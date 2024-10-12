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В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 12.10.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:59 12.10.2024 (обновлено: 18:54 12.10.2024)
https://ria.ru/20241012/zbruev-1977753834.html
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 12.10.2024
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева
Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в больнице и в ближайшее время не выйдет на сцену, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Ленком... РИА Новости, 12.10.2024
2024-10-12T16:59
2024-10-12T18:54
культура
здоровье - общество
рсфср
александр збруев
ленком
культура
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в больнице и в ближайшее время не выйдет на сцену, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Ленком Марка Захарова".Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Збруев готовится к выписке и 22 октября выйдет на сцену в спектакле "Вишневый сад"."В театр от Telegram-канала обращений не поступало. Актерский состав спектакля "Вишневый сад" на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. А. В. Збруев в настоящее время находится в стационаре на плановом лечении", — сказала собеседница агентства.Збруев находится на плановом обследовании после тяжелой операции, ранее сообщили РИА Новости в театре.
https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html
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здоровье - общество, рсфср, александр збруев, ленком, культура
Культура, Здоровье - Общество, РСФСР, Александр Збруев, Ленком, Культура
В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

"Ленком": Збруев продолжает лечение и в ближайшее время не выйдет на сцену

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актер Александр Збруев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в больнице и в ближайшее время не выйдет на сцену, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Ленком Марка Захарова".
Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Збруев готовится к выписке и 22 октября выйдет на сцену в спектакле "Вишневый сад".
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
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31 марта 2023, 16:05
"В театр от Telegram-канала обращений не поступало. Актерский состав спектакля "Вишневый сад" на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. А. В. Збруев в настоящее время находится в стационаре на плановом лечении", — сказала собеседница агентства.
Збруев находится на плановом обследовании после тяжелой операции, ранее сообщили РИА Новости в театре.
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8 февраля, 17:19
 
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