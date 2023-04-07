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Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву
Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву - РИА Новости, 07.04.2023
Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву
Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву, сообщает столичный аэропорт Внуково. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:07
2023-04-07T12:07
2023-04-07T12:07
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву, сообщает столичный аэропорт Внуково. "Седьмого апреля авиаперевозчик Tailwind Airlines открыл полетную программу по маршруту Стамбул – Москва ("Внуково") – Стамбул. Рейсы в/из международного аэропорта "Внуково" будут осуществляться на воздушных судах В737-400 по понедельникам и пятницам с последующим увеличением с 25 апреля 2023 года до пяти рейсов в неделю, по вторникам, средам и субботам", – говорится в сообщении. Флот Tailwind Airlines состоит из пяти самолетов типа Вoeing 737-400, авиаперевозчик выполняет рейсы внутри Турции и за рубеж. Первый борт авиакомпании Tailwind Airlines традиционно встретили во Внуково водной аркой.
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стамбул, москва, турция, куда можно лететь, туризм, новости - туризм
Туризм, Стамбул, Москва, Турция, куда можно лететь, Туризм, Новости - Туризм
Еще одна турецкая авиакомпания начала летать из Стамбула в Москву
Внуково: турецкая авиакомпания Tailwind Airlines начала летать из Стамбула в Москву