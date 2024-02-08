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Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского - РИА Новости, 08.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:19 08.02.2024
https://ria.ru/20240208/zbruev-1926225647.html
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского - РИА Новости, 08.02.2024
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:19
2024-02-08T17:19
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича – артиста государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе. Также ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоен писатель, член Ассоциации союзов писателей и издателей России Павел Басинский.
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Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Александр Збруев, Владимир Путин
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Путин наградил Збруева орденом Александра Невского

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Актер Александр Збруев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича – артиста государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе.
Также ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоен писатель, член Ассоциации союзов писателей и издателей России Павел Басинский.
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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