https://ria.ru/20230317/turisty-1858672711.html

Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов

Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов - РИА Новости, 17.03.2023

Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов

Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2023

2023-03-17T17:44

2023-03-17T17:44

2023-03-17T18:34

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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале.Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии предоставило официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз.В дипмиссии уточнили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Россиянам рекомендовали обновить ранее оформленные документы.

https://ria.ru/20220318/indiya-1778802949.html

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2023

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