https://ria.ru/20230407/stambul-1863698606.html

Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву

Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву - РИА Новости, 07.04.2023

Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву

Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву, сообщает столичный аэропорт Внуково. РИА Новости, 07.04.2023

2023-04-07T12:07

2023-04-07T12:07

2023-04-07T12:07

туризм

стамбул

москва

турция

куда можно лететь

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1c/1861289770_0:303:3102:2048_1920x0_80_0_0_3d923d3e1482ed7101da3c9f101425a7.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву, сообщает столичный аэропорт Внуково. "Седьмого апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул – Москва ("Внуково") – Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта "Внуково" будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам с последующим увеличением с 25 апреля 2023 года до пяти рейсов в неделю, по вторникам, средам и субботам", – говорится в сообщении. Флот Tailwind Airlines состоит из пяти самолетов типа Вoeing 737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за рубеж. Первый борт авиакомпании Tailwind Airlines традиционно встретили во Внуково водной аркой.

https://ria.ru/20230407/samarkand-1863672367.html

стамбул

москва

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

стамбул, москва, турция, куда можно лететь, туризм, новости - туризм