https://ria.ru/20230407/samolet-1863741314.html

Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет

Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет - РИА Новости, 08.04.2023

Ирак не пропустил российский самолет, следующий в Египет

Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-07T13:20

2023-04-07T13:20

2023-04-08T00:00

туризм

ирак

египет

шарм-эш-шейх

boeing 737

новости - туризм

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Самолет, выполнявший рейс из Екатеринбурга в Шарм-эш-Шейх, без объяснения причины не допустили в воздушное пространство Ирака, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании "Россия". В компании уточнили, что у лайнера были все разрешения на полет. После отказа в доступе в воздушное пространство Ирака диспетчеры отправили его на запасной аэродром в Сочи.По словам представителя "России", ночью самолет снова получил разрешения на полет в Шарм-эш-Шейх. Специалисты авиакомпании максимально быстро подготовили лайнер, в 23:43 мск борт вылетел в аэропорт назначения. Задержка прилета составила четыре часа.

https://ria.ru/20230404/samolet-1862807791.html

ирак

египет

шарм-эш-шейх

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

ирак, египет, шарм-эш-шейх, boeing 737, новости - туризм