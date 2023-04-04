https://ria.ru/20230404/sochi-1862822274.html

В Сочи подвели итоги зимнего сезона

В Сочи подвели итоги зимнего сезона - РИА Новости, 04.04.2023

В Сочи подвели итоги зимнего сезона

Около 1,3 миллиона человек отдохнули в Сочи в зимний сезон, сообщил мэр Алексей Копайгородский. РИА Новости, 04.04.2023

2023-04-04T10:39

2023-04-04T10:39

2023-04-04T10:43

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СОЧИ, 4 апр — РИА Новости. Около 1,3 миллиона человек отдохнули в Сочи в зимний сезон, сообщил мэр Алексей Копайгородский. "На планерке подвели итоги зимнего сезона. Для курорта он прошел успешно – мы приняли около 1,3 миллиона гостей, это на два процента больше, чем в прошлом году", — написал Копайгородский в своем телеграм-канале. Он подчеркнул, что наиболее популярным город был в февральские и мартовские праздники. "Почти 870 тысяч человек за три месяца отдохнули только в горном кластере, загрузка отелей и гостиниц достигала 90 процентов. Почти такие же высокие показатели – на уровне 80 процентов – отмечали в наших здравницах в прибрежной части", — добавил градоначальник. Копайгородский также отметил, что в горах еще лежит снег, поэтому трассы для катания продолжают работать. Потом Сочи начнет готовиться к приему туристов в майские праздники. "Загрузка средств размещения в среднем прогнозируется на уровне до 90 процентов – ждем 260 тысяч гостей", — заключил мэр.Ранее власти заявляли, что в 2023 году ожидают не менее семь миллионов туристов.

https://ria.ru/20230404/prazdniki-1862797558.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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