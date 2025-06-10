Рейтинг@Mail.ru
Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет? - РИА Новости, 10.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 10.06.2025
https://ria.ru/20250610/saveleva-2022038472.html
Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет?
Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет? - РИА Новости, 10.06.2025
Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет?
Людмила Савельева – одна из самых ярких звёзд советского кино, прославившаяся на весь мир после роли Наташи Ростовой в "Войне и мире". Её карьера могла бы стать РИА Новости, 10.06.2025
2025-06-10T18:38:00+03:00
2025-06-10T18:38:00+03:00
ссср
япония
сша
людмила савельева
александр збруев
марчелло мастроянни
ленком
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858316390_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_11a54c2b6353b99986999d22e8db2f62.jpg
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Людмила Савельева – одна из самых ярких звёзд советского кино, прославившаяся на весь мир после роли Наташи Ростовой в "Войне и мире". Её карьера могла бы стать ещё более блистательной, но советские чиновники запретили ей сниматься за границей. В личной жизни тоже ждала драма. О чем жалеет одна из самых красивых актрис СССР?Балет, дебют в театре и киноС ранних лет Людмила была очень творческой и артистичной. В возрасте 11 лет она начала заниматься балетом. В 1962 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой. В том же году она дебютировала в театре.В 1964 году Савельева снялась в кино, исполнив роль нереиды в фильме-балете Аполлинария Дудко и Константина Сергеева "Спящая красавица". Свою главную роль она получила через пару лет, сыграв Наташу Ростову в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир".Эта роль сделала Савельеву очень популярной в СССР и за его пределами. Картина получила премию "Оскар". С "Войной и миром" она объездила много стран, в том числе Японию, США, Францию. Везде хотели видеть Наташу Ростову. Иностранные режиссеры ей предлагали роли. Однажды до Людмилы дозвонился итальянский режиссер Серджио Леоне и предложил сыграть Скарлетт в "Унесённых ветром". Савельева очень обрадовалась, но чиновники Госкино сняться за границей не дали.Однако в зарубежном фильме - "Подсолнух" - актриса все-таки снялась. Режиссер Витторио де Сика специально приехал в СССР, чтобы снимать Савельеву. После этого отказать было невозможно. Партнёрами Людмилы в этом фильме стали Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. За время работы Савельева подружилась с зарубежными артистами. Софи Лорен называла Людмилу Савельеву "Наташкой", а Мастроянни — "моя любовь"."Война и мир" в личной жизни: двойная жизнь мужа и болезнь дочериВ жизни Савельевой была своя борьба. С супругом Александром Збруевым она прожила более полувека, но счастлива не была. Отношения актеров казались идеальным, а потом общественность узнала, что у Збруева роман с коллегой по "Ленкому" Еленой Шаниной. Людмила сразу решила развестись с мужем. Её выбор поддержала дочь Наташа, названная в честь героини романа Льва Толстого.Збруев просил прощения у Людмилы, обещал, что больше не будет изменять. Савельева простила мужа, но он обманул. Только потом актриса узнала, что Александр Збруев ещё много лет вел "двойную жизнь", а Шанина родила дочь Татьяну от актера."Вспомните Бунина, Тургенева, Пастернака. Они жили непросто, выбирая между двух женщин, и оставались при этом порядочными людьми. Давайте не будем ханжами. Уверен, что в самой идеальной семье нет такой женщины и такого мужчины, которые ни разу не завели роман на стороне. Это не распущенность, это природа, эмоции. Да, у нас с Леной была любовь, родилась дочь Танечка, и это большое счастье", — объяснил свои измены Збруев.Не радовала Людмилу и ее дочь. Савельева надеялась, что Наташа станет актрисой. Но были слухи, что дочь актеров с ранних лет росла с особенностями, и у нее был тяжелый характер. Бросив свою учебу, Наталья стала работать продавщицей.Родители купили Наташе отдельную квартиру, но в 2005 году она чуть не погибла от пожара. Вскоре у дочери артистки трагически умер мужчина, с которым её связывали романтические отношения. По слухам, он имел какое-то отношение к криминальному миру. После потери любимого Наталья ушла в себя, перестала с кем-либо общаться.Кроме того, Наталья не поддерживает контакты с сестрой Татьяной. Этому препятствовала всячески Савельева. Также Людмила во всех интервью подчеркивала, что их семья единственная в жизни Збруева. Другой не существует.Чем сейчас занимается Людмила СавельеваЛюдмила живет в ее единственной квартире в Москве и ведет непубличный образ жизни. Дни рождения не празднует, очередной юбилей вызывает у нее печаль. Однако все отмечают: для своих лет, Савельева выглядит прекрасно. Кроме того, Людмила перестала смотреть свои любимые фильмы, потому что ее любимые коллеги, друзья по цеху покинули этот мир."Ужас! Даже фильмы свои не могу видеть — того нет, этого нет", — расстраивалась Савельева.Ходят слухи, что Людмила о многом жалеет в своей жизни. О том, что не смогла сделать карьеру за рубежом из-за запретов советских властей, о том, что сохранила брак ради дочери, а этого никто не оценил. Так или иначе, прошлое изменить нельзя.
ссср
япония
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/10/1858316390_202:0:2799:1948_1920x0_80_0_0_1f733f20a7363bd12578b1c51cf68234.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, япония, сша, людмила савельева, александр збруев, марчелло мастроянни, ленком
СССР, Япония, США, Людмила Савельева, Александр Збруев, Марчелло Мастроянни, Ленком

Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет?

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюдмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме "Война и мир"
Людмила Савельева в роли Наташи Ростовой в фильме Война и мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Людмила Савельева – одна из самых ярких звёзд советского кино, прославившаяся на весь мир после роли Наташи Ростовой в "Войне и мире". Её карьера могла бы стать ещё более блистательной, но советские чиновники запретили ей сниматься за границей. В личной жизни тоже ждала драма. О чем жалеет одна из самых красивых актрис СССР?

Балет, дебют в театре и кино

С ранних лет Людмила была очень творческой и артистичной. В возрасте 11 лет она начала заниматься балетом. В 1962 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой. В том же году она дебютировала в театре.
В 1964 году Савельева снялась в кино, исполнив роль нереиды в фильме-балете Аполлинария Дудко и Константина Сергеева "Спящая красавица". Свою главную роль она получила через пару лет, сыграв Наташу Ростову в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир".
© РИА Новости / В. Уваров | Перейти в медиабанкКадр из художественного фильма "Война и мир"
Кадр из художественного фильма Война и мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
Кадр из художественного фильма "Война и мир"
Эта роль сделала Савельеву очень популярной в СССР и за его пределами. Картина получила премию "Оскар". С "Войной и миром" она объездила много стран, в том числе Японию, США, Францию. Везде хотели видеть Наташу Ростову.
Иностранные режиссеры ей предлагали роли. Однажды до Людмилы дозвонился итальянский режиссер Серджио Леоне и предложил сыграть Скарлетт в "Унесённых ветром". Савельева очень обрадовалась, но чиновники Госкино сняться за границей не дали.
Однако в зарубежном фильме - "Подсолнух" - актриса все-таки снялась. Режиссер Витторио де Сика специально приехал в СССР, чтобы снимать Савельеву. После этого отказать было невозможно. Партнёрами Людмилы в этом фильме стали Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. За время работы Савельева подружилась с зарубежными артистами. Софи Лорен называла Людмилу Савельеву "Наташкой", а Мастроянни — "моя любовь".
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкВитторио де Сика, Марчелло Мастрояни и Людмила Савельева на съемках фильма "Подсолнухи"
Витторио де Сика, Марчелло Мастрояни и Людмила Савельева на съемках фильма Подсолнухи - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Витторио де Сика, Марчелло Мастрояни и Людмила Савельева на съемках фильма "Подсолнухи"

"Война и мир" в личной жизни: двойная жизнь мужа и болезнь дочери

В жизни Савельевой была своя борьба. С супругом Александром Збруевым она прожила более полувека, но счастлива не была. Отношения актеров казались идеальным, а потом общественность узнала, что у Збруева роман с коллегой по "Ленкому" Еленой Шаниной. Людмила сразу решила развестись с мужем. Её выбор поддержала дочь Наташа, названная в честь героини романа Льва Толстого.
Збруев просил прощения у Людмилы, обещал, что больше не будет изменять. Савельева простила мужа, но он обманул. Только потом актриса узнала, что Александр Збруев ещё много лет вел "двойную жизнь", а Шанина родила дочь Татьяну от актера.
© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967  | Перейти в медиабанкИрина Скобцева, Василий Лановой и Людмила Савельева в фильме "Война и мир"
Ирина Скобцева, Василий Лановой и Людмила Савельева в фильме Война и мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Мосфильм, 1965—1967
Перейти в медиабанк
Ирина Скобцева, Василий Лановой и Людмила Савельева в фильме "Война и мир"
"Вспомните Бунина, Тургенева, Пастернака. Они жили непросто, выбирая между двух женщин, и оставались при этом порядочными людьми. Давайте не будем ханжами. Уверен, что в самой идеальной семье нет такой женщины и такого мужчины, которые ни разу не завели роман на стороне. Это не распущенность, это природа, эмоции. Да, у нас с Леной была любовь, родилась дочь Танечка, и это большое счастье", — объяснил свои измены Збруев.
Не радовала Людмилу и ее дочь. Савельева надеялась, что Наташа станет актрисой. Но были слухи, что дочь актеров с ранних лет росла с особенностями, и у нее был тяжелый характер. Бросив свою учебу, Наталья стала работать продавщицей.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкЛюдмила Савельева и Вячеслав Тихонов на съемках фильма "Война и мир"
Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов на съемках фильма Война и мир - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Людмила Савельева и Вячеслав Тихонов на съемках фильма "Война и мир"
Родители купили Наташе отдельную квартиру, но в 2005 году она чуть не погибла от пожара. Вскоре у дочери артистки трагически умер мужчина, с которым её связывали романтические отношения. По слухам, он имел какое-то отношение к криминальному миру. После потери любимого Наталья ушла в себя, перестала с кем-либо общаться.
Кроме того, Наталья не поддерживает контакты с сестрой Татьяной. Этому препятствовала всячески Савельева. Также Людмила во всех интервью подчеркивала, что их семья единственная в жизни Збруева. Другой не существует.
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин | Перейти в медиабанкЛюдмила Савельева и Юлий Карасик
Людмила Савельева и Юлий Карасик - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в медиабанк
Людмила Савельева и Юлий Карасик

Чем сейчас занимается Людмила Савельева

Людмила живет в ее единственной квартире в Москве и ведет непубличный образ жизни. Дни рождения не празднует, очередной юбилей вызывает у нее печаль. Однако все отмечают: для своих лет, Савельева выглядит прекрасно. Кроме того, Людмила перестала смотреть свои любимые фильмы, потому что ее любимые коллеги, друзья по цеху покинули этот мир.
"Ужас! Даже фильмы свои не могу видеть — того нет, этого нет", — расстраивалась Савельева.
© РИА Новости / Родькин | Перейти в медиабанкАлексей Баталов и Людмила Савельева в кинофильме "Бег"
Алексей Баталов и Людмила Савельева в кинофильме Бег - РИА Новости, 1920, 10.06.2025
© РИА Новости / Родькин
Перейти в медиабанк
Алексей Баталов и Людмила Савельева в кинофильме "Бег"
Ходят слухи, что Людмила о многом жалеет в своей жизни. О том, что не смогла сделать карьеру за рубежом из-за запретов советских властей, о том, что сохранила брак ради дочери, а этого никто не оценил. Так или иначе, прошлое изменить нельзя.
 
СССРЯпонияСШАЛюдмила СавельеваАлександр ЗбруевМарчелло МастроянниЛенком
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала