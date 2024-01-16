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Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре - РИА Новости, 16.01.2024
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Выставка-форум "Россия"
 
13:38 16.01.2024 (обновлено: 17:32 16.01.2024)
https://ria.ru/20240116/spektakli-1921613752.html
Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре
Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре - РИА Новости, 16.01.2024
Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре
Документальные моноспектакли, рассказывающие истории жизни победителей проекта "Голоса страны", в котором могли принять участие все желающие, после премьерных... РИА Новости, 16.01.2024
2024-01-16T13:38
2024-01-16T17:32
выставка-форум "россия"
россия
константин богомолов
игорь миркурбанов
виктор вержбицкий
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Документальные моноспектакли, рассказывающие истории жизни победителей проекта "Голоса страны", в котором могли принять участие все желающие, после премьерных показов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ продолжат свое существование в театре, сообщил РИА Новости режиссер Константин Богомолов."Эти работы будут представлены в начале марта здесь, на выставке (выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - ред.) с 5 марта. Это будет премьера. Каждый спектакль-монолог будет сыгран по два раза, а потом эти спектакли продолжат жизнь в театре", - сказал режиссер в беседе с РИА Новости.По его словам, проект возник как идея продолжения, возрождения и трансформации документального театра в России. "Это такой документальный театр, но не в том виде, в котором он существовал долгое время. Потому что тот документальный театр в России, который существовал долгое время, был сосредоточен на черной стороне жизни. В нем был такой фокус на темноте, на некой печальной реальности, которой, кто же спорит, немало. Но наша задача была сфокусирована на вдохновляющей реальности", - подчеркнул Богомолов.Документальные моноспектакли будут рассказывать о сложной, разнообразной реальности, в которой главное – это ощущение радости жизни, возможностей жизни, оптимизма и перспективы, а также умение видеть в людях, которые представлены в этом проекте, пример, возможности побед, успехов и достижений."Совершенно необязательно глобального свойства. В своем небольшом участке. Но из этих маленьких побед складывается картина большой жизни", - отметил Богомолов.По его словам, режиссеры и драматурги проекта "Голоса страны" из 346 заявок, присланных историй отобрали 12."Там есть истории очень сентиментальные, очень слезоточивые, есть истории любопытные, необычные, и есть истории совершенно обыкновенных людей, совершенно обыкновенных профессий, совсем уж не героических, в которых вдруг проявляется что-то очень настоящее, очень честное, и в этом тоже есть интерес. Мне кажется, очень важно, чтобы искусство сосредотачивалось не только на каких-то выдающихся событиях или людях, но и на людях, на первый взгляд, не выдающихся, которые при приближении оказываются удивительными примерами для всех нас", - добавил режиссер.Кроме того, Богомолов считает важным, чтобы в проекте были представлены люди разного возраста, из разных регионов страны и разных профессий: из творческой сферы, производственной, из сферы обслуживания, образования, медицины."Философия проекта заключается в том, что (его участники - ред.) – это бытовые герои. Это не какие-то глобальные герои, которые летают в космос и ставят мировые рекорды. Это люди, которые каждый день достойно и честно осуществляют свою жизнь не только на благо себе, но и другим. Из этого складывается какая-то прекрасная, вдохновляющая картина", - заключил он.Ранее сообщалось, что истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие известные артисты.Премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции спектаклей будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии, и создан документальный фильм. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.
https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html
https://ria.ru/20240115/rossiya-1921374752.html
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россия, константин богомолов, игорь миркурбанов, виктор вержбицкий
Выставка-форум "Россия", Россия, Константин Богомолов, Игорь Миркурбанов, Виктор Вержбицкий
Спектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре

Моноспектакли проекта "Голоса страны" после выставки "Россия" покажут в театре

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСветовая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ
Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Световая инсталляция перед открытием Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Документальные моноспектакли, рассказывающие истории жизни победителей проекта "Голоса страны", в котором могли принять участие все желающие, после премьерных показов на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ продолжат свое существование в театре, сообщил РИА Новости режиссер Константин Богомолов.
"Эти работы будут представлены в начале марта здесь, на выставке (выставке-форуме "Россия" на ВДНХ - ред.) с 5 марта. Это будет премьера. Каждый спектакль-монолог будет сыгран по два раза, а потом эти спектакли продолжат жизнь в театре", - сказал режиссер в беседе с РИА Новости.
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По его словам, проект возник как идея продолжения, возрождения и трансформации документального театра в России. "Это такой документальный театр, но не в том виде, в котором он существовал долгое время. Потому что тот документальный театр в России, который существовал долгое время, был сосредоточен на черной стороне жизни. В нем был такой фокус на темноте, на некой печальной реальности, которой, кто же спорит, немало. Но наша задача была сфокусирована на вдохновляющей реальности", - подчеркнул Богомолов.
Документальные моноспектакли будут рассказывать о сложной, разнообразной реальности, в которой главное – это ощущение радости жизни, возможностей жизни, оптимизма и перспективы, а также умение видеть в людях, которые представлены в этом проекте, пример, возможности побед, успехов и достижений.
"Совершенно необязательно глобального свойства. В своем небольшом участке. Но из этих маленьких побед складывается картина большой жизни", - отметил Богомолов.
По его словам, режиссеры и драматурги проекта "Голоса страны" из 346 заявок, присланных историй отобрали 12.
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"Там есть истории очень сентиментальные, очень слезоточивые, есть истории любопытные, необычные, и есть истории совершенно обыкновенных людей, совершенно обыкновенных профессий, совсем уж не героических, в которых вдруг проявляется что-то очень настоящее, очень честное, и в этом тоже есть интерес. Мне кажется, очень важно, чтобы искусство сосредотачивалось не только на каких-то выдающихся событиях или людях, но и на людях, на первый взгляд, не выдающихся, которые при приближении оказываются удивительными примерами для всех нас", - добавил режиссер.
Кроме того, Богомолов считает важным, чтобы в проекте были представлены люди разного возраста, из разных регионов страны и разных профессий: из творческой сферы, производственной, из сферы обслуживания, образования, медицины.
"Философия проекта заключается в том, что (его участники - ред.) – это бытовые герои. Это не какие-то глобальные герои, которые летают в космос и ставят мировые рекорды. Это люди, которые каждый день достойно и честно осуществляют свою жизнь не только на благо себе, но и другим. Из этого складывается какая-то прекрасная, вдохновляющая картина", - заключил он.
Ранее сообщалось, что истории на сцене сыграют Александра Ребенок, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Александр Збруев и другие известные артисты.
Премьеры спектаклей запланированы на март 2024 года в рамках фестиваля "Россия" на ВДНХ. Трансляции спектаклей будут организованы в социальной сети "ВКонтакте" в сообществе "Культура.РФ", добавили организаторы. По итогам проекта также будет издана книга, в которую войдут истории всех героев и их фотосессии, и создан документальный фильм. РИА Новости – генеральный информационный партнер проекта.
Классная страна: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

Обряд бракосочетания в народных традициях Курской губернии

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

Пространство Универмаг на Международной выставке-форуме Россия

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

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Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

SНAMAN на презентация Тульской области

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

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Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

День Костромской области на Международной выставке-форуме Россия

Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

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"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

Самый сильный человек России Эльбрус Нигматуллин

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Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков на Международной выставке-форуме Россия

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

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Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

Презентация Тульской области на Международной выставке-форуме Россия

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Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

Павильон Семья. Работа. Долголетие Минтруда России на Международной выставке-форуме Россия

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Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

Стенд Республики Тува (Тыва)

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

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Работа выставки Россия

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Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

Губернатор Курской области Роман Старовойт на презентации Курской области

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Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

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Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

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Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

Концерт Белогорье. Там, где важен каждый на Международной выставке-форуме Россия

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

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В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

Всероссийский форум АСИ Классная страна

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" открыта для гостей со вторника по воскресенье.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Посетители увидели шумную и веселую свадебную церемонию в традициях Курской губернии XIX века.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 16

В пространстве "Универмаг" можно ознакомиться с продукцией народных промыслов и изделиями из регионов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16

Певец SHAMAN в День Тульской области посетил стенд региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Гостей экспозиции Костромской области приветствовала Снегурочка.

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"Самый сильный человек России" Эльбрус Нигматуллин продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела и легко надул жесткую резиновую грелку.

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6 из 16

Состоялась презентация обновленной экспозиции Минобрнауки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16

Тульская область представила насыщенную программу с экскурсиями, лекциями и мастер-классами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16

Открыт павильон Минтруда "Семья. Работа. Долголетие".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16

Республика Тува ярко продемонстрировала культурные традиции региона.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Самое удобное время для посещения экспозиций — утро и будние дни.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о перспективах и реализации национальных программ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Состоялась презентация музейных экспозиций "Сказочный край Снегурочки" совместно с Российским обществом "Знание".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Прошел концерт "Белогорье. Там, где важен каждый".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

Народные коллективы исполнили патриотические вокальные и танцевальные номера.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16

В рамках выставки провели Всероссийский форум АСИ "Классная страна".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16
 
Выставка-форум "Россия"РоссияКонстантин БогомоловИгорь МиркурбановВиктор Вержбицкий
 
 
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