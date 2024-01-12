https://ria.ru/20240112/rossiya-1920881919.html

Классная страна: международная выставка-форум "Россия"

Классная страна: международная выставка-форум "Россия" - РИА Новости, 12.01.2024

Классная страна: международная выставка-форум "Россия"

Масштабная международная выставка "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Главные моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 12.01.2024

2024-01-12T12:13

2024-01-12T12:13

2024-01-12T12:13

фото

выставка-форум "россия"

россия

тульская область

костромская область

shaman (ярослав дронов)

снегурочка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920874504_0:0:2952:1662_1920x0_80_0_0_aef4438db86737e49c0c734580e2ddd5.jpg

Масштабная международная выставка "Россия" продолжает свою работу на ВДНХ. Главные моменты — в фотоленте Ria.ru.

россия

тульская область

костромская область

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, россия, тульская область, костромская область, shaman (ярослав дронов) , снегурочка, курская область, эльбрус нигматуллин, агентство стратегических инициатив (аси)