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Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома" - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
06:00 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/teatr-1861651005.html
Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома"
Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома" - РИА Новости, 31.03.2023
Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома"
Актер Александр Збруев, которому исполняется 85-лет, отметит день рождения на сцене родного театра "Ленком". РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T06:00
2023-03-31T06:00
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Актер Александр Збруев, которому исполняется 85-лет, отметит день рождения на сцене родного театра "Ленком"."Женитьбу" по мотивам одноименной работы Николая Гоголя поставили в театре 2007 году. История – про дворянина Ивана Кузьмича, желающего найти себе достойную партию и обращающегося к свахе Фекле Ивановне, которая пытается решить брачные планы купеческой дочери Агафьи.В проекте заняты Олеся Железняк, Алиса Сапегина, Виктор Раков, Антон Шагин, Анастасия Макарчук и другие.Народный артист РСФСР Александр Збруев поступил в труппу "Ленкома" после окончания Щукинского училища в 1961 году. Александр Викторович, будучи ведущим артистом театра, играл в легендарных постановках "Ленкома", сейчас занят в спектаклях "Ва-банк", "Вишневый сад".В кино Александр Збруев дебютировал в фильме А. Зархи "Мой младший брат". Среди его кинопроектов – "Большая перемена", "Бедная Саша", "Ты у меня одна", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Храни меня мой талисман" и других.
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александр збруев, николай гоголь, антон шагин, ленком, знаменитости, театр, новости культуры, рсфср
Александр Збруев, Николай Гоголь, Антон Шагин, Ленком, Культура, Знаменитости, Театр, Новости культуры, РСФСР
Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома"

Александр Збруев сыграет в спектакле "Женитьба" "Ленкома" в свой 85-й день рождения

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Актер Александр Збруев, которому исполняется 85-лет, отметит день рождения на сцене родного театра "Ленком".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком"
Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра Ленком - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком"
«

"Александр Викторович выйдет на сцену в роли отставного пехотного офицера Анучкина в спектакле "Женитьба", и в финале театр поздравит своего старейшего артиста с юбилеем", – пояснили РИА Новости в "Ленкоме".

"Женитьбу" по мотивам одноименной работы Николая Гоголя поставили в театре 2007 году. История – про дворянина Ивана Кузьмича, желающего найти себе достойную партию и обращающегося к свахе Фекле Ивановне, которая пытается решить брачные планы купеческой дочери Агафьи.
© РИА Новости / Михаил Гутерман | Перейти в медиабанкВ день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой.
Сцена из спектакля Женитьба в театре Ленком
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой.
© РИА Новости / Михаил Гутерман
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1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВ день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". Актеры театра и его художественный руководитель и главный режиссер Марк Захаров принимают поздравления зрителей после спектакля.
Поклоны после спектакля Женитьба в театре Ленком
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". Актеры театра и его художественный руководитель и главный режиссер Марк Захаров принимают поздравления зрителей после спектакля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой.
© РИА Новости / Михаил Гутерман
Перейти в медиабанк
1 из 2
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". Актеры театра и его художественный руководитель и главный режиссер Марк Захаров принимают поздравления зрителей после спектакля.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
В проекте заняты Олеся Железняк, Алиса Сапегина, Виктор Раков, Антон Шагин, Анастасия Макарчук и другие.
Народный артист РСФСР Александр Збруев поступил в труппу "Ленкома" после окончания Щукинского училища в 1961 году. Александр Викторович, будучи ведущим артистом театра, играл в легендарных постановках "Ленкома", сейчас занят в спектаклях "Ва-банк", "Вишневый сад".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАлександр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля Вишневый сад в театре Ленком
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона.
Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра Ленком
Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНародный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе российского драматурга Григория Горина.
Народный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле Шут Балакирев
Народный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе российского драматурга Григория Горина.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 3
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
1 из 3
Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
2 из 3
Народный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе российского драматурга Григория Горина.
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в медиабанк
3 из 3
В кино Александр Збруев дебютировал в фильме А. Зархи "Мой младший брат". Среди его кинопроектов – "Большая перемена", "Бедная Саша", "Ты у меня одна", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Храни меня мой талисман" и других.
Актеры Павел Ворожцов и Артем Быстров в сцене из спектакля Далекая Радуга - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
Звезды "Чебурашки", "Угрюм-реки" и "Содержанок" сыграли в премьере МХТ
25 марта, 06:30
 
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