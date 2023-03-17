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Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов - РИА Новости, 17.03.2023
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов
Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.03.2023
2023-03-17T17:44
2023-03-17T17:44
2023-03-17T18:34
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НЬЮ-ДЕЛИ, 17 мар — РИА Новости. Индия ввела ограничение на пребывание россиян в стране до 180 дней в календарном году, сообщило посольство России в своем Telegram-канале.Бюро иммиграции Министерства внутренних дел Индии предоставило официальные разъяснения новых правил о сроках действия электронных виз.В дипмиссии уточнили, что изменения распространяются на уже выданные электронные визы. Россиянам рекомендовали обновить ранее оформленные документы.
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россия, индия, туризм, новости - туризм
Туризм, Россия, Индия, Туризм, Новости - Туризм
Индия ввела ограничения на пребывание российских туристов
Россияне смогут находиться в Индии 180 дней в год по туристической визе