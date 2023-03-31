https://ria.ru/20230331/teatr-1861651005.html

Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома"

Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома" - РИА Новости, 31.03.2023

Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома"

Актер Александр Збруев, которому исполняется 85-лет, отметит день рождения на сцене родного театра "Ленком". РИА Новости, 31.03.2023

2023-03-31T06:00

2023-03-31T06:00

2023-03-31T06:00

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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Актер Александр Збруев, которому исполняется 85-лет, отметит день рождения на сцене родного театра "Ленком"."Женитьбу" по мотивам одноименной работы Николая Гоголя поставили в театре 2007 году. История – про дворянина Ивана Кузьмича, желающего найти себе достойную партию и обращающегося к свахе Фекле Ивановне, которая пытается решить брачные планы купеческой дочери Агафьи.В проекте заняты Олеся Железняк, Алиса Сапегина, Виктор Раков, Антон Шагин, Анастасия Макарчук и другие.Народный артист РСФСР Александр Збруев поступил в труппу "Ленкома" после окончания Щукинского училища в 1961 году. Александр Викторович, будучи ведущим артистом театра, играл в легендарных постановках "Ленкома", сейчас занят в спектаклях "Ва-банк", "Вишневый сад".В кино Александр Збруев дебютировал в фильме А. Зархи "Мой младший брат". Среди его кинопроектов – "Большая перемена", "Бедная Саша", "Ты у меня одна", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Храни меня мой талисман" и других.

https://ria.ru/20230325/teatr-1860422999.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

александр збруев, николай гоголь, антон шагин, ленком, знаменитости, театр, новости культуры, рсфср