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В Театре на Таганке началось прощание с Юрием Смирновым - РИА Новости, 16.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:03 16.07.2026 (обновлено: 11:22 16.07.2026)
В Театре на Таганке началось прощание с Юрием Смирновым

Десятки людей собрались у Театра на Таганке, чтобы проститься с Юрием Смирновым

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве. 16 июля 2026
Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве. 16 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Прощание с народным артистом России Юрием Смирновым в Москве. 16 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Юрий Смирнов умер на 88-м году жизни.
  • Церемония прощания с Юрием Смирновым проходит у Театра на Таганке в Москве.
  • После церемонии артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Десятки людей собираются на церемонию прощания с народным артистом России Юрием Смирновым у Театра на Таганке в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе Театра на Таганке сообщили, что один из старейших артистов труппы, ведущий актер театра и кино Юрий Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни. Как сообщили РИА Новости в семье артиста, предположительно, причиной смерти стал инсульт.
Перед церемонией работница артиста Светлана Пустынина рассказала РИА Новости, что в последнее время он плохо себя чувствовал, но скоропостижной кончины не предчувствовал.
«
"Плохо он себя чувствовал в последнее время, когда я приходила, но о смерти не говорил. У него в планах было еще очень много спектаклей", - сказала она.
Церемония начнется в 11.00. После прощания артиста похоронят на Троекуровском кладбище.
Проститься со Смирновым пришли его коллеги и поклонники. Они несут цветы, чтобы проводить артиста в последний путь.
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Александр Мохов назвал уход Юрия Смирнова внезапным
11 июля, 21:24
Соболезнования в связи с уходом Смирнова выразили его друзья и коллеги. Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков назвал его кончину невосполнимой потерей для театрального сообщества. Народный артист РСФСР Александр Збруев, вспоминая актера, рассказал РИА Новости, как помогал ему поступить в Театральное училище имени Бориса Щукина и готовил его к вступительным экзаменам.
Смирнов родился 6 ноября 1938 года. В 1963 году окончил Театральное училище имени Бориса Щукина. Более 60 лет служил в Театре на Таганке, где работал со дня его основания. За годы творческой деятельности сыграл десятки ролей, в том числе в спектаклях "Добрый человек из Сезуана", "Мастер и Маргарита", "Берегите ваши лица", "Живой" и "Десять дней, которые потрясли мир". Одной из последних работ артиста на сцене стала постановка "Земляничная поляна".
Широкую известность Смирнову принесла роль Гаврилы в советском музыкальном телефильме "Бумбараш", вышедшем на экраны в 1971 году. Также актер снимался в картинах "Девять дней одного года", "Старики-разбойники", "Летние сны", "Близкая даль" и сериале "На углу, у Патриарших".
Народный артист РСФСР Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Збруев рассказал, как помогал Смирнову поступить в театральное училище
11 июля, 21:18
 
КультураРоссияРСФСРВладимир МашковАлександр ЗбруевТеатр на Таганке
 
 
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