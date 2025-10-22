В "Ленкоме" рассказали о состоянии Збруева

https://ria.ru/20251022/rossiya-2049938577.html
Народный артист России Александр Збруев проходит необходимый курс лечения в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Дмитрий...
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Народный артист России Александр Збруев проходит необходимый курс лечения в одной из больниц Москвы, сообщил РИА Новости директор театра "Ленком" Дмитрий Берестов.
"Народный артист России
Алесандр Викторович Збруев сейчас проходит необходимый курс лечения в одной из центральных больниц Москвы
. Его состояние оценивается как отличное. Сам он даже говорит, что стал на 30 лет моложе", - рассказал Берестов
.
Он подчеркнул, что Збруев - гордость труппы "Ленкома
" и его здоровье является для театра безусловным приоритетом.
"Вся творческая семья театра желает ему скорейшего и полного выздоровления, сил и терпения. Мы уверены, что его неиссякаемый оптимизм и любовь зрителей помогут ему в кратчайшие сроки вернуться на сцену. Очень его ждем!" - заключил Берестов.
В начале октября СМИ сообщали, что Збруев госпитализирован из-за проблем с желудком. В театре "Ленком" подтвердили РИА Новости, что артист в больнице.