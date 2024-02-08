https://ria.ru/20240208/zbruev-1926225647.html

Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского - РИА Новости, 08.02.2024

Александр Збруев стал кавалером ордена Александра Невского

Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на РИА Новости, 08.02.2024

2024-02-08T17:19

2024-02-08T17:19

2024-02-08T17:19

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МОСКВА, 8 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил артиста театра "Ленком Марка Захарова" Александра Збруева орденом Александра Невского, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить орденом Александра Невского Збруева Александра Викторовича – артиста государственного бюджетного учреждения культуры Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе. Также ордена "За заслуги в культуре и искусстве" удостоен писатель, член Ассоциации союзов писателей и издателей России Павел Басинский.

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Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, александр збруев, владимир путин