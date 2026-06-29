На премии "Хрустальная Турандот" назвали спектакль сезона

"Я за живой театр, за искренние эмоции, и работать нужно только в компашке с друзьями. Мотылек, летящий на свет, он сгорит, но если он не полетит на свет, он никогда не познает свет - чистый суфизм. Я очень благодарен моим друзьям, которые сейчас здесь, на этой сцене - компашка ударная. Еще и весь театр, я думаю, нас поддерживает. "Ленком" жив!" - сказал Панков, получая награду.