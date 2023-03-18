https://ria.ru/20230318/turizm-1858697344.html

Важное в туризме за неделю: "Мир" на Кубе, рейсы в Китай и на Шри-Ланку

Важное в туризме за неделю: "Мир" на Кубе, рейсы в Китай и на Шри-Ланку - РИА Новости, 18.03.2023

Важное в туризме за неделю: "Мир" на Кубе, рейсы в Китай и на Шри-Ланку

На этой неделе позитивных новостей для туротрасли было значительно больше, чем негативных. Расширялась география полетов, способы международных расчетов для... РИА Новости, 18.03.2023

2023-03-18T06:12

2023-03-18T06:12

2023-03-18T06:12

туризм

новости - туризм

куба

китай

шри-ланка

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

s7 airlines

аэрофлот

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. На этой неделе позитивных новостей для туротрасли было значительно больше, чем негативных. Расширялась география полетов, способы международных расчетов для россиян, приняты решения об упрощении въезда в несколько стран. Негатив прилетел из Индонезии, где планируют отменить визу по прибытии и ужесточили правила аренды скутеров для иностранцев. О самом важном в туризме за неделю – в дайджесте РИА Новости.На Кубе банкоматы начали принимать карты «Мир». Работа над возможностью рассчитываться ими в магазинах еще продолжается.На Мальдивах туристы теперь могут расплачиваться в отелях за услуги и проживание без карты и наличных, а с помощью QR-кода.Позитивных авиановостей много. Так, Росавиация сообщила об увеличении авиарейсов со Шри-Ланкой. S7 Airlines объявила, что в мае возобновит полеты в Китай из Новосибирска и Иркутска. Правительство Саудовской Аравии анонсировало создание еще одной авиакомпании, а «Аэрофлот» 17 марта отметил вековой юбилей и весь год будет совершать ретрорейсы.Визы для граждан 28 стран, включая Россию, отменил Мозамбик. Ангола и Россия весной планируют принять решение об упрощении визового режима. Власти Катара больше не требуют от въезжающих в страну туристов медстраховку, хотя рекомендуют ее иметь.Негативные новости поступали из Индонезии. Сперва губернатор Бали предложил отменить визу по прибытии для россиян и украинцев. Потом власти острова запретили туристам аренду транспортных средств у неофициальных агентств. Эта тема сейчас активно обсуждается местными политиками и турбизнесом.Еще из неприятного: Индия ограничила пребывание российских туристов до 180 дней в календарном году.

https://ria.ru/20230317/aeroflot-1858546790.html

https://ria.ru/20230313/vesna-1857099240.html

куба

китай

шри-ланка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, куба, китай, шри-ланка, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, аэрофлот