх
boeing 737
новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". В компании уточнили, что у лайнера были все разрешения на полет. После отказа в доступе в воздушное пространство Ирака диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи.По словам представителя "России", ночью самолет снова получил разрешения на полет в Шарм-эш-Шейх. Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, в 23:43 мск борт вылетел в аэропорт назначения. Задержка прилета составила четыре часа.
https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html
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ирак, египет, шарм-эш-шейх, boeing 737, новости - туризм
Туризм, Ирак, Египет, Шарм-эш-Шейх, Boeing 737, Новости - Туризм
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет

Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет, лайнер улетел в Сочи

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия"
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании "Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
В компании уточнили, что у лайнера были все разрешения на полет. После отказа в доступе в воздушное пространство Ирака диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи.
По словам представителя "России", ночью самолет снова получил разрешения на полет в Шарм-эш-Шейх. Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, в 23:43 мск борт вылетел в аэропорт назначения. Задержка прилета составила четыре часа.
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ТуризмИракЕгипетШарм-эш-ШейхBoeing 737Новости - Туризм
 
 
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