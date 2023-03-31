Рейтинг@Mail.ru
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 31.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:05 31.03.2023
https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 31.03.2023
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.
2023-03-31T16:05
2023-03-31T16:05
видео
александр збруев
ленком
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862207980_512:210:1920:1002_1920x0_80_0_0_cf6ca54b16c6db77fc16926785651235.jpg
Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком".За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей – 85 лет. Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком". За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".
2023-03-31T16:05
true
PT2M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862207980_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0ca37f20fa2ec74b502809e8e75c1d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, александр збруев, ленком, культура, видео
Видео, Александр Збруев, Ленком, Культура
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.
2023-03-31T16:05
true
PT2M33S

К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера

Читать ria.ru в
Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.
Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком".
За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".
 
ВидеоАлександр ЗбруевЛенкомКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала