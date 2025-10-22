Рейтинг@Mail.ru
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Збруева
21:26 22.10.2025
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Збруева
россия
москва
дмитрий берестов
александр збруев
ленком
происшествия
россия, москва, дмитрий берестов, александр збруев, ленком
Россия, Москва, Дмитрий Берестов, Александр Збруев, Ленком, Происшествия
Актер Александр Збруев. Архивное фото
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Народный артист России Александр Збруев проходит необходимый курс лечения в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Дмитрий Берестов.
"Народный артист России Алесандр Викторович Збруев сейчас проходит необходимый курс лечения в одной из центральных больниц Москвы. Его состояние оценивается как отличное. Сам он даже говорит, что стал на 30 лет моложе", - рассказал Берестов.
Он подчеркнул, что Збруев - гордость труппы "Ленкома" и его здоровье является для театра безусловным приоритетом.
"Вся творческая семья театра желает ему скорейшего и полного выздоровления, сил и терпения. Мы уверены, что его неиссякаемый оптимизм и любовь зрителей помогут ему в кратчайшие сроки вернуться на сцену. Очень его ждем!" - заключил Берестов.
В начале октября СМИ сообщали, что Збруев госпитализирован из-за проблем с желудком. В театре "Ленком" подтвердили РИА Новости, что артист в больнице.
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на II Международном джазовом фестивале Геленджик-молодое - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Киселев рассказал о миссии артиста
23 сентября, 21:06
 
