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Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет?

Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет? - РИА Новости, 10.06.2025

Трагедия Людмилы Савельевой: о чем она жалеет?

Людмила Савельева – одна из самых ярких звёзд советского кино, прославившаяся на весь мир после роли Наташи Ростовой в "Войне и мире". Её карьера могла бы стать РИА Новости, 10.06.2025

2025-06-10T18:38:00+03:00

2025-06-10T18:38:00+03:00

2025-06-10T18:38:00+03:00

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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Людмила Савельева – одна из самых ярких звёзд советского кино, прославившаяся на весь мир после роли Наташи Ростовой в "Войне и мире". Её карьера могла бы стать ещё более блистательной, но советские чиновники запретили ей сниматься за границей. В личной жизни тоже ждала драма. О чем жалеет одна из самых красивых актрис СССР?Балет, дебют в театре и киноС ранних лет Людмила была очень творческой и артистичной. В возрасте 11 лет она начала заниматься балетом. В 1962 году окончила Ленинградское академическое хореографическое училище имени Вагановой. В том же году она дебютировала в театре.В 1964 году Савельева снялась в кино, исполнив роль нереиды в фильме-балете Аполлинария Дудко и Константина Сергеева "Спящая красавица". Свою главную роль она получила через пару лет, сыграв Наташу Ростову в киноэпопее Сергея Бондарчука "Война и мир".Эта роль сделала Савельеву очень популярной в СССР и за его пределами. Картина получила премию "Оскар". С "Войной и миром" она объездила много стран, в том числе Японию, США, Францию. Везде хотели видеть Наташу Ростову. Иностранные режиссеры ей предлагали роли. Однажды до Людмилы дозвонился итальянский режиссер Серджио Леоне и предложил сыграть Скарлетт в "Унесённых ветром". Савельева очень обрадовалась, но чиновники Госкино сняться за границей не дали.Однако в зарубежном фильме - "Подсолнух" - актриса все-таки снялась. Режиссер Витторио де Сика специально приехал в СССР, чтобы снимать Савельеву. После этого отказать было невозможно. Партнёрами Людмилы в этом фильме стали Марчелло Мастроянни и Софи Лорен. За время работы Савельева подружилась с зарубежными артистами. Софи Лорен называла Людмилу Савельеву "Наташкой", а Мастроянни — "моя любовь"."Война и мир" в личной жизни: двойная жизнь мужа и болезнь дочериВ жизни Савельевой была своя борьба. С супругом Александром Збруевым она прожила более полувека, но счастлива не была. Отношения актеров казались идеальным, а потом общественность узнала, что у Збруева роман с коллегой по "Ленкому" Еленой Шаниной. Людмила сразу решила развестись с мужем. Её выбор поддержала дочь Наташа, названная в честь героини романа Льва Толстого.Збруев просил прощения у Людмилы, обещал, что больше не будет изменять. Савельева простила мужа, но он обманул. Только потом актриса узнала, что Александр Збруев ещё много лет вел "двойную жизнь", а Шанина родила дочь Татьяну от актера."Вспомните Бунина, Тургенева, Пастернака. Они жили непросто, выбирая между двух женщин, и оставались при этом порядочными людьми. Давайте не будем ханжами. Уверен, что в самой идеальной семье нет такой женщины и такого мужчины, которые ни разу не завели роман на стороне. Это не распущенность, это природа, эмоции. Да, у нас с Леной была любовь, родилась дочь Танечка, и это большое счастье", — объяснил свои измены Збруев.Не радовала Людмилу и ее дочь. Савельева надеялась, что Наташа станет актрисой. Но были слухи, что дочь актеров с ранних лет росла с особенностями, и у нее был тяжелый характер. Бросив свою учебу, Наталья стала работать продавщицей.Родители купили Наташе отдельную квартиру, но в 2005 году она чуть не погибла от пожара. Вскоре у дочери артистки трагически умер мужчина, с которым её связывали романтические отношения. По слухам, он имел какое-то отношение к криминальному миру. После потери любимого Наталья ушла в себя, перестала с кем-либо общаться.Кроме того, Наталья не поддерживает контакты с сестрой Татьяной. Этому препятствовала всячески Савельева. Также Людмила во всех интервью подчеркивала, что их семья единственная в жизни Збруева. Другой не существует.Чем сейчас занимается Людмила СавельеваЛюдмила живет в ее единственной квартире в Москве и ведет непубличный образ жизни. Дни рождения не празднует, очередной юбилей вызывает у нее печаль. Однако все отмечают: для своих лет, Савельева выглядит прекрасно. Кроме того, Людмила перестала смотреть свои любимые фильмы, потому что ее любимые коллеги, друзья по цеху покинули этот мир."Ужас! Даже фильмы свои не могу видеть — того нет, этого нет", — расстраивалась Савельева.Ходят слухи, что Людмила о многом жалеет в своей жизни. О том, что не смогла сделать карьеру за рубежом из-за запретов советских властей, о том, что сохранила брак ради дочери, а этого никто не оценил. Так или иначе, прошлое изменить нельзя.

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ссср, япония, сша, людмила савельева, александр збруев, марчелло мастроянни, ленком