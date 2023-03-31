https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 31.03.2023
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.
2023-03-31T16:05
2023-03-31T16:05
2023-03-31T16:05
видео
александр збруев
ленком
культура
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Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком".За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".
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2023
РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862207980_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0ca37f20fa2ec74b502809e8e75c1d1.jpg
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей – 85 лет. Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком". За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".
2023-03-31T16:05
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PT2M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, александр збруев, ленком, культура, видео
Видео, Александр Збруев, Ленком, Культура
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.
2023-03-31T16:05
true
PT2M33S
К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера
Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.
Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком".
За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".