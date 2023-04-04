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Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи - РИА Новости, 04.04.2023
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Туризм
 
17:34 04.04.2023
https://ria.ru/20230404/parom-1862852668.html
Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи
Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи - РИА Новости, 04.04.2023
Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи
Переговоры по запуску паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи ведутся, однако четких дат, когда это произойдет, пока нет, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T17:34
2023-04-04T17:34
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СТАМБУЛ, 4 апр — РИА Новости. Переговоры по запуску паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи ведутся, однако четких дат, когда это произойдет, пока нет, сообщил РИА Новости источник в порту турецкого города. "Действительно, есть такие планы, ведутся усилия обеими сторонами. Однако четкой информации по расписанию и ценам пока нет", — заявил источник в порту. Он также не смог подтвердить запуск движения именно с первого мая. "Да, мы видели это заявление, но детали пока обсуждаются, и мы не можем вас сориентировать по ценам и графику", — заявили в турфирме Gürgen Tur, ранее продававшей билеты на паромы этого маршрута. Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби ранее сообщил, что запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на первое мая спустя девять лет перерыва.По его словам, соглашение хотят подписать шестого апреля. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек и 200 автомобилей. По данным СМИ, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014 годы.
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Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи

Порт турецкого Трабзона подтвердил планы запуска паромов в Сочи, но точных дат пока нет

© Фото : Unsplash/Youssef MohamedВид города Трабзон
Вид города Трабзон - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
© Фото : Unsplash/Youssef Mohamed
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СТАМБУЛ, 4 апр — РИА Новости. Переговоры по запуску паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи ведутся, однако четких дат, когда это произойдет, пока нет, сообщил РИА Новости источник в порту турецкого города.
"Действительно, есть такие планы, ведутся усилия обеими сторонами. Однако четкой информации по расписанию и ценам пока нет", — заявил источник в порту. Он также не смог подтвердить запуск движения именно с первого мая.
"Да, мы видели это заявление, но детали пока обсуждаются, и мы не можем вас сориентировать по ценам и графику", — заявили в турфирме Gürgen Tur, ранее продававшей билеты на паромы этого маршрута.
Глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби ранее сообщил, что запуск паромов между турецким Трабзоном и российским Сочи планируется на первое мая спустя девять лет перерыва.
По его словам, соглашение хотят подписать шестого апреля. На линии Сочи-Трабзон будет задействован паром на 300 человек и 200 автомобилей.
По данным СМИ, паромы курсировали по данному маршруту с 1992 года по 2014 годы.
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