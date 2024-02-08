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Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского - РИА Новости, 08.02.2024
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 08.02.2024
2024-02-08T17:19
2024-02-08T17:19
2024-02-08T17:19
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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича – артиста государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе. Также ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоен писатель, член Ассоциации союзов писателей и издателей России Павел Басинский.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, александр збруев, владимир путин
Культура, Новости культуры, Россия, Москва, Александр Збруев, Владимир Путин
Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского
Путин наградил Збруева орденом Александра Невского