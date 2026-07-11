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Збруев рассказал, как помогал Смирнову поступить в театральное училище - РИА Новости, 11.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:18 11.07.2026
Збруев рассказал, как помогал Смирнову поступить в театральное училище

Збруев рассказал о подготовке Смирнова к вступительным экзаменам в училище

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевНародный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Народный артист России Юрий Смирнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что помогал Юрию Смирнову поступить в Щукинское театральное училище.
  • Народный артист России Юрий Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев, вспоминая умершего в субботу народного артиста России Юрия Смирнова, рассказал РИА Новости, как помогал ему поступить в Щукинское театральное училище и готовил его к вступительным экзаменам.
В пресс-службе Театра на Таганке сообщили РИА Новости, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.
"Юра Смирнов, мы друг друга хорошо знали еще по нашей арбатской жизни. Я помогал ему устроиться, занимался с ним, чтобы он поступил в Щукинское театральное училище", - сказал Збруев.
По словам артиста, смерть Смирнова стала для него большой неожиданностью.
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
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КультураРСФСРРоссияАлександр ЗбруевТеатр на Таганке
 
 
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