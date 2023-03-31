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Путин поздравил Александра Збруева с 85-летием - РИА Новости, 31.03.2023
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Культура
 
09:57 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/zbruev-1862033000.html
Путин поздравил Александра Збруева с 85-летием
Путин поздравил Александра Збруева с 85-летием - РИА Новости, 31.03.2023
Путин поздравил Александра Збруева с 85-летием
Президент России Владимир Путин в поздравлении актеру Александру Збруеву с 85-летием отметил, что щедрый талант, обаяние и умение быть убедительным в каждой... РИА Новости, 31.03.2023
2023-03-31T09:57
2023-03-31T09:57
культура
новости культуры
александр збруев
владимир путин
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении актеру Александру Збруеву с 85-летием отметил, что щедрый талант, обаяние и умение быть убедительным в каждой своей роли позволили ему заслужить искреннюю любовь зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Уважаемый Александр Викторович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Щедрый талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой своей роли позволили Вам преуспеть в профессии, стать одним из ведущих артистов знаменитого "Ленкома", добиться признания в кинематографе, а главное – заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго", - говорится в тексте телеграммы. Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве. В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, сейчас это "Ленком Марка Захарова". Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "Гамлет", "Борис Годунов" и многих других. В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад". В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера стали: "Круг", телефильм Алексея Коренева "Большая перемена" и романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных". Актер награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" министерства культуры РФ.
https://ria.ru/20230331/zbruev-1861505104.html
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новости культуры, александр збруев, владимир путин, россия
Культура, Новости культуры, Александр Збруев, Владимир Путин, Россия
Путин поздравил Александра Збруева с 85-летием

Путин: талант и обаяние Александра Збруева позволили ему заслужить любовь зрителей

© РИА Новости / Галина Кмит | Перейти в медиабанкАктер Александр Збруев
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
© РИА Новости / Галина Кмит
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Актер Александр Збруев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении актеру Александру Збруеву с 85-летием отметил, что щедрый талант, обаяние и умение быть убедительным в каждой своей роли позволили ему заслужить искреннюю любовь зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Викторович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Щедрый талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой своей роли позволили Вам преуспеть в профессии, стать одним из ведущих артистов знаменитого "Ленкома", добиться признания в кинематографе, а главное – заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго", - говорится в тексте телеграммы.
Советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Александр Викторович Збруев родился 31 марта 1938 года в Москве.
В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, сейчас это "Ленком Марка Захарова". Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "Гамлет", "Борис Годунов" и многих других. В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".
Актер Александр Збруев - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
Биография Александра Збруева
00:30
В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера стали: "Круг", телефильм Алексея Коренева "Большая перемена" и романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных".
Актер награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" министерства культуры РФ.
 
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