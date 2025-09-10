Рейтинг@Mail.ru
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме - РИА Новости, 10.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:11 10.09.2025 (обновлено: 01:51 10.09.2025)
https://ria.ru/20250910/zbruev-2040808390.html
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме - РИА Новости, 10.09.2025
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме
Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой “Вишневый Сад” в "Ленкоме", пишет Mash. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T00:11:00+03:00
2025-09-10T01:51:00+03:00
александр збруев
ленком
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861507941_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a8554caa994917fe21fc5db63c2b8179.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой “Вишневый Сад” в "Ленкоме", пишет Mash.“Перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича его так и не увидели”, — говорится в сообщении.При этом, по данным Telegram-канала, в прошлом году народного артиста экстренно забрала карета скорой с подозрением на повторный инсульт.Александр Збруев, народный артист России и один из ведущих актеров театра "Ленком". Особенно известен по ролям в фильмах "Большая перемена", "Тридцать лет спустя" и "Покровские ворота".
https://ria.ru/20250122/zbruev-1995045336.html
https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861507941_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6249160c49e3fb11d5bbdea84894f9d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр збруев, ленком, общество, происшествия
Александр Збруев, Ленком, Общество, Происшествия
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме

Mash: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
Актер Александр Збруев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой “Вишневый Сад” в "Ленкоме", пишет Mash.
“Перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича его так и не увидели”, — говорится в сообщении.
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
Збруев рассказал о своей госпитализации
22 января, 21:46
При этом, по данным Telegram-канала, в прошлом году народного артиста экстренно забрала карета скорой с подозрением на повторный инсульт.
Александр Збруев, народный артист России и один из ведущих актеров театра "Ленком". Особенно известен по ролям в фильмах "Большая перемена", "Тридцать лет спустя" и "Покровские ворота".
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
31 марта 2023, 16:05
 
Александр ЗбруевЛенкомОбществоПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала