https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет - РИА Новости, 08.04.2023
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет
Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-07T13:20
2023-04-07T13:20
2023-04-08T00:00
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новости - туризм
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". В компании уточнили, что у лайнера были все разрешения на полет. После отказа в доступе в воздушное пространство Ирака диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи.По словам представителя "России", ночью самолет снова получил разрешения на полет в Шарм-эш-Шейх. Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, в 23:43 мск борт вылетел в аэропорт назначения. Задержка прилета составила четыре часа.
https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ирак, египет, шарм-эш-шейх, boeing 737, новости - туризм
Туризм, Ирак, Египет, Шарм-эш-Шейх, Boeing 737, Новости - Туризм
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет
Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет, лайнер улетел в Сочи
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия".
В компании уточнили, что у лайнера были все разрешения на полет. После отказа в доступе в воздушное пространство Ирака диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи.
По словам представителя "России", ночью самолет снова получил разрешения на полет в Шарм-эш-Шейх. Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, в 23:43 мск борт вылетел в аэропорт назначения. Задержка прилета составила четыре часа.
В аэропорту Самары самолет столкнулся с птицами