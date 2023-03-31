https://ria.ru/20230331/zbruev-1862210335.html

К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера

К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера - РИА Новости, 31.03.2023

К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера

Александр Збруев отмечает юбилей — 85 лет.

2023-03-31T16:05

2023-03-31T16:05

2023-03-31T16:05

видео

александр збруев

ленком

культура

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Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком".За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна".

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

К юбилею Александра Збруева. Лучшие роли актера Александр Збруев отмечает юбилей – 85 лет. Актер родился в Москве, закончил театральное училище им Б. Щукина. С 1961 года является одним из ведущих актеров театра "Ленком". За свою карьеру Збруев снялся в 60 фильмах. Наиболее известны его роли в картинах: "Большая перемена", "Батальоны просят огня", "Все будет хорошо", "Ты у меня одна". 2023-03-31T16:05 true PT2M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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