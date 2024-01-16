https://ria.ru/20240116/spektakli-1921613752.html

Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре

Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре - РИА Новости, 16.01.2024

Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре

Документальные моноспектакли, рассказывающие истории жизни победителей проекта "Голоса страны", в котором могли принять участие все желающие, после премьерных... РИА Новости, 16.01.2024

2024-01-16T13:38

2024-01-16T13:38

2024-01-16T17:32

выставка-форум "россия"

россия

константин богомолов

игорь миркурбанов

виктор вержбицкий

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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Документальные моноспектакли, рассказывающие истории жизни победителей проекта "Голоса страны", в котором могли принять участие все желающие, после премьерных показов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ продолжат свое существование в театре, сообщил РИА Новости режиссер Константин Богомолов."Эти работы будут представлены в начале марта здесь, на выставке (выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - ред.) с 5 марта. Это будет премьера. Каждый спектакль-монолог будет сыгран по два раза, а потом эти спектакли продолжат жизнь в театре", - сказал режиссер в беседе с РИА Новости.По его словам, проект возник как идея продолжения, возрождения и трансформации документального театра в России. "Это такой документальный театр, но не в том виде, в котором он существовал долгое время. Потому что тот документальный театр в России, который существовал долгое время, был сосредоточен на черной стороне жизни. В нем был такой фокус на темноте, на некой печальной реальности, которой, кто же спорит, немало. Но наша задача была сфокусирована на вдохновляющей реальности", - подчеркнул Богомолов.Документальные моноспектакли будут рассказывать о сложной, разнообразной реальности, в которой главное – это ощущение радости жизни, возможностей жизни, оптимизма и перспективы, а также умение видеть в людях, которые представлены в этом проекте, пример, возможности побед, успехов и достижений."Совершенно необязательно глобального свойства. В своем небольшом участке. Но из этих маленьких побед складывается картина большой жизни", - отметил Богомолов.По его словам, режиссеры и драматурги проекта "Голоса страны" из 346 заявок, присланных историй отобрали 12."Там есть истории очень сентиментальные, очень слезоточивые, есть истории любопытные, необычные, и есть истории совершенно обыкновенных людей, совершенно обыкновенных профессий, совсем уж не героических, в которых вдруг проявляется что-то очень настоящее, очень честное, и в этом тоже есть интерес. Мне кажется, очень важно, чтобы искусство сосредотачивалось не только на каких-то выдающихся событиях или людях, но и на людях, на первый взгляд, не выдающихся, которые при приближении оказываются удивительными примерами для всех нас", - добавил режиссер.Кроме того, Богомолов считает важным, чтобы в проекте были представлены люди разного возраста, из разных регионов страны и разных профессий: из творческой сферы, производственной, из сферы обслуживания, образования, медицины."Философия проекта заключается в том, что (его участники - ред.) – это бытовые герои. Это не какие-то глобальные герои, которые летают в космос и ставят мировые рекорды. Это люди, которые каждый день достойно и честно осуществляют свою жизнь не только на благо себе, но и другим. Из этого складывается какая-то прекрасная, вдохновляющая картина", - заключил он.Ранее сообщалось, что истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие известные артисты.Премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции спектаклей будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии, и создан документальный фильм. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.

https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html

https://ria.ru/20240115/rossiya-1921374752.html

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россия, константин богомолов, игорь миркурбанов, виктор вержбицкий