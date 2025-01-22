https://ria.ru/20250122/zbruev-1995045336.html

Збруев рассказал о своей госпитализации

Збруев рассказал о своей госпитализации - РИА Новости, 22.01.2025

Збруев рассказал о своей госпитализации

Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице. РИА Новости, 22.01.2025

2025-01-22T21:46:00+03:00

2025-01-22T21:46:00+03:00

2025-01-22T21:46:00+03:00

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МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев сообщил РИА Новости, что проходит плановое обследование в больнице. Ранее в СМИ появились сообщения о госпитализации актёра. "Это плановая штука, которую я обычно прохожу", - сказал Збруев, отвечая на вопрос, действительно ли он попал в больницу и как его самочувствие.

https://ria.ru/20241012/zbruev-1977753834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

александр збруев, москва, россия, новости культуры