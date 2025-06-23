https://ria.ru/20250623/malyavina-2024865596.html

Судьба Валентины Малявиной: аборт, тюрьма и бесконечные драки

Судьба Валентины Малявиной: аборт, тюрьма и бесконечные драки - РИА Новости, 23.06.2025

Судьба Валентины Малявиной: аборт, тюрьма и бесконечные драки

Ее имя гремело в советском кино — юная красавица из "Иванова детства", любимица Тарковского и символ эпохи. Но за кадром жизнь Валентины Малявиной превратилась... РИА Новости, 23.06.2025

2025-06-23T18:41:00+03:00

2025-06-23T18:41:00+03:00

2025-06-23T18:41:00+03:00

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Ее имя гремело в советском кино — юная красавица из "Иванова детства", любимица Тарковского и символ эпохи. Но за кадром жизнь Валентины Малявиной превратилась в череду трагедий: насильственный аборт, гибель ребенка, измены и бесконечные драки с возлюбленными. А затем — тюрьма по обвинению в убийстве, где актриса провела годы, и алкоголизм, ставший ее проклятием. Как Малявина, преданная всеми, пыталась выжить за решеткой и после нее?В ее жизни было все: от аборта до паломничестваВалентина Малявина родилась в семье военного генерала, что определило ее детство, проведенное в атмосфере материального благополучия и строгой дисциплины. Несмотря на отсутствие нужды в материальном плане, в ее жизни не хватало душевного тепла и поддержки, что оставило глубокий след в ее восприятии мира и отношений.В возрасте шестнадцати лет Валентина встретила свою первую любовь — Александра Збруева. Их роман начался в юности, и вскоре она узнала о беременности. Влюбленные поспешили оформить брак, надеясь начать совместную жизнь. Однако взрослый мир оказался куда более суровым, чем они ожидали. Матери молодых сговорились и тайно отвели Валентину к гинекологу, где на седьмом месяце беременности ей сделали принудительное прерывание без ее согласия. Этот болезненный и травмирующий эпизод стал первой серьезной психологической раной в жизни Малявиной.Александр Збруев не поверил в то, что решение было принято без ее участия, что привело к постепенному разрушению их отношений. Их брак просуществовал недолго, и молодые люди разошлись.После этого Валентина начала строить свою карьеру. Ее кинодебют в фильме "Щука" был блестящим, а сотрудничество с режиссером Андреем Тарковским, которого она называла "судьбой и счастьем", стало важной вехой в ее жизни. Между ними возникло взаимное чувство, однако оба были связаны другими отношениями и обязательствами. Тарковский мечтал, чтобы она снималась только у него и надеялся на совместную жизнь, но обстоятельства не позволили их любви развиться в полноценную историю.Позже в жизни Валентины появился режиссер Павел Арсенов, известный по фильму "Гостья из будущего". Между ними завязался роман, который перерос в брак. Они могли бы быть счастливы, но трагедия — потеря ребенка вскоре после рождения стала тяжелым ударом, который окончательно подорвал внутренние опоры Малявиной.В этот период в ее жизни начались серьезные эмоциональные трудности: приступы неконтролируемой страсти, эпизоды алкогольных запоев и одержимость поисками спасения души. В одном из таких аффективных состояний она совершила необычный поступок — пошла пешком в Загорский монастырь, держа в руках икону, пытаясь найти утешение и покой.Вскоре в ее жизни появился актер Александр Кайдановский. Между ними вспыхнула страстная и почти одержимая связь. Их отношения отличались эмоциональными перепадами: ревностью, скандалами, взаимным употреблением алкоголя. Они оба предпринимали попытки уйти из жизни.Любовь и смерть: рука об рукуС каждым годом жизнь Валентины Малявиной все больше напоминала автокатастрофу, разворачивающуюся в замедленном темпе. Профессиональные предложения становились все реже. Она все чаще искала утешение в алкоголе, пытаясь справиться с внутренними переживаниями и одиночеством. Последним сильным чувством в ее жизни стала любовь к молодому и восторженному поклоннику, начинающему актеру Станиславу Жданько, который был младше ее на двенадцать лет. Их совместная жизнь была крайне неустроенной и наполненной напряжением: постоянное раздражение, взаимная боль, ссоры и примирения стали повседневной нормой. Они почти не покидали дом, много пили, переживали эмоциональные взлеты и падения, словно находясь в замкнутом круге страданий и конфликтов. Внутреннее напряжение нарастало, и в итоге оно вылилось в трагедию.12 апреля 1978 года произошел роковой инцидент. По словам самой Валентины, в тот день они сели обедать, и она немного выпила, что не понравилось Станиславу. На дворе тогда стоял Великий пост, и мужчина был против употребления алкоголя. Она ушла на кухню, а когда вернулась, увидела, как Жданько падает с кресла с ножом в груди. В первое мгновение она подумала, что он просто пьян и потерял равновесие. Первоначальное расследование квалифицировало смерть актера как добровольный уход из жизни — суицид.Однако спустя четыре года семья Жданько настояла на пересмотре дела. Повторная судебно-медицинская экспертиза выявила ряд сомнительных обстоятельств. Нож вошел в тело слишком ровно, а на рукоятке не было отпечатков пальцев погибшего. Кроме того, психологический портрет Станислава не соответствовал типичному образу человека, склонного к самоубийству. Коллеги, друзья и соседи описывали его как нестабильного эмоционально, но в то же время робкого, ранимого и не склонного к агрессии или решительным саморазрушительным поступкам. Свидетели также отмечали, что в последние месяцы жизни он выглядел подавленным и эмоционально истощенным.Эти факты усилили подозрения в том, что смерть могла быть не случайной или добровольной. На суде выступила бывшая сокамерница Валентины Малявиной, которая заявила, что актриса в доверительном разговоре якобы призналась ей: "Я не хотела, чтобы так вышло". По ее словам, между Валентиной и Станиславом произошла ссора, в ходе которой актриса в порыве гнева схватилась за нож. Хотя эта версия не была официально подтверждена, суд принял ее во внимание как часть косвенных доказательств, что значительно усложнило понимание истинных обстоятельств трагедии.От тюрьмы до потери зренияВ 1983 году Валентину Малявину признали виновной в смерти Станислава Жданько и приговорили к девяти годам лишения свободы. Этот приговор стал для нее настоящим шоком. Актриса до конца не признавала своей вины и в своих мемуарах отмечала, что просто не могла поверить в происходящее. Тем не менее, ей предстояло пройти тяжелый и длительный путь заключенной. Сначала Малявина оказалась в Бутырской тюрьме — одном из самых суровых исправительных учреждений страны. Затем ее перевели в Красную Пресню, затем — в Можайскую зону, после чего — в Воронежскую тюрьму, а в конце — в колонию-поселение в Ростовской области. Иногда актриса попадала в драки, отстаивая свое достоинство. Например, однажды в Воронежской тюрьме одна из сокамерниц попыталась "прибрать ее к рукам", но Валентина дала обидчице по лицу, и вскоре стало ясно, что с ней лучше не связываться.Несмотря на жестокость тюремного мира, в жизни Малявиной находились и теплые моменты. По словам биографов, в заключении она влюбилась в вора-рецидивиста. Хотя их отношения были практически невозможны, чувства оказались сильными. Когда возлюбленного освободили, конвоиры позволили Валентине попрощаться с ним. Однако этот роман, по всей видимости, не получил продолжения.Кроме эмоциональной жизни, в колонии у Малявиной была и работа. Сначала она трудилась на фабрике, затем — в библиотеке, которая считалась "элитным" местом в тюремной иерархии: там было тепло и спокойно. В библиотеке она раздавала книги, убирала помещение, проводила литературные лекции для других заключенных и даже выступала на самодеятельной сцене, радуя слушателей и зрителей.В 1987 году Валентину Малявину освободили по амнистии. После возвращения на свободу она пыталась возродить свою актерскую карьеру и снялась в нескольких фильмах. В 1993 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России. Однако личные проблемы не оставили ее. Алкоголь вновь взял верх над жизнью актрисы. Ее квартира на Ленинском проспекте превратилась в притон, где регулярно устраивались попойки и шумные застолья.В какой-то момент Валентина сильно ударилась головой, в результате чего полностью потеряла зрение. Последние годы жизни она провела в закрытом пансионате, куда ее навещали очень редко. По словам сотрудников учреждения, общение с внешним миром лишь усугубляло ее психическое состояние. Так она осталась одинокой, слепой и почти забытой — тенью той яркой актрисы, которой когда-то была.

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ростовская область, россия, андрей тарковский, александр збруев