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Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов - РИА Новости, 17.03.2023
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Туризм
 
17:44 17.03.2023 (обновлено: 18:34 17.03.2023)
https://ria.ru/20230317/turisty-1858672711.html
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов - РИА Новости, 17.03.2023
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов
Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:44
2023-03-17T18:34
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале.Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии предоставило официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз.В дипмиссии уточнили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Россиянам рекомендовали обновить ранее оформленные документы.
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россия, индия, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Индия, Туризм, Новости - Туризм
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов

Россияне смогут находиться в Индии 180 дней в год по туристической визе

© РИА Новости / Мария Косарева Туристы на пляже в Гоа, Индия
Туристы на пляже в Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
© РИА Новости / Мария Косарева
Туристы на пляже в Гоа, Индия. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале.
«
"Период непрерывного пребывания на территории Индии для граждан России по электронным туристическим визам не должен превышать 90 дней, а суммарная продолжительность пребывания в течение одного календарного года не должна превышать 180 дней", — говорится в публикации.
Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии предоставило официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз.
В дипмиссии уточнили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Россиянам рекомендовали обновить ранее оформленные документы.
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