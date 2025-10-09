Рейтинг@Mail.ru
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
Культура
 
12:24 09.10.2025 (обновлено: 12:31 09.10.2025)
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали - РИА Новости, 09.10.2025
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали
Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован и находится в больнице, подтвердили РИА Новости в театре "Ленком". РИА Новости, 09.10.2025
культура
происшествия
ленком
александр збруев
рсфср
рсфср
происшествия, ленком, александр збруев, рсфср
Культура, Происшествия, Ленком, Александр Збруев, РСФСР
Народного артиста РСФСР Александра Збруева госпитализировали

Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован и находится в больнице

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкНародный артист РСФСР Александр Збруев
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Народный артист РСФСР Александр Збруев. Архивное фото
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев госпитализирован и находится в больнице, подтвердили РИА Новости в театре "Ленком".
Ранее в СМИ сообщалось, что Збруев из-за проблем с желудком госпитализирован.
"Да, действительно, Александр Викторович госпитализирован и сейчас находится в больнице под наблюдением врачей", - сказал РИА Новости представитель театра.
КультураПроисшествияЛенкомАлександр ЗбруевРСФСР
 
 
