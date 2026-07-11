Краткий пересказ от РИА ИИ Народный артист РСФСР Александр Збруев рассказал, что помогал Юрию Смирнову поступить в Щукинское театральное училище.

Народный артист России Юрий Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев, вспоминая умершего в субботу народного артиста России Юрия Смирнова, рассказал РИА Новости, как помогал ему поступить в Щукинское театральное училище и готовил его к вступительным экзаменам.

В пресс-службе Театра на Таганке сообщили РИА Новости, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет.

"Юра Смирнов, мы друг друга хорошо знали еще по нашей арбатской жизни. Я помогал ему устроиться, занимался с ним, чтобы он поступил в Щукинское театральное училище", - сказал Збруев.