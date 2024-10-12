https://ria.ru/20241012/zbruev-1977753834.html

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева - РИА Новости, 12.10.2024

В "Ленкоме" рассказали о самочувствии Александра Збруева

Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в больнице и в ближайшее время не выйдет на сцену, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Ленком... РИА Новости, 12.10.2024

2024-10-12T16:59

2024-10-12T16:59

2024-10-12T18:54

культура

здоровье - общество

рсфср

александр збруев

ленком

культура

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861508012_0:100:3006:1791_1920x0_80_0_0_aabccbffbde9341c0048261e2fa33b0e.jpg

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Збруев продолжает лечение в больнице и в ближайшее время не выйдет на сцену, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра "Ленком Марка Захарова".Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Збруев готовится к выписке и 22 октября выйдет на сцену в спектакле "Вишневый сад"."В театр от Telegram-канала обращений не поступало. Актерский состав спектакля "Вишневый сад" на 22 октября был опубликован на официальном сайте театра 3 октября. А. В. Збруев в настоящее время находится в стационаре на плановом лечении", — сказала собеседница агентства.Збруев находится на плановом обследовании после тяжелой операции, ранее сообщили РИА Новости в театре.

https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html

https://ria.ru/20240208/zbruev-1926225647.html

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

здоровье - общество, рсфср, александр збруев, ленком, культура