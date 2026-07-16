В Театре на Таганке началось прощание с Юрием Смирновым

Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни.

Церемония прощания с Юрием Смирновым проходит у Театра на Таганке в Москве.

После церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Десятки людей собираются на церемонию прощания с народным артистом России Юрием Смирновым у Театра на Таганке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе Театра на Таганке сообщили, что один из старейших артистов труппы, ведущий актер театра и кино Юрий Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в семье артиста, предположительно, причиной смерти стал инсульт.

Перед церемонией работница артиста Светлана Пустынина рассказала РИА Новости, что в последнее время он плохо себя чувствовал, но скоропостижной кончины не предчувствовал.

« "Плохо он себя чувствовал в последнее время, когда я приходила, но о смерти не говорил. У него в планах было еще очень много спектаклей", - сказала она.

Церемония начнется в 11.00. После прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.

Проститься со Смирновым пришли его коллеги и поклонники. Они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.

Соболезнования в связи с уходом Смирнова выразили его друзья и коллеги. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал его кончину невосполнимой потерей для театрального сообщества. Народный артист РСФСР Александр Збруев, вспоминая актера, рассказал РИА Новости, как помогал ему поступить в Театральное училище имени Бориса Щукина и готовил его к вступительным экзаменам.

Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних работ артиста на сцене стала постановка "Земляничная поляна".