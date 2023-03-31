Путин поздравил Александра Збруева с 85-летием
Путин: талант и обаяние Александра Збруева позволили ему заслужить любовь зрителей
Актер Александр Збруев. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении актеру Александру Збруеву с 85-летием отметил, что щедрый талант, обаяние и умение быть убедительным в каждой своей роли позволили ему заслужить искреннюю любовь зрителей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемый Александр Викторович! Примите поздравления с 85-летним юбилеем. Щедрый талант и обаяние, умение быть убедительным в каждой своей роли позволили Вам преуспеть в профессии, стать одним из ведущих артистов знаменитого "Ленкома", добиться признания в кинематографе, а главное – заслужить искреннюю, непреходящую любовь зрителей. Желаю Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго", - говорится в тексте телеграммы.
В 1961 году Збруев окончил Высшее театральное училище имени Бориса Щукина и был принят в труппу Московского театра имени Ленинского комсомола, сейчас это "Ленком Марка Захарова". Играл в спектаклях "Двадцать лет спустя", "До свидания, мальчики", "Гамлет", "Борис Годунов" и многих других. В текущем театральном сезоне играет в спектаклях "Ва-банк", "Женитьба" и "Вишневый сад".
В начале 1970-х годов Александр Збруев уже считался одним из самых популярных актеров советского кино. Наиболее удачными фильмами актера стали: "Круг", телефильм Алексея Коренева "Большая перемена" и романтическая мелодрама Андрея Кончаловского "Роман о влюбленных".
Актер награжден орденами Почета, "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, нагрудным знаком "За вклад в российскую культуру" министерства культуры РФ.