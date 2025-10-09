https://ria.ru/20251009/zbruev-2047246775.html
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали - РИА Новости, 09.10.2025
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован и находится в больнице, подтвердили РИА Новости в театре "Ленком". РИА Новости, 09.10.2025
2025-10-09T12:24:00+03:00
2025-10-09T12:24:00+03:00
2025-10-09T12:31:00+03:00
культура
происшествия
ленком
александр збруев
рсфср
рсфср
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован и находится в больнице