СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме

СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме - РИА Новости, 10.09.2025

СМИ: актеру Александру Збруеву стало плохо в Ленкоме

10.09.2025

Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой "Вишневый Сад" в "Ленкоме", пишет Mash.

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Актеру Александру Збруеву стало плохо перед постановкой “Вишневый Сад” в "Ленкоме", пишет Mash.“Перед спектаклем Збруев пожаловался на слабость и сильное головокружение. На сцену актер выйти не смог — его заменили. Зрители, которые пришли посмотреть на игру Александра Викторовича его так и не увидели”, — говорится в сообщении.При этом, по данным Telegram-канала, в прошлом году народного артиста экстренно забрала карета скорой с подозрением на повторный инсульт.Александр Збруев, народный артист России и один из ведущих актеров театра "Ленком". Особенно известен по ролям в фильмах "Большая перемена", "Тридцать лет спустя" и "Покровские ворота".

Новости

