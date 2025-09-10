Рейтинг@Mail.ru
Источник рассказал о состоянии артиста Александра Збруева - РИА Новости, 10.09.2025
Культура
 
10:24 10.09.2025 (обновлено: 10:35 10.09.2025)
Источник рассказал о состоянии артиста Александра Збруева
Народный артист России Александр Збруев сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости источник близкий к окружению. РИА Новости, 10.09.2025
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Народный артист России Александр Збруев сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости источник близкий к окружению."Вчера Збруеву стало плохо перед спектаклем "Вишневый сад" в "Ленкоме". У него поднялось давление, и он не смог выйти на сцену - его заменил другой актер. Сейчас он чувствует себя более-менее нормально", - сказал источник близкий к окружению.
Источник рассказал о состоянии артиста Александра Збруева

Александр Збруев после недомогания чувствует себя удовлетворительно

Актер Александр Збруев. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Народный артист России Александр Збруев сейчас чувствует себя удовлетворительно, сообщил РИА Новости источник близкий к окружению.
"Вчера Збруеву стало плохо перед спектаклем "Вишневый сад" в "Ленкоме". У него поднялось давление, и он не смог выйти на сцену - его заменил другой актер. Сейчас он чувствует себя более-менее нормально", - сказал источник близкий к окружению.
Леонид Якубович - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
Якубович с иронией ответил на слухи об ухудшении самочувствия
1 сентября, 15:42
 
КультураРоссияАлександр ЗбруевЛенком
 
 
