Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован и находится в больнице, подтвердили РИА Новости в театре "Ленком".

"Да, действительно, Александр Викторович госпитализирован и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей", - сказал РИА Новости представитель театра.