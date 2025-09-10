https://ria.ru/20250910/zbruev-2040808390.html
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме - РИА Новости, 10.09.2025
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме
Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой “Вишневый Сад” в "Ленкоме", пишет Mash. РИА Новости, 10.09.2025
2025-09-10T00:11:00+03:00
2025-09-10T00:11:00+03:00
2025-09-10T01:51:00+03:00
александр збруев
ленком
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861507941_0:192:2048:1344_1920x0_80_0_0_a8554caa994917fe21fc5db63c2b8179.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой “Вишневый Сад” в "Ленкоме", пишет Mash.“Перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича его так и не увидели”, — говорится в сообщении.При этом, по данным Telegram-канала, в прошлом году народного артиста экстренно забрала карета скорой с подозрением на повторный инсульт.Александр Збруев, народный артист России и один из ведущих актеров театра "Ленком". Особенно известен по ролям в фильмах "Большая перемена", "Тридцать лет спустя" и "Покровские ворота".
https://ria.ru/20250122/zbruev-1995045336.html
https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861507941_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_6249160c49e3fb11d5bbdea84894f9d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр збруев, ленком, общество, происшествия
Александр Збруев, Ленком, Общество, Происшествия
СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме
Mash: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме