https://ria.ru/20230331/zbruev-1861505104.html

Биография Александра Збруева

Биография Александра Збруева - РИА Новости, 31.03.2023

Биография Александра Збруева

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T00:30

2023-03-31T00:30

2023-03-31T00:30

справки

александр збруев

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93003/22/930032251_33:96:2330:1388_1920x0_80_0_0_4564215eec12970fa0d4629e61e61174.jpg

Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.Его отец Виктор Збруев был начальником Главного стройуправления Наркомсвязи, занимал высокую должность – заместителя наркома связи СССР. Мать Татьяна Федорова происходила из дворянской семьи, получила актерское образование, работала на кинофабрике имени Петра Чайковского.В ноябре 1937 года отец актера был арестован, в мае 1938 года – расстрелян, а мать с Александром была выслана под Рыбинск (Ярославская область). В свою квартиру на Арбате, которая к тому времени стала коммунальной, мать и сын вернулись в 1943 году. В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина (курс Владимира Этуша) (ныне Театральный институт имени Бориса Щукина при Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова) и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола (ныне "Ленком Марка Захарова").Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя" (режиссер Яков Губенко), "До свидания, мальчики" (режиссер Сергей Штейн), "Мой бедный Марат", "104 страницы про любовь", "В день свадьбы" (режиссер Анатолий Эфрос), "Дым отечества", "Прощай оружие" (режиссер Александр Гинзбург), "Автоград – ХХI", "Иванов", "Ясновидящий", "Хория", "Оптимистическая трагедия", "Мудрец", "Варвар и еретик", "Шут Балакирев", "Гамлет" (режиссер Глеб Панфилов), "Школа для эмигрантов" (режиссер Петр Штейн), "Князь", "Борис Годунов" (режиссер Константин Богомолов), "Капкан" (Следователь, он же Подполковник Иванов Иван Иванович) (постановка Марка Захарова, Александры Захаровой). В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад". В 1962 году состоялся кинодебют Александра Збруева. Он снялся в фильме Александра Зархи "Мой младший брат". Картина принесла актеру первый успех. Признание зрителей также получила картина Герберта Раппопорта "Два билета на дневной сеанс" (1966), в которой Александр сыграл сотрудника ОБХСС Алешина.В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера стали: "Круг" (1972), который был продолжением кинокартины "Два билета на дневной сеанс", телефильм Алексея Коренева "Большая перемена" (1972-1973), где Збруев исполнил роль Григория Ганжи, и романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных" (1974), где актер сыграл хоккеиста Волина. Александр Збруев снимался также в картинах "Батальоны просят огня" (1985), "Одинокая женщина желает познакомиться" (1986), "Убить дракона" (1988), "Черная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви" (1989), "Ближний круг" (1991), "Ты у меня одна" (1993), "Все будет хорошо" (1995), "Бедная Саша" (1997), "Северное сияние" (2001), "О любви" (2003), Кожа саламандры (2004), "Кино про Алексеева" (2014), "Содержанки" (2019). Всего снялся более чем в восьмидесяти фильмах.В 2000-2004 годах Александр Збруев преподавал в Российской академии театрального искусства (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС). Профессор (2000). Член Союза кинематографистов РФ, Национальной академии кинематографических искусств и наук России. Народный артист РСФСР (1989). Лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства (2002), премии города Москвы в области литературы и искусства (2008).Награжден орденами Почета (1997), "За заслуги перед Отечеством" IV (2007), III (2013) и II (2018) степеней; нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" Министерства культуры Российской Федерации (2018). Имеет Благодарность президента Российской Федерации (2002). Лауреат Премии Станиславского (2005), призер кинофестиваля "Кинотавр" (1993, 1998, обладатель кинопремии "Золотой орел" (2015), Российской Национальной премии "Золотая маска" (2019), лауреат ежегодной театральной премии "Звезда Театрала" (2015, 2020). Александр Збруев женат вторым браком. Первой его женой была актриса Валентина Малявина, вторая жена – актриса Людмила Савельева. У них есть дочь Наталья.От актрисы Елены Шаниной у Збруева есть дочь Татьяна, актриса театра "Ленком Марка Захарова". Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, александр збруев, москва