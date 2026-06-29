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На премии "Хрустальная Турандот" назвали спектакль сезона - РИА Новости, 29.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:31 29.06.2026
На премии "Хрустальная Турандот" назвали спектакль сезона

"Великий комбинатор" стал спектаклем сезона по версии "Хрустальной Турандот"

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяЗдание Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова"
Здание Московского государственного театра Ленком Марка Захарова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Здание Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спектакль «Великий комбинатор» театра «Ленком Марка Захарова» стал спектаклем сезона по версии премии «Хрустальная Турандот».
  • Художественный руководитель театра Владимир Панков представил спектакль «Великий комбинатор» по роману «Золотой теленок» 9 и 10 июня.
  • В спектакле заняты такие актеры, как Антон Шагин, Максим Аверин, Иван Агапов, Александр Збруев и другие.
МОСКВА, 29 июн - РИА Новости. Постановка "Великий комбинатор" театра "Ленком Марка Захарова" стал спектаклем сезона по версии премии "Хрустальная Турандот", передает корреспондент РИА Новости.
XXXV Юбилейная церемония вручения премии "Хрустальная Турандот" проходит в понедельник в музее-заповеднике "Архангельское".
Статуэтки премии Хрустальная Турандот - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Евгений Миронов стал лауреатом "Хрустальной Турандот"
Вчера, 22:26
Художественный руководитель театра, режиссер Владимир Панков представил спектакль "Великий комбинатор" по роману "Золотой теленок" 9 и 10 июня.
В название спектакля Панкова вынесено ироничное прозвище Бендера - харизматичного шарлатана, практикующего "честные способы отъема денег". Музыка в постановке стала самостоятельным действующим лицом: в основу музыкальной композиции спектакля лег джаз "ревущих" 20-х годов, отечественный шансон и авторская музыка.
В спектакле заняты Антон Шагин, Максим Аверин, Иван Агапов, Александр Збруев, Игорь Фокин, Игорь Андреев, Евгений Бойцов, Александр Большаков, Александр Горелов, Дмитрий Грошев, Зинаида Дианова и другие.
"Я за живой театр, за искренние эмоции, и работать нужно только в компашке с друзьями. Мотылек, летящий на свет, он сгорит, но если он не полетит на свет, он никогда не познает свет - чистый суфизм. Я очень благодарен моим друзьям, которые сейчас здесь, на этой сцене - компашка ударная. Еще и весь театр, я думаю, нас поддерживает. "Ленком" жив!" - сказал Панков, получая награду.
Церемония вручения театральной премии Хрустальная Турандот, Николай Цискаридзе - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
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Вчера, 22:25
 
КультураВладимир ПанковАнтон ШагинМаксим АверинЛенком
 
 
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