Александр Збруев отметит свой юбилей на сцене "Ленкома"
Александр Збруев сыграет в спектакле "Женитьба" "Ленкома" в свой 85-й день рождения
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Актер Александр Збруев, которому исполняется 85-лет, отметит день рождения на сцене родного театра "Ленком".
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком"
Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком"
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"Александр Викторович выйдет на сцену в роли отставного пехотного офицера Анучкина в спектакле "Женитьба", и в финале театр поздравит своего старейшего артиста с юбилеем", – пояснили РИА Новости в "Ленкоме".
"Женитьбу" по мотивам одноименной работы Николая Гоголя поставили в театре 2007 году. История – про дворянина Ивана Кузьмича, желающего найти себе достойную партию и обращающегося к свахе Фекле Ивановне, которая пытается решить брачные планы купеческой дочери Агафьи.
© РИА Новости / Михаил Гутерман | Перейти в медиабанкВ день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой.
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой.
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© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВ день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". Актеры театра и его художественный руководитель и главный режиссер Марк Захаров принимают поздравления зрителей после спектакля.
В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". Актеры театра и его художественный руководитель и главный режиссер Марк Захаров принимают поздравления зрителей после спектакля.
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В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". На фото (слева направо): Жевакин — народный артист СССР Олег Янковский, Анучкин — народный артист РФ Александр Збруев, Яичница — народный артист СССР Леонид Броневой.
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В день своего 80-летия один из самых популярных московских театров "Ленком" представил зрителям новый спектакль по пьесе Н.В.Гоголя "Женитьба". Актеры театра и его художественный руководитель и главный режиссер Марк Захаров принимают поздравления зрителей после спектакля.
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В проекте заняты Олеся Железняк, Алиса Сапегина, Виктор Раков, Антон Шагин, Анастасия Макарчук и другие.
Народный артист РСФСР Александр Збруев поступил в труппу "Ленкома" после окончания Щукинского училища в 1961 году. Александр Викторович, будучи ведущим артистом театра, играл в легендарных постановках "Ленкома", сейчас занят в спектаклях "Ва-банк", "Вишневый сад".
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАлександр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона.
Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона.
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© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкНародный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе российского драматурга Григория Горина.
Народный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе российского драматурга Григория Горина.
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Александр Збруев в роли Гаева и Анастасия Марчук в роли Ани во время генеральной репетиции спектакля "Вишневый сад" в театре "Ленком".
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Актер Александр Збруев во время сбора труппы театра "Ленком" в преддверии 91-го театрального сезона.
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Народный артист РФ Александр Збруев в роли обер-прокурора Павла Ягужинского в спектакле "Шут Балакирев" по пьесе российского драматурга Григория Горина.
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В кино Александр Збруев дебютировал в фильме А. Зархи "Мой младший брат". Среди его кинопроектов – "Большая перемена", "Бедная Саша", "Ты у меня одна", "Одинокая женщина желает познакомиться", "Храни меня мой талисман" и других.