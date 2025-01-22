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Збруев рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 22.01.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
21:46 22.01.2025
https://ria.ru/20250122/zbruev-1995045336.html
Збруев рассказал о своей госпитализации
Збруев рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 22.01.2025
Збруев рассказал о своей госпитализации
Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице. РИА Новости, 22.01.2025
2025-01-22T21:46:00+03:00
2025-01-22T21:46:00+03:00
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице. Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актёра. "Это плановая штука, которую я обычно прохожу", - сказал Збруев, отвечая на вопрос, действительно ли он попал в больницу и как его самочувствие.
https://ria.ru/20241012/zbruev-1977753834.html
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александр збруев, москва, россия, новости культуры
Культура, Александр Збруев, Москва, Россия, Новости культуры
Збруев рассказал о своей госпитализации

Актер Збруев сообщил, что проходит плановое обследование в больнице

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Александр Збруев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице.
Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актёра.
«
"Это плановая штука, которую я обычно прохожу", - сказал Збруев, отвечая на вопрос, действительно ли он попал в больницу и как его самочувствие.
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
12 октября 2024, 16:59
 
КультураАлександр ЗбруевМоскваРоссияНовости культуры
 
 
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